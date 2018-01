Bí ẩn 40 phút ân ái với người ngoài hành tinh của một nông dân

Một nông dân Trung Quốc tên Meng Zhaoguo tuyên bố đã từng "mây mưa" 40 phút với một phụ nữ đến từ... hành tinh khác khiến cả thế giới chấn động.

Chuyện xảy ra cách đây 16 năm, giờ được thuật lại chi tiết với sự "làm chứng" của máy phát hiện nói dối đã khiến dư luận trên thế giới phát sốt.

Cuộc thụ thai đã thành công?

Câu chuyện này được đăng trên tờ điện tử China Daily và Asia News Network (Trung Quốc) ngày 3.10. Meng Zhaoguo, nông dân ở huyện Vũ Xương, tỉnh Hắc Long Giang kể rằng, năm 1994, khi ông đang làm đồng thì tình cờ nhìn thấy một vật thể bằng kim loại, có ánh sáng phát ra lung linh. Nó bay xẹt ngang bầu trời, sau đó hạ thấp độ cao và bay là là trên sườn núi. "Lúc đầu, tôi nghĩ là một chiếc trực thăng hay là một máy bay dân sự gặp nạn, phải đáp xuống núi. Tôi bỏ dở công việc và lao nhanh đến khu vực nghi là máy bay gặp nạn. Tuy nhiên, khi đến nơi, một áp lực vô hình nào đó tác động mạnh vào cơ thể, khiến tôi mê man bất tỉnh", Meng Zhaoguo cho biết.

Sau khi tỉnh lại, Meng Zhaoguo thấy choáng váng, thần kinh không vững, rất khó để giao tiếp với người khác. Đặc biệt, kể từ khi gặp vật thể bay không xác định trên cho đến giờ ông vô cùng sợ hãi khi đối diện với bất cứ đồ vật nào được làm bằng sắt.

Meng Zhaoguo đã vượt qua máy kiểm tra nói dối của cảnh sát Hắc Long Giang.

Meng Zhaoguo nhớ lại: "Tôi nằm lại trên sườn núi cho đến tối thì tỉnh lại. Khi chưa định hình được vì sao mình lại nằm bất tỉnh ở đây thì xuất hiện một sinh vật nữ lạ, cao chừng 3m, có 12 ngón tay và chân tóc bện chặt trên đầu, tiến đến. Người này giao tiếp với tôi bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ, dù không hiểu bà ta nói gì nhưng tôi không thể cưỡng lại những đòi hỏi đó và bị cuốn vào hành vi giao phối. Trước đây, tôi không tin rằng có người ngoài hành tinh, nhưng khi tôi được tận mắt chứng kiến, tôi đã hoàn toàn tin rằng, họ thực sự tồn tại".

Theo lời kể của Meng, ông và người phụ nữ ngoài hành tinh này đã có khoảng 40 phút ái ân. Sau đó, người này đã đưa cho ông xem một mảnh tinh thể chỉ bằng bàn tay. Nhìn vào mảnh tinh thể này, Meng Zhaoguo có thể nhìn thấy rừng, núi băng và các nhiên liệu hóa thạch trên trái đất. "Họ nói với tôi rằng Trái đất đang phải đối mặt với sự cạn kiệt về tài nguyên và con người cần phải hành động để bảo vệ sự sinh tồn của mình", ông Meng nói.

Theo lời Meng, người phụ nữ ngoài hành tinh nói với ông rằng việc thụ thai đã thành công và con cháu của họ sẽ xuất hiện sau 60 năm kể từ ngày họ quan hệ tình dục.

Sau khi Meng Zhaoguo công bố thông tin, ban đầu nhiều người cho là chuyện nhảm nhí. Để khẳng định tính trung thực của câu chuyện, Meng Zhaoguo đã cầu cứu sự giúp đỡ của chính quyền. Công an tỉnh Hắc Long Giang đã tổ chức cuộc thử nghiệm trên máy phát hiện nói dối và Meng Zhaoguo đã vượt qua một cách dễ dàng.

