Xe buýt bị ném đá thẳng vào vị trí tài xế, vỡ kính ngay trên đèo

(Dân Việt) Chiếc xe buýt bị một đối tượng ném đá khi đang lưu thông trên đèo Prenn (Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến nhiều hành khách hoảng sợ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30, ngày 18.5, khi chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 49X-2062 đang chở khoảng 10 hành khách di chuyển theo hướng Đức Trọng - Đà Lạt.

Ông Phùng Đình Bảy cho biết, viên đá nhắm thẳng vào vị trí của mình.

Ông Phùng Đình Bảy (55 tuổi, tài xế xe buýt) cho biết: “Tôi đang điều khiển xe, đến đoạn căn nhà ma, cách đỉnh đèo khoảng 1,5km thì nghe tiếng bụp một cái, một viên đá to bằng cái chén ăn cơm bị ném từ bên lề đường vào thẳng vị trí của tôi. May mắn viên đá không trúng vào người, nhưng bị giật mình nên tôi tấp xe vào lề đường xuống kiểm tra. Nhiều người trên xe rất lo lắng và hỏi tôi có chuyện gì không?”.

Viên đá có nhiều góc sắc nhọn nên dễ dàng xuyên thủng tấm kính xe buýt.

Anh Đào Duy Khánh - chủ xe (27 tuổi, ngụ Ngô Thì Sĩ, phường 4, Đà Lạt) cho hay, trước giờ không có mâu thuẫn gì với ai và xe cũng đi lại bình thường chưa xảy ra trường hợp tương tự.

Rất may vụ việc đã không có ai bị thương, chủ xe cho biết sẽ trình báo công an sớm nhất để điều tra xử lý.

Anh Khánh cho biết: “Tôi sẽ đến trình báo Công an TP.Đà Lạt trong sáng nay (19.5) để điều tra làm rõ. Nếu tình trạng thế này xảy ra nữa sẽ làm người dân, anh em lái xe lo lắng và nguy hiểm. Rất may khi xảy ra vụ việc, bác tài không bị sao nên mọi người trên xe vẫn an toàn”.