TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện đường dây sản xuất thực phẩm giả bảo vệ sức khỏe trẻ em; lái xe máy kẹp 4 tông trung tá công an nhập viện

Phát hiện đường dây sản xuất thực phẩm giả bảo vệ sức khỏe trẻ em

Ngày 25/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang điều tra đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ rất lớn, sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường. Đặc biệt, các đối tượng trong đường dây này đã nhắm vào việc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em, trong đó có trẻ sơ sinh.

Cầm đầu đường dây là Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH công nghệ Herbitech. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được xác định là làm giả do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech ở khối 8, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội sản xuất là BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2.

Đối tượng Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH công nghệ Herbitech. Nguồn: CAND

Cơ quan công an xác định, Công ty trên đã gia công, sản xuất hơn 200 sản phẩm có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng lại thiếu sự kiểm soát về chất lượng. Mặc dù sản phẩm được quảng cáo là nhập khẩu từ Pháp, Đức, Mỹ, nhưng thực tế giá thành và chất lượng không đúng như công bố.

Sản phẩm BABY SHARK do Công ty TNHH công nghệ Herbitech làm giả. Nguồn: CAND

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Phạm Vũ Khiêm khai nhận đã sửa khoản chỉ tiêu đạt công bố sản phẩm. Cụ thể là sửa nội dung không đạt thành đạt để đưa ra thị trường.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) cho biết, các đối tượng sản xuất hàng giả sẽ sản xuất ra hàng loạt các sản phẩm theo tiêu chí của khách hàng. Theo đó, để sản phẩm giả được lưu hành ra thị trường thì các đối tượng sẽ gửi các mẫu đi trưng cầu để các công ty có chức năng về xét nghiệm, kiểm nghiệm lại đúng thành phần, định lượng như đã công bố hay không. Khi tiến hành kiểm nghiệm thì các mẫu kiểm nghiệm không đạt được như sản phẩm công bố, các đối tượng sẽ thực hiện liên kết và trao đổi, thống nhất với các công ty xét nghiệm để chỉnh sửa kết quả, hoặc làm khống cả phiếu kết quả kiểm nghiệm.

Đối tương lái xe máy kẹp 4, không đội mũ bảo hiểm tông trung tá công an nhập viện

Chiều 25/4, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng Công an thành phố đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi và động viên trung tá Nguyễn Tiến Minh - cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, bị thương khi đang làm nhiệm vụ.



Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội thăm, động viên trung tá Nguyễn Tiến Minh bị đối tượng vi phạm đâm thẳng xe máy vào người. Ảnh: CAHN

Tại buổi thăm hỏi, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky thăm hỏi, động viên, chia sẻ sâu sắc tới cá nhân cũng như gia đình trung tá Nguyễn Tiến Minh. Vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đã trao tặng Giấy khen cho trung tá Nguyễn Tiến Minh về thành tích đột xuất trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.Hà Nội nhằm biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm trong công tác của trung tá Minh, đặc biệt là tinh thần không ngại khó khăn, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Đại uý Cảnh sát giao thông ở Thái Bình bị tông thẳng xe vào người gãy xương sườn

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật; đồng thời yêu cầu, xem xét giải quyết các chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đời sống cũng như thường xuyên động viên, tạo điều kiện cho trung tá Nguyễn Tiến Minh yên tâm điều trị.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 20 giờ ngày 24/4, tại khu vực trước số 568 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, trong qua trình thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác Y14A – 141, trung tá Nguyễn Tiến Minh phát hiện, ra hiệu dừng xe đối với Vũ Ngọc Hiển (SN 2004, HKTT: Khu Đoàn Kết, Quảng Yên, Thanh Ba, Phú Thọ) điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, chở theo 3 nữ giới, không đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào người trung tá Minh khiến trung tá ngã bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Hiện sức khoẻ trung tá Nguyễn Tiến Minh đã ổn định và đang được các y, bác sĩ tiếp tục chăm sóc, điều trị.

Điều tra vụ bé trai tử vong trong bể nước tại trường mầm non

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một bé trai được phát hiện tử vong trong bể chứa nước tại khuôn viên Trường Mầm non xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vào ngày 25/4.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong giờ học, cô giáo phụ trách lớp 5 tuổi của Trường Mầm non Cẩm Trung tiến hành điểm danh và phát hiện thiếu một nam sinh. Ngay lập tức, giáo viên đã báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường. Các giáo viên, nhân viên nhà trường đã tổ chức tìm kiếm cháu bé khắp nơi trong khuôn viên nhưng không có kết quả.

Nhận thấy sự việc bất thường, nhà trường đã trình báo chính quyền địa phương (UBND xã Cẩm Trung) và Công an xã Cẩm Trung để phối hợp tìm kiếm.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng hơn 11 giờ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng và nhà trường bàng hoàng phát hiện thi thể cháu bé trong bể chứa nước giếng khoan của trường. Vị trí bể nước này được xác định nằm ngay trong khuôn viên trường và chỉ cách khu vực lớp học của cháu bé khoảng 2-3 mét.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: PV

Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và thực hiện các biện pháp điều tra ban đầu để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé. Nhiều câu hỏi được đặt ra về công tác quản lý, giám sát trẻ và các biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực bể nước nói riêng và trong khuôn viên nhà trường nói chung.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết tại hiện trường, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương, được biết hoàn cảnh gia đình cháu bé khá đặc biệt, bố mẹ hiện đang lao động ở nước ngoài, cháu sống cùng ông bà ngoại tại địa phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hoãn phiên tòa vụ ca sĩ Duy Mạnh kiện Mercedes Benz Việt Nam

Ngày 25/4, TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) tổ chức xét xử vụ ca sĩ Duy Mạnh kiện Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam (MBV). Tuy nhiên, sáng 25/4 tòa thông báo phiên tòa này tạm hoãn. Lý do hoãn phiên toà là do đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Thư ký đã ghi nhận việc có mặt, vắng mặt giữa các bên và thông báo phiên tòa tạm hoãn do phía bị đơn có đơn xin hoãn phiên tòa. Dự kiến phiên xét xử sẽ mở lại vào ngày 21/5 tới.

