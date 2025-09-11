Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Thứ năm, ngày 11/09/2025
1 cây cảnh này hơn 10 chậu kim ngân, mang lại cảm giác rừng rậm, thanh lọc không khí, giúp trấn trạch, an gia

Hải Yến Thứ năm, ngày 11/09/2025
Cây cảnh này có những chiếc lá mềm mại như lông chim, xòe ra vào ban ngày và khép lại nhẹ nhàng vào buổi tối, giống như lời nhắc nhở tắt đèn của khu rừng.
Cây cảnh không chỉ là một mảng xanh yên tĩnh mà còn thổi hồn vào mỗi ngôi nhà. Chúng trở thành vật liệu trang trí mềm mại và giàu sức sống nhất, được người người đều yêu thích.

Nhưng mọi người thường phàn nàn, 1 số cây cảnh tốt cho phong thủy, tươi đẹp như hạnh phúc, kim ngân, bàng Singarpore nhưng lại khó chăm sóc.

Cây cảnh không chỉ là một mảng xanh yên tĩnh mà còn thổi hồn vào mỗi ngôi nhà.

Chỉ một thời gian trồng, cây cảnh có thể đổ lá, vàng úa và chết, chỉ còn trơ lại chậu, nếu không cũng sống èo uột, không được tươi tốt.

Một số cây cảnh khác như trầu bà, lan chi lại quá bình thường, nhàm chán. Vậy thì cây cảnh hôm nay chúng tôi giới thiệu chắc chắn sẽ giúp bạn hài lòng như ý: Gỗ lim Barazil- Điệp vàng (Libidibia ferrea).

Cây cảnh gỗ lim Brazil là cây gì?

Cây cảnh này ở Việt Nam được gọi là điệp vàng bởi màu hoa rực rỡ, đậu trên đầu cành, rung rinh trong gió như những đàn bướm chấp chới. Khi cánh hoa tung bay trong gió và rơi xuống đất cũng tạo nên màu vàng sống động.

Thuộc họ Đậu (Fabaceae). Ảnh minh họa Toutiao

Nó còn có tên gọi khác như kim phượng, muồng hoa vàng, tên khoa học là Libidibia ferrea (hoặc Caesalpinia ferrea), có nguồn gốc từ Brazil.

Nhưng trên thế giới thường gọi cây cảnh này với cái tên mộc mạc, cứng rắn: Gỗ lim hoặc Gỗ lim Brazil (Brazilian ironwood), Leopard tree (cây báo), thuộc họ Đậu (Fabaceae).

Loài cây này có nhiều đặc điểm nổi bật với những chiếc lá mỏng manh và thân cây thẳng đứng, nhợt nhạt cùng những họa tiết vỏ cây độc đáo.

Lá kép lông chim. Ảnh minh họa Toutiao

Đây là cây gỗ thường xanh cỡ trung bình, cao 8-15 m. Tán cây hình dù, ngọn phẳng. Vỏ cây nhẵn, màu xám nhạt đến trắng ngà, bong tróc, lốm đốm nâu hoặc xám đậm.

Vỏ cây nhẵn dễ bong tróc và có hoa văn không đồng đều. Kết quả là, cây để lại những mảng lớn màu nâu sẫm trên nền ngà như vết loang trên lông con báo nên còn được gọi là cây báo.

Lá kép lông chim, lá chét 5-11, mỗi lá chét 8-24; lá chét mọc đối, thuôn dài hoặc hình elip, có lông, gốc tù hoặc hơi teo, đỉnh tù, mép nguyên.

Cụm hoa là một chùm hoa ở đầu cành. Hoa lưỡng tính, thơm, màu vàng, cánh hoa lẻ có đốm đỏ. Quả là quả đậu không nứt, gỗ, hình elip-thuôn dài, dẹt, dài 5-7 cm.

