Soi kèo, tỷ lệ cược Chile vs Peru: Không thể cản bước ĐKVĐ

(Dân Việt) Soi kèo, tỷ lệ cược Chile vs Peru (7h30 ngày 4/7) trong khuôn khổ vòng bán kết Copa America 2019, nhà cái đánh giá cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1/2.

Trước khi Copa America 2019 khởi tranh, Chile không được đánh giá cao. Đội hình của họ phụ thuộc nhiều vào các cầu thủ tuy nổi tiếng nhưng đã cao tuổi và không còn duy trì được phong độ cao trong màu áo CLB ở mùa giải vừa qua. Bên cạnh đó, khát khao của Chile cũng bị đặt dấu hỏi, sau khi họ đã 2 lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2015 và 2016. Chile được đánh giá cao hơn Peru ở trận đấu này Nhưng thực tế sân cỏ đã chứng minh điều ngược lại. Chile ở Copa America 2019 vẫn cho thấy họ là đội bóng già giơ và rất khó bị đánh bại. Alexis Sanchez, Arturo Vidal cùng các đồng đội đã chơi rất hay và hiệu quả, sớm giành quyền vào bán kết sau 2 trận thắng vòng bảng. Thất bại ở lượt trận cuối cùng do thái độ hơi chủ quan khiến Chile phải gặp Colombia ở tứ kết. Tuy nhiên, họ đã vượt khó thành công để vững tiến trên con đường bảo vệ ngôi vương. Trong khi đó, Peru lọt tới bán kết phần nhiều do may mắn. Họ nằm ở bảng A và chỉ thắng được đội bóng quá yếu là Bolivia trước khi đi tiếp nhờ là đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Đến trận tứ kết gặp Uruguay, cả trận đấu Peru không sút nổi cú nào. Họ căng mình ra chịu trận, thủng lưới tới 3 lần nhưng đều được VAR “cứu” trước khi thắng lợi ở loạt sút luân lưu. Đội hình của Peru cũng có một số ngôi sao như Guerrero hay Farfan. Nhưng lối chơi của Peru rõ ràng thiếu tính gắn kết hơn hẳn so với Chile. Nhà cái đánh giá Chile cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1/2. Với tỷ lệ này, lựa chọn ĐKVĐ Chile là hợp lý. Về tỷ lệ Tài - Xỉu, tỷ lệ chính là 2. Sự thận trọng của Chile và lối chơi chắc chắn thiên về phòng ngự của Peru sẽ khiến trận đấu diễn ra trong sự chặt chẽ. Khả năng “về tiền” của tỷ lệ này là khá lớn. Dự đoán: Chọn Chile và Xỉu.

