Bí mật trong chiếc hộp dưới gầm giường tố tội ác ghê rợn của gã hàng xóm thân thiện

(Dân Việt) Cảnh sát mở cửa và bị choáng ngợp bởi mùi hôi thối bao trùm cả căn nhà. Họ đã nhìn thấy một cái hộp gắn chặt bằng băng keo. Nghi ngờ có điều lạ, nắp hộp lập tức được mở bung và xác của một bé gái đang phân hủy hiện ra trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Chân dung bé gái 6 tuổi bị cưỡng hiếp rồi sát hại. Sự biến mất đột ngột của bé gái 6 tuổi Ngày 24/4/2017, tại ngôi làng Giri Nagar, Bengaluru thuộc bang Karnatakam, miền nam Ấn Độ, người dân kinh hãi với mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp nơi. Mùi lạ này đã xuất hiện từ hôm trước nhưng ai cũng nghĩ rằng chỉ là xác một con vật bị chết ở đâu đó. Lần theo dấu vết, người dân phát hiện ra nó xuất phát từ ngôi nhà của một người đàn ông tên là Anil (30 tuổi). Người dân sinh nghi liền báo lên cảnh sát. Ngay sau đó, một lực lượng gồm các điều tra viên nhiều kinh nghiệm đã xuống hiện trường. Cánh cửa khóa bên ngoài buộc cảnh sát phải dùng búa để phá. Và khi cửa vừa được mở ra, họ phát hiện rất nhiều vết máu trong nhà và đều dẫn tới một chiếc hộp được giấu dưới gầm giường. Mở chiếc hộp kiểm tra, mọi người tá hỏa khi phát hiện một xác chết bé gái đang trong quá trình phân hủy, trên đầu, mặt, cổ nạn nhân có nhiều vết thương, miệng và tay chân bị quấn chật bằng băng keo. "Nhìn thấy những vết máu, tôi cũng ngờ ngợ điều chẳng lành nhưng không nghĩ sự việc lại quá kinh khủng như vậy…", một người dân hãi hùng cho biết. Thông tin nhanh chóng được truyền đi. Lúc sau, một cặp vợ chồng trẻ bần thần chạy vào và khi phát hiện đó chính là con gái 6 tuổi mất tích 4 ngày nay của mình, người vợ đã ngất xỉu tại chỗ. Sự việc nhanh chóng được làm rõ. Bé Harshitha (6 tuổi) là con duy nhất của cặp vợ chồng Shiv Kumar (32 tuổi) và Saraswathi Kumar (25 tuổi). Ngày 20/4/2017, Harshitha đang vui chơi ngoài sân nhà thì đột nhiên mất tích bí ẩn. “Lúc đó là khoảng 18h, con bé đang chơi bên ngoài nhà. Vợ tôi và tôi lúc ấy đang ở trong nhà. Sau đó trời mưa nên chúng tôi đi ra ngoài để gọi con bé về nhưng không ai nhìn thấy nó cả. Ngay lập tức chúng tôi đổ xô đi tìm con bé", anh Shiv nói. Tuy nhiên, dù gia đình và hàng xóm đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích cô bé cho đến khi phát hiện thi thể trong nhà gã hàng xóm sống gần với gia đình anh Shiv. Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát bước đầu nhận định bé gái xấu số đã bị cưỡng hiếp trước khi bị sát hại và sau đó nghi phạm Anil đã nhét thi thể em bên trong chiếc hộp. Ngôi nhà nơi tìm thấy thi thể bé gái xấu số. Gã hàng xóm thân thiết Nhìn người mẹ mặc chiếc áo màu đen, ủ rũ trong khi người cha với khuôn mặt thất thần ôm di ảnh con gái trước ngực, không ai có thể cầm lòng. Thông tin từ cảnh sát cho hay, Anil đã sống ở đây được 8 năm, có vợ và 2 con. Khi biết hung thủ là Anil, mọi người xung quanh đều rất bất ngờ bởi xưa nay hắn nổi tiếng là hiền lành, tốt bụng và chăm chỉ. "Tôi không bao giờ ngờ đó là thủ phạm. Ngày nào con tôi cũng sang chơi với bọn trẻ bên đấy và thường khoe chú Anil hay cho quà”, người mẹ của em bé 6 tuổi kể trong nước mắt. Bố của bé gái cho biết nghi phạm rất thân thiện với gia đình anh. Khi biết Harshitha mất tích, hắn tỏ ra bất ngờ và vô cùng đau buồn. "Thậm chí hắn ta còn nhiệt tình đêm hôm giúp chúng tôi tìm kiếm con bé", anh Shiv nói. Không chỉ vậy, hắn còn thường xuyên tới thăm, an ủi gia đình nạn nhân. Khi biết Anil – người hàng xóm thân thiện chính là hung thủ, mọi người xung quanh đều rất bất ngờ. "Tuần trước, nghi phạm đã thông báo cho những người hàng xóm rằng sẽ đưa vợ con về ngôi làng của gia đình mình ở Kalaburagi. Trong khi đi, hắn ta gọi điện cho một người hàng xóm và nhờ tắt nguồn điện. Hai giờ sau, những người hàng xóm ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ nhà nghi phạm và gọi điện báo cho chúng tôi", Raghavendra Swamy, nhân viên điều tra của đồn cảnh sát ở Giri Nagar, cho hay. Ngay sau đó, cảnh sát đã phải rất vất vả mới tìm ra tung tích và tiến hành bắt giữ Anil. Tại đồn cảnh sát, hắn khai nhận thú tính nổi lên đã không làm chủ được bản thân. Sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, sợ bị người khác phát hiện, Anil đã xuống tay giết chết cô bé để bịt đầu mối. “Tôi thật không ngờ hắn ta giết con tôi xong mà vẫn có thể thản nhiên đến như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi...”, nói đến đây, người mẹ đáng thương Saraswathi Kumar ôm mặt khóc nức nở. “Tội ác mà hắn gây ra là quá lớn, sự tàn nhẫn lạnh lùng của đối tượng khiến nhiều người phải rùng mình, phẫn nộ. Rồi đây, hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật”, đại diện cảnh sát cho biết. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 17/1/2018.