Thân cây gỗ lim rất cao lớn. Ảnh minh họa rayon-de-serre

Không biết từ lúc nào, loài cây to lớn này đã "chạy" vào nhà, trở thành cây cảnh yêu thích của nhiều người.

Vẻ đẹp của cây cảnh gỗ lim

Tư thế thanh lịch

Với những cây nhỏ trồng trong chậu, gỗ lim có dáng thanh thoát hơn, thân cây thẳng đứng, phân cành tốt.

Lá nhỏ và nhẹ như lông vũ mềm mại. Khi gió thổi qua, cành cây đung đưa theo gió, dáng cây uyển chuyển, thanh thoát. Nhìn vào cây, bạn sẽ cảm thấy thật sự thư thái.

Cành lá ngoài thiên nhiên rất rậm rạp. Ảnh minh họa rayon-de-serre

Trong số các loại cây cảnh nội thất cỡ trung được ưa chuộng trong những năm gần đây, cây gỗ lim này rất dễ nhận biết và thu hút ánh nhìn.

Dù bạn chỉ trồng 1 cây cảnh này cũng sẽ cảm thấy có một góc rừng xanh trong nhà. Lá cây um tùm, rậm rạp và tươi tốt tạo nên cảm giác như một "khu rừng", và ngay cả một cây cũng có thể tạo nên hiệu ứng "rừng".

Hơn nữa, đây là loại cây thường xanh, không rụng lá ngay cả trong mùa đông. Những cành cây thẳng đứng, khỏe khoắn và cứng cáp của cây tạo nên vẻ ngoài rực rỡ, thanh lịch khi kết hợp với một chậu cây đơn giản, tinh tế.

Chúng sống cùng với nhịp thở của con người. Ảnh minh họa Toutiao

Những chiếc lá sẽ khép lại như cây mãi mãi xanh tươi (Forerver tree -Cojoba arborea). Ban ngày, lá cây xòe ra từng lớp như chiếc quạt lông vũ và ban đêm chúng khép lại như những tấm rèm xanh được kéo lên trên căn phòng.

Những chiếc lá xòe ra vào ban ngày và khép lại nhẹ nhàng vào buổi tối, giống như lời nhắc nhở tắt đèn của khu rừng. Chúng sống cùng với nhịp thở của con người khiến mọi người cảm thấy gần gũi và yêu thích hơn.

Ngoài việc ngắm lá, nếu được chăm sóc đúng cách, nó còn có thể nở hoa từ tháng 3 đến tháng 6. Sau khi hoa nở, cây sẽ kết trái, có thể thưởng thức cùng với hoa.

Cây cảnh này không chỉ đẹp mà còn thân thiện. Ảnh minh họa Toutiao

Được đặt ở góc có nắng, bóng đổ trên bức tường trắng, ngay lập tức biến căn hộ thành một ngôi nhà nghỉ dưỡng.

Thanh lọc không khí

Cây cảnh này không chỉ đẹp mà còn thân thiện với môi trường. Người Brazil coi nó là máy lọc không khí cực mạnh. Trồng cây cảnh này trong nhà, bạn không lo có thể hít phải formaldehyde, benzen và khói thuốc lá.

Chúng bí mật hấp thụ formaldehyde và benzen trong quá trình phát triển lá. Không khí trở nên ẩm hơn, và tình trạng sổ mũi và nghẹt mũi giảm đáng kể.

Các thầy phong thủy thích đặt cây này trong phòng khách. Ảnh minh họa Toutiao

Đồng thời, bạn cũng không phải lo lắng về việc bị ngạt thở khi đóng cửa và ngủ vào ban đêm.

Từ lâu, người ta đã dùng cây này ven đường ở Brazil để chắn bão cát. Thân cây có thể được chặt nhỏ và làm thành đồ nội thất, vô cùng tiện dụng.

Ý nghĩa phong thủy tốt lành

Các thầy phong thủy thích đặt cây này trong phòng khách, cho rằng đây là "loại gỗ ổn định ngôi nhà" với những cành cây chắc khỏe có thể làm dịu đi luồng khí thất thường, ngăn chặn tà khí và thu hút năng lượng tích cực.

