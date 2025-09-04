1 cây cảnh này "chất" hơn 10 chậu lan chi, "Rolls-Royce" trong giới thực vật, mang rừng nhiệt đới về nhà

Nếu bạn muốn một chậu cây cảnh gây ấn tượng, mang lại cho bạn sự thú vị mỗi ngày thì đừng chọn trầu bà hay lan chi nữa .

Cây cảnh giống như những cây dừa xứ nhiệt đới này sẽ khiến bạn cảm nhận được niềm vui của sự trồng trọt: Dừa dâu tằm.

Cây cảnh này có biệt danh là "Dừa dâu tằm", một loại cây cảnh xanh mới rất được ưa chuộng trong giới hoa gần đây. Nhờ vẻ đẹp lộng lẫy và dễ chăm sóc, nó được giới yêu hoa săn đón nồng nhiệt.



Cây cảnh giống như một khóm dừa tươi tốt. Ảnh minh họa Toutiao

Một cây cảnh nhỏ có thể có giá hàng trăm đô la, và vị thế của nó trong giới cây xanh nhỏ được ví như "Rolls-Royce" trong ngành công nghiệp ô tô.

Vẻ đẹp của cây cảnh dừa "dâu tằm"

Cây cảnh này có tên khoa học là Dorstenia lavrani, tên tiếng Anh thuwfng gọi là Tabia Gorge Dorstenia. Nhìn chúng giống như những cây xương rồng nhỏ nhưng thực chất chúng thuộc họ Dâu tằm Moraceae, chi Dorstenia.

Dorstenia lavrani có nguồn gốc từ miền bắc Somalia. Loài cây này mọc ở phía bắc Erigavo tại Taba'a Gap (Hẻm núi Tabia), trong các khe nứt đầy rêu trên đá vôi dốc.



Lă xoăn nhẹ

Dorstenia lavrani là một loài cây hấp dẫn, tạo thành một lùm cây đối xứng với nhiều thân cây mọng nước, bóng như sáp, được trang trí bằng những hàng sẹo lá màu trắng xoáy ốc và phủ lên trên một vòng lá xoăn tít đẹp mắt.

Cây cảnh trông giống như một lùm cây dừa nhỏ gọn và có lẽ là loài cây hấp dẫn nhất trong tất cả các loài Dorstenia.

Cây có thân ngắn và nhỏ, chỉ cao hơn 10 cm, nhưng phân nhánh tốt và có nhiều nhánh phụ.

Thân cây có thể cao tới 20 cm và đường kính 2,5 cm. Lá có hình elip hoặc hình trứng ngược, dài tới 4,5 cm và rộng 1,8 cm.



Cây cảnh trông giống như một lùm cây dừa nhỏ gọn. Ảnh minh họa Toutiao

Hoa mọc thành từng cụm trên các đế hoa mọng nước, mọc đơn độc ở nách lá, trên các cuống hoa có thể dài tới 1,5 cm.

Đường kính đế hoa có thể đạt tới 1,5 cm. Dorstenia lavrani là loài duy nhất trong chi Dorstenialà loài thực vật khác gốc trong đó hoa đực và hoa cái nằm trên các cây riêng biệt .

Hình dạng tổng thể của cây cảnh giống như một bụi cây dừa nhỏ gọn. Cây có thể được trồng trong chậu cỡ lòng bàn tay và không chiếm nhiều diện tích. Đây là loại cây trồng chậu nhỏ tốt nhất.



Thân cây cảnh nhiều vết sẹo lá

Đầy cảm giác rừng rậm

Thân cây cảnh có những vết sẹo lá sau khi rụng, vết sẹo cụm hoa và vết sẹo lá kèm xếp xoắn ốc rõ rệt, và kết cấu của cành cây mang lại cảm giác thăng trầm mạnh mẽ

Cùng với những đường nét hình học rõ ràng. Lá mọc ở ngọn cành và phát triển hướng ra xung quanh tạo thành hình tròn.

Lá có hình elip đến hình trứng ngược, hơi mọng nước, mép lá lượn sóng, trông giống như một cây dừa mini. Một cây còn mang đến "cảm giác rừng rậm".



Là cây cảnh đẹp toàn diện. Ảnh minh họa Toutiao

Đối với những ai sống trong các tòa nhà cao tầng ở thành phố, việc có một "khu rừng mini" ngay trên ban công nhà mình sẽ là một bất ngờ thú vị.

Hoa và lá đẹp

Đây thực sự là một loài cây cảnh "toàn diện" đẹp mắt. Nó có gốc phình to, thân khỏe, lá xanh ngọc lục bảo, thể hiện sức sống mãnh liệt, và cũng nở hoa.

Đế hoa mọc ở nách lá, cụm hoa mọc trên một cuống dài 5-15 mm. Trông nó giống như một bông cúc xanh.



Cây cảnh có cả hoa đực lẫn hoa cái. Ảnh minh họa Toutiao

Đây cũng là loài thực vật đơn tính duy nhất trong chi Lauroyl (tức là có cả hoa đực và hoa cái).

Dừa cái có núm nhụy dạng sợi nổi trên đĩa, còn dừa đực thì được bao phủ bởi phấn hoa trên đĩa, nhưng không có núm nhụy dạng sợi nổi.