Chiếc xe Mercedes hơn 5 tỷ đồng bị cháy của ca sĩ Duy Mạnh. Ảnh: D.M

Theo hồ sơ, vụ kiện xe Mercedes hơn 5 tỷ đồng bị cháy của ca sĩ Duy Mạnh bắt nguồn từ tối ngày 15/2/2023, khi chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury của ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ bốc cháy tại bãi đậu xe của một khu chung cư ở TP.HCM, trong lúc anh đang đi biểu diễn xa. Lực lượng bảo vệ đã phải dùng xà beng cạy nắp capo để dập lửa do xe đã khóa cửa.

Sau khi đám cháy được khống chế, cơ quan công an vào cuộc điều tra và đưa ra kết luận ban đầu nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Dựa trên kết luận này, công ty bảo hiểm đã tiến hành bồi thường cho nam ca sĩ số tiền 2,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mâu thuẫn nảy sinh khi phía MBV sau quá trình giám định riêng, lại đưa ra kết luận khác. Theo ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ, hãng xe cho rằng nguyên nhân vụ cháy là do "loài gặm nhấm" gây ra, dựa trên bằng chứng được cho là phân chuột và rác tồn đọng trong khoang máy.

Cho rằng kết luận của MBV là không thuyết phục và thiếu cơ sở, nhất là khi kết luận của cơ quan công an không hề đề cập đến yếu tố này, ca sĩ Duy Mạnh đã quyết định khởi kiện MBV ra tòa.

Trước khi ấn định ngày xét xử, TAND quận Gò Vấp đã triệu tập hai bên để tiến hành hòa giải vào khoảng vài tuần trước. Tuy nhiên, phiên hòa giải không thành do phía MBV vẫn giữ nguyên quan điểm về nguyên nhân vụ cháy là do chuột cắn. Do đó, thẩm phán đã quyết định đưa vụ án ra xét xử công khai.

Chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury được ca sĩ Duy Mạnh mua vào khoảng cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021. Đây là phiên bản được lắp ráp trong nước, có giá niêm yết tại thời điểm đó là 4,969 tỷ đồng, với chi phí lăn bánh ước tính khoảng 5,5 tỷ đồng. Mẫu xe này sử dụng động cơ V6 3.0L, công suất 270 mã lực và mô-men xoắn 500Nm. Hiện tại, dòng S-Class S450 Luxury đã chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc với giá bán cao hơn đáng kể.

Duy Mạnh tên đầy đủ là Nguyễn Duy Mạnh, anh là một ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, đặc biệt được yêu thích từ những năm đầu thập niên 2000. Duy Mạnh ghi dấu ấn với khán giả qua dòng nhạc pop ballad và khả năng tự sáng tác. Nhiều ca khúc do anh viết và thể hiện đã trở thành những bản hit đình đám, gắn liền với nhiều thế hệ người nghe như "Kiếp đỏ đen”, “Hãy về đây bên anh”, “Tình em là đại dương”, “Biết tìm đâu”. Ngoài âm nhạc, Duy Mạnh còn được biết đến với tính cách thẳng thắn và thường có những phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội.

Vụ án 2 mạng người ở quán karaoke: Tuyên án tử hình kẻ phạm tội

Chiều 25/4, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Phi (50 tuổi, ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về tội "Giết người".

Hoàng Văn Phi phạm tội "Giết người" trong vụ án 2 mạng người ở quán karaoke đã bị toà án tuyên phạt tử hình. Ảnh: N.V



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, vào ngày 21/10/2024, Hoàng Văn Phi sau khi đi nhậu về đã tìm đến một quán karaoke ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa để tìm chị H.T.H.T (45 tuổi, ở thôn Hoà Thành, xã Tân Hợp, Hướng Hoá), người có quan hệ tình cảm với Phi.

Tại đây, Phi phát hiện chị T đang ôm anh N.Q.S (54 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá), người quen biết của Phi, trong phòng hát.

Sau một lúc tranh cãi, trong cơn ghen tuông và bực tức, Phi thấy một nhân viên đang cầm dao cắt đồ ăn nên đến nói rằng “mượn để cắt đồ”.

Án tử hình với kẻ đoạt mạng người yêu sau màn cầu hôn lãng mạn

Tuy nhiên, Phi quay lại phòng hát rồi yêu cầu chị T đi về cùng mình nhưng chị T không đồng ý và hai bên xảy ra giằng co.

Sau đó, Phi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực và lưng chị T khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Anh S từ nhà vệ sinh đi ra thấy sự việc đã lao vào can ngăn cũng bị Phi dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng và lưng, gục xuống sàn và tử vong.

Sau khi gây án, Phi dùng dao tự cứa vào cổ để tự sát. Sự việc được phát hiện, Phi được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nên giữ được mạng sống.

Xét tính chất, mức độ, hành vi của bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) thấy rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo hết sức quyết liệt, đâm nhiều nhát vào bị hại. Hậu quả gây ra là quá nặng nề, khiến 2 nạn nhân tử vong, gây ra đau thương cho gia đình bị hại. Vì vậy, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Phi mức án tử hình về tội "Giết người". Ngoài ra, Phi phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của 2 bị hại với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Được biết, sau khi vụ án trên xảy ra một thời gian, vợ của nạn nhân N.Q.S vì quá đau buồn nên thắt cổ tự tử.