Cây cảnh lười biếng lại rất thân thiện. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này thường xanh và không rụng lá là dấu hiệu của sự may mắn - một cuộc sống lâu dài và bền vững.

Ít mất công chăm sóc

Những người lười biếng lại rất thân thiện. Chỉ cần nửa năm là cây con sẽ lớn thành một cành lá tươi đẹp. Bạn chỉ cần tưới nước khi đất trong chậu khô. Nếu quên tưới nước mười ngày hoặc nửa tháng, cây cảnh cũng không chết.

Bộ rễ nông, nên chậu gốm thông thường có thể giữ cây đứng vững. Cây cảnh không kén phân bón, chỉ cần vài giọt dung dịch hữu cơ mỗi tháng là lá cây sẽ phản chiếu ánh sáng.

Chậu hoa không đòi hỏi quá nhiều về kích thước. Ảnh minh họa Toutiao

Có rất ít sâu bệnh đến mức về cơ bản bạn không cần phải lo lắng về chúng, do đó bạn không cần phải mua thuốc diệt côn trùng gây ô nhiễm cho môi trường sống.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh gỗ lim Brazil

1. Chậu hoa

Chậu hoa không đòi hỏi quá nhiều về kích thước, chậu nhựa hoặc chậu gốm đều được, và bộ rễ chưa phát triển lắm nên không cần chậu lớn. Đường kính 15-25cm là đủ để cây phát triển thành cây nhỏ. Nên dùng chậu hình trụ dài.

2. Đất

Giống như hầu hết các loại cây xanh khác, cây cảnh này ưa đất tơi xốp, thoáng khí, thoát nước tốt và có độ pH hơi chua

Cây cảnh ưa nắng, Ảnh minh họa Toutiao

. Đất dinh dưỡng thông thường là phù hợp. Bổ sung thêm một ít phân hữu cơ dạng hạt sẽ tốt hơn để tránh đất sét nặng.

3. Môi trường thích hợp

Cây cảnh ưa nắng và chịu được bóng râm một phần. Hầu hết người trồng hoa trong nhà đều đặt cây ở nơi sáng sủa trong nhà.

Tốt nhất nên có ánh sáng khuếch tán và thông thoáng. Không nên để cây tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc đặt cây ở nơi khuất hoàn toàn.

4. Tưới nước

Cây cảnh gỗ lim này phát triển rất nhanh Ảnh minh họa Toutiao

Chăm sóc hàng ngày chỉ cần tưới nước và bón phân, khá đơn giản. Hãy tuân thủ nguyên tắc "tưới khi đất khô và tưới đẫm", tưới kỹ sau khi lớp đất mặt khô hoàn toàn 2-3cm.

Vào mùa thu và mùa đông, hãy giảm lượng nước tưới và đợi đất khô một nửa mới tưới để tránh cây cảnh bị thối rễ.

5. Bón phân

Nếu đất nền là đất dinh dưỡng, không cần bón phân trong hai năm đầu. Sau khi độ phì nhiêu của đất giảm vào năm thứ ba, bạn có thể bón thêm phân hỗn hợp chứa phốt pho và kali, nhưng phải pha loãng với nước trước khi tưới.

Cây cảnh chịu nhiệt tốt, Ảnh minh họa Toutiao

Không sử dụng phân bón đậm đặc. Tỷ lệ nước/phân bón nên ít nhất là 500:1. Bón phân vào mùa xuân và mùa hè và ngừng bón phân vào mùa thu và mùa đông.

6. Chăm sóc vào mùa hè và mùa đông

Cây cảnh chịu nhiệt tốt, chỉ cần không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là có thể sống sót qua mùa hè. Cây rất sợ lạnh, nhiệt độ mùa đông phải trên 5 độ.

Mùa đông ở miền