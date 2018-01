Làm Cake Pop siêu dễ thương tặng bé yêu nhân dịp năm mới

(Dân Việt) Chỉ với những thao tác đơn giản, bạn có thể tạo những cây cake pop thật xinh và ngộ nghĩnh để tặng bé nhân dịp năm mới.

Clip hướng dẫn cách làm bánh cake pop Bánh cake pop siêu dễ thương Chuẩn bị nguyên liệu làm cake pop: - 150g cốt bánh bông lan - 75g creamcheese - 10 que cắm kẹo - 100g socola đen - 100g socola trắng - Kẹo socola bọc đường - Tăm tre - Một chút màu vàng thực phẩm Nguyên liệu Các bước thực hiện: Bước 1: Xé vụn cốt bánh thật tơi nhỏ, trộn cùng creamcheese thành hỗn hợp mịn, đồng đều, dẻo gần giống đất nặn. Bước 2: Tạo hình cake pop thành những viên hình cầu đều nhau, hoặc hình giọt nước hay hình tam giác. (Bạn có thể sáng tạo ra nhiều cách tạo hình cho cake pop, như hình que kem, hình trụ tròn… ) Bước 3: Làm chảy socola bằng cách chưng cách thủy. Bước 4: Tạo hình gấu bằng cách đính 2 viên kẹo socola lên cốt bánh cake pop. Để tai và que cắm cake pop được kết dính tốt hơn, trước khi đính tai và cắm que, bạn có thể nhúng nhẹ kẹo và que cắm vào socola đã được làm chảy để tăng tính kết dính. Bước 5: Nhúng cake pop vào socola chảy, khi nhấc que cake pop lên, bạn có thể xoay viên bánh và gõ nhẹ vào que cho phần sô cô la thừa rơi hết giúp bánh được trơn mịn. Bước 6: Vẽ các chi tiết nhỏ lên cake pop bằng tăm Cake Pop có vị thơm mềm của cốt bánh bông lan, kết hợp cùng vị mát béo của creamcheese giúp trẻ cảm thấy ngon miệng. Lớp vỏ ngoài socala giòn tan sẽ khiến bé thích thú mỗi khi được thưởng thức một chiếc bánh cupcake thật dễ thương. Bạn có thể sáng tạo nhiều kiểu cake pop theo ý muốn để có một món quà thật xinh tặng bé nhân dịp năm mới. Chúc bạn thành công và có những kỷ niệm thật vui cùng cake pop!