Thời gian gần đây, Trung Quốc đã phải nhiều lần lên tiếng cảnh báo về sự xuất hiện của vật thể bay không xác định (UFO), nhiều chuyến bay đã phải hoãn lại. Ngày 7.6.2010, UFO bất ngờ xuất hiện khiến các sân bay ở Hàng Châu phải đóng cửa trong khoảng một giờ. Gần đây nhất, ngày 11.9, các sân bay ở thành phố Bao Đầu (Nội Mông) cũng phải đóng cửa do xuất hiện vật thể lạ. Zhang Jingpin, trưởng nhóm nghiên cứu của Hiệp hội nghiên cứu UFO Trung Quốc cho rằng: "Chúng ta đã hạ cánh trên mặt trăng, thì chúng ta cũng nên cởi mở nghĩ rằng, người ngoài hành tinh cũng có thể đến thăm Trái đất".

Người ngoài hành tinh qua mô phỏng của nhà thiên văn Stephen Hawking.

Hàng xóm trong vũ trụ

Năm 1963, ba nhà du hành vũ trụ Mỹ là Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins đã cùng với con tàu "Apollo 11" đổ bộ thành công lên mặt trăng. Khi Michael Collins ở lại trên tàu, Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã đi dạo trên bề mặt Mặt trăng và phát hiện có một vật thể lạ cùng xuất hiện trong thời gian họ đổ bộ. Buzz Aldrin kể lại: "Chúng tôi nhìn thấy một vật thể lớn ở cách chúng tôi một khoảng không xa lắm. Hình dạng giống với chiếc nôi và chuyển động theo quỹ đạo hình elip. Quan sát qua kính viễn vọng, đó không phải là con tàu của Trái đất".

Ngày 5.9.2005, 10 nông dân làng Huay Nam Rak, Thái Lan khẳng định họ đã nhìn thấy trên cánh đồng làng một sinh vật kỳ lạ cao chừng 70cm, thân hình nhỏ bé giống người nhưng cái đầu thì to quá khổ. Anh Sawaeng Boonyalak, 35 tuổi, phát biểu trên tờ The Nation: "Trong lúc đang làm đồng thì đột nhiên tôi nhìn thấy một sinh vật lạ xuất hiện rất gần, đầu không có tóc, da màu vàng sậm, cằm dẹt, miệng rất nhỏ, nhưng mắt và tai thì rất to, không thấy các ngón tay và ngón chân của sinh vật lạ".

Hạ sĩ Mark Proctor, đóng quân tại Tern Hill (Anh), trong lúc đi tuần tra đêm đã phát hiện một loạt các vật thể lạ chuyển động theo hình ê-líp trên bầu trời, anh này dùng điện thoại để quay lại và sau đó báo cáo lên cấp trên. Hai giờ sau, một chiếc trực thăng chở các quan chức quân đội Anh đã bị một vật thể lạ khổng lồ đe dọa khi máy bay của họ đang cố gắng hạ cánh tại căn cứ gần Cardiff, thuộc xứ Wales. Một nhân chứng cho biết: "Chúng không có âm thanh nhưng có các đốm sáng bên trong". Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh nói: "Chúng tôi đang nghiên cứu video về UFO xem liệu có mối đe dọa quân sự nào hay không"...

Ngoài ra, đã có rất nhiều người nhìn thấy các hiện tượng gần giống với các sự kiện trên: Các UFO có hình dạng tròn, bay theo quỹ đạo ê-líp, xuất hiện trên bầu trời kèm theo một luồng sáng, chúng hiện diện và biến mất rất nhanh. Tuy nhiên, các bằng chứng về sự hiện diện này chỉ ở mức "nhìn thấy", "chứng kiến" mà thôi.

Trước mắt, trên thế giới chưa có bất kỳ nghiên cứu nào có thể chứng minh ngoài trái đất ra có sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, bí mật của vũ trụ bao la luôn mang tới những bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của con người. Do sự biến đổi của tự nhiên, có thể trong tương lai sẽ có sự xuất hiện của sự sống tiên tiến ngoài hành tinh.