Chỉ cần trồng cả cây đực và cây cái cùng lúc, chúng có thể tự thụ phấn và sinh sản, và sẽ không mất nhiều thời gian để thu hoạch một khu rừng mini lớn.

Cây cảnh ra hoa nhiều. Ảnh minh họa Toutiao

Ra hoa nhiều lần trong năm

Cây cảnh này cũng khá "hăng hái" ra hoa. Nếu được chăm sóc đúng cách, nó có thể nở hoa nhiều lần trong năm.

Thời kỳ ra hoa có thể kéo dài từ cuối xuân đến mùa thu. Sau khi ra hoa, nó sẽ kết trái. Quả trông giống như một đĩa hoa hướng dương thu nhỏ.

Hạt nằm trong bề mặt đĩa. Khi trưởng thành, chúng sẽ tự bung ra, rơi xuống đất và tự gieo hạt.

Cây cứng cáp. Ảnh minh họa Toutiao

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh dừa "dâu tằm"

Cây dừa độc đáo này trông có vẻ "cao sang và hùng vĩ", nhưng thực ra nó khá bình dị.

Cây dừa khỏe mạnh và cứng cáp, dễ chăm sóc hơn hầu hết các loại cây mọng nước trên thị trường.

Dưới đây là một số mẹo đơn giản để trồng cây dừa mini trong nhà:

Chậu hoa không cần lớn. Ảnh minh họa Toutiao

1. Đất phải thoáng khí

Giống như các loại cây mọng nước khác, đất trồng phải tơi xốp và thoáng khí. Thêm đất dạng hạt để tăng độ thoáng khí. Không sử dụng đất sét.

Chậu hoa không cần quá lớn. Một chậu cây mọng nước nhỏ thông thường là đủ. Chậu hoa quá lớn dễ bị ứ nước lâu ngày và gây thối rễ.

Cây ưa sáng. Ảnh minh họa Toutiao

2. Khả năng thích nghi cao với môi trường

Bạn cần cung cấp môi trường phù hợp cho cây cảnh. Cây ưa sáng, chịu bóng râm ở mức độ nhất định, có thể thích nghi với môi trường bán râm và ánh sáng khuếch tán.

Cây có thể được trồng ở điều kiện chiếu sáng từ 3 đến 5 giờ mỗi ngày.

Đất khô mới tưới. Ảnh minh họa Toutiao

3. Dễ dàng bảo trì

Bạn có thể tham khảo các loại cây mọng nước khác và áp dụng nguyên tắc "tưới khi đất khô và tưới đẫm".

Khi tưới, hãy đổ nước vào đất theo hình tròn cho đến khi đáy chậu rỉ ra ngoài, tránh phần thân rễ.

Bón phân vào mùa xuân và mùa thu. Mỗi tháng bón một hoặc hai lần, chỉ cần một lớp phân mỏng là đủ. Cây không ưa phân bón lắm.

Tránh ánh nắng mạnh. Ảnh minh họa Toutiao

4. Mùa hè thật dễ dàng

Cây cảnh này là loại cây mọng nước "kiểu mùa hè", không ngủ đông vào mùa hè, nhưng nên đặt cây ở nơi râm mát, tránh ánh nắng mạnh.

Ánh sáng khuếch tán là đủ, đồng thời cần che chắn cây khỏi mưa và không để cây tiếp xúc với mưa.

Cây cảnh ngủ đông. Ảnh minh họa Toutiao

5. Mùa đông không khó

Vào mùa đông, cây dừa sẽ chuyển sang trạng thái ngủ đông. Cần chú ý kiểm soát nước và giảm số lần tưới xuống còn 30-40 ngày một lần.

Khi nhiệt độ quá thấp (-5 độ hoặc thấp hơn), hãy ngừng tưới hoàn toàn để cây được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Dễ nhân giống. Ảnh minh họa Toutiao

6. Dễ dàng nhân giống

Dừa "dâu tằm" có thể được nhân giống bằng hạt và giâm cành, tỷ lệ sống rất cao. Khi chồi bên của cây đã phát triển đủ mạnh hoặc chậu hoa trông chật chội, bạn có thể bẻ chúng ra và giâm cành.

Trước tiên, hãy làm khô vết cắt, sau đó cắm vào đất ẩm, thoáng khí.

Với sự đa dạng của thế giới thực vật, Dorstenia lavrani là một ví dụ điển hình về sự phong phú và kỳ diệu của thiên nhiên.

Trồng và chăm sóc cây cảnh này không chỉ mang lại niềm vui. Ảnh minh họa Toutiao

Mỗi loài cây đều có một câu chuyện và vẻ đẹp riêng, và Dorstenia lavrani chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút những người yêu thích cây cảnh bởi vẻ độc đáo và quyến rũ của nó.

Dừa "dâu tằm" Dorstenia lavrani không chỉ là một loài cây cảnh đẹp mà còn là một phần của di sản thiên nhiên phong phú.

Việc trồng và chăm sóc cây cảnh này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp nâng cao nhận thức về việc bảo vệ và trân trọng các loài thực vật độc đáo.

