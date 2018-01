Mỹ tố Nga lén lút làm điều này với Triều Tiên

(Dân Việt) Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa đã cáo buộc Nga vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc về Triều Tiên và tuyên bố, không có thời gian để thoái thác nữa.

LHQ đã ra nghị quyết cấm buôn bán than đá từ Triều Tiên.

"Chúng tôi cảnh báo Nga về việc buôn bán than bất hợp pháp với Triều Tiên thông qua các cảng của Nga. Nga nói họ sẽ theo tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, nhưng họ không thể bảo đảm thực hiện nó và khuyến khích hành vi bất hợp pháp của Triều Tiên", phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert viết.

Hãng thông tấn Reuters dẫn đến nguồn tình báo ở châu Âu đã khẳng định rằng Triều Tiên đã chuyển than sang Hàn Quốc và Nhật Bản thông qua một số cảng của Nga.

Theo thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitr Peskov, Nga thực hiện tất cả quy tắc quốc tế. Người phát ngôn Peskov khẳng định: "Nga là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế". Cùng ngày, hãng tin Interfax cũng cho biết, Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên đã phủ nhận thông tin Nga xuất khẩu lại than đá từ Triều Tiên bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Một quan chức Đại sứ quán nêu rõ: "Đây là thông tin sai lệch. Nga không hề mua than đá từ Triều Tiên và cũng không là điểm trung chuyển than đá tới một quốc gia thứ 3".

Trước đó theo Ria Novosti, ngày 24.1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev đã lên án Mỹ siết chặt trừng phạt Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn hãng tin này , ông Kosachev tuyên bố rằng những biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên không đúng lúc và nguy hiểm trong bối cảnh cuộc đối thoại mong manh giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Theo ông Kosachev, “những biện pháp trừng phạt có quyền tồn tại chỉ trong trường hợp chúng được nhất trí tại Hội đồng Bảo an LHQ. Và nếu chúng thực tế có thể thúc đẩy tình hình theo hướng giải quyết những vấn đề đang tồn tại”. Quyết định của Mỹ không rơi vào hai trường hợp này, hơn nữa rất nguy hiểm khi được thông qua trong bối cảnh cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên đang phát triển hết sức mong may. Do đó, “các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống Triều Tiên không hợp pháp, bất hợp lý và không đúng lúc”, ông Kosachev nhấn mạnh.

Trước đó cùng ngày, Mỹ đã thông qua quyết định thắt chặt trừng phạt đối với Triều Tiên liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Theo đó, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 9 thực thể, 16 cá nhân và 6 tàu biển mà Washington cáo buộc đã hỗ trợ Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hủy diệt hàng hoạt.