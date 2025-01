Xu hướng độc lạ: Giới trẻ chơi Tết theo cách mới, trang trí cành đào bằng “túi mù” Baby Three

Chi tiền triệu trang trí đào Tết: Cành đào kết hợp đồ chơi “túi mù” khiến cả nhà trầm trồ

Ngày Tết, cây đào không chỉ là biểu tượng của sự may mắn, đoàn tụ mà còn trở thành điểm nhấn để gia chủ thể hiện gu thẩm mỹ. Năm nay, bên cạnh những dây pháo đỏ, bao lì xì truyền thống, giới trẻ rộ lên xu hướng mới: trang trí cây đào bằng Baby Three – dòng búp bê tí hon được được nhiều người săn lùng.

Baby Three vốn là dòng sản phẩm đồ chơi “túi mù”, nghĩa là người mua không biết trước mình sẽ nhận được mẫu nào. Những chú búp bê này được thiết kế đa dạng phong cách, nhiều người còn tìm tới các dịch vụ “độ” đồ chơi để thay đổi thiết kế gốc theo sở thích cá nhân.

Các sản phẩm đồ chơi "túi mù" nguyên bản và phiên bản đã "độ" được nhiều người sử dụng để trang trí cây đào Tết năm nay. Ảnh: FB Hoàng Anna.

Năm nay, thay vì mua các phụ kiện trang trí cành đào theo cách truyền thống như mọi năm, chị Trần Thị Lan (27 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) quyết định tự tay “biến hoá” cành đào huyền nhà mình bằng một phong cách mới: gắn lên đó các sản phẩm đồ chơi “túi mù” với nhiều màu sắc, hình dáng khác nhau.

Là một tín đồ của Baby Three từ năm ngoái, chị Lan đã sở hữu hàng chục mẫu búp bê trong bộ sưu tập. Chúng thường được chị trưng bày trên kệ tủ phòng khách. Nhưng năm nay, chị nghĩ đến việc “làm mới” cây đào Tết bằng cách tận dụng chính những món đồ yêu thích này.

“Ban đầu, tôi chỉ định treo một vài chú Baby Three để thêm chút điểm nhấn. Nhưng khi làm thử, tôi nhận ra chúng thực sự hợp với cây đào, từ màu sắc đến thiết kế. Thế là tôi bắt tay trang trí luôn cả cây”, chị Lan kể.

Cành đào tết được trang trí bằng sản phẩm đồ chơi túi mù mà không cần thêm bất cứ phụ kiện nào khác. Ảnh: NVCC

Điều đặc biệt là ý tưởng của chị Lan đã nhận được sự hưởng ứng từ cả gia đình. Con trai 6 tuổi của chị rất hào hứng giúp mẹ treo từng chú búp bê lên cây đào. Chồng chị, dù ban đầu không để ý, cũng bắt đầu tham gia góp ý về cách sắp xếp sao cho đẹp mắt.

“Cả nhà cùng làm, vừa cười nói, vừa sắp xếp. Đó là khoảnh khắc mà mình cảm thấy rất ấm áp. Chỉ một thay đổi nhỏ thôi nhưng khiến Tết thêm phần ý nghĩa”, chị Lan chia sẻ.

Nhẩm tính về giá tiền của cành đào sau khi đã trang trí các sản phẩm đồ chơi “túi mù”, chị Lan cười nói: “10 chú búp bê tôi đã có sẵn, mỗi bạn dao động từ 250.000 - 350.000 đồng, tổng chi phí là khoảng 3 triệu đồng. Cộng thêm với một cành đào huyền được uốn cẩn thận với nhiều hoa, nụ và lộc mà tôi đã mua từ ngày ông Công ông Táo có giá 2 triệu đồng, như vậy tiền chơi đào ngày Tết của gia đình tôi năm nay là khoảng 5 triệu đồng”.

Trang trí cành đào Tết bằng đồ chơi “túi mù” bởi... cảm hứng từ công việc hàng ngày

Chị Nguyễn Anh Đào (28 tuổi) - chủ một cửa hàng bán đồ chơi tại quận Bắc Từ Liêm chia sẻ, năm nay, chị quyết định sử dụng chính “cây nhà lá vườn”, là các sản phẩm đồ chơi “túi mù” mà chị bày bán để trang trí cho cành đào trưng tại nhà trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

“Nếu chỉ để đào quất như bình thường và trang trí theo cách truyền thống, tôi nghĩ sẽ dễ gây nhàm chán. Năm nay, tôi muốn mang đến sự mới mẻ cho không gian Tết của gia đình, một chút bất ngờ và vui vẻ thay vì chỉ một cây đào với những bao lì xì hay những quả cầu vàng đỏ”, chị Đào chia sẻ.

Nhiều loại cây cảnh trưng Tết được trang trí thêm sản phẩm Baby Three. Ảnh: FB Anh Đào.

Theo chị Đào, khi sản phẩm Baby Three bùng nổ và trở thành xu hướng của giới trẻ, chị đã nghĩ ngay đến việc trang trí cây đào Tết bằng những chú búp bê này. “Tuy nhiên, do công việc bận rộn quá, tôi đã lỡ quên đi ý tưởng này. Cho đến những ngày gần đây, khi lướt mạng xã hội và nhìn thấy các bức ảnh mọi người chia sẻ về việc trang trí đào Tết bằng đồ chơi Baby Three, tôi mới quyết định bắt tay vào thực hiện”, chị Đào kể.

Nếu như trước đây, khi trang trí cành đào Tết, chị Đào phải sử dụng rất nhiều linh kiện như lông vũ, nơ, đèn, hay hoa trang trí, thì năm nay, chỉ cần những chú búp bê Baby Three nên có thể tiết kiệm được thời gian một cách đáng kể.

“Tôi chỉ mất đúng 30 phút để chọn lấy một số sản phẩm đồ chơi ưng ý rồi treo chúng lên cành đào là xong, tôi tin chắc rằng các bạn nhỏ khi đến thăm nhà tôi vào dịp Tết cũng sẽ rất thích vì sản phẩm này rất ngộ nghĩnh. Thay vì "đầu tắt mặt tối" lo trang trí theo cách truyền thống như mọi năm, năm nay tôi thấy rất thoải mái khi trang trí kiểu mới như thế này, vừa sáng tạo lại vừa nhanh gọn”, chị Đào tâm sự thêm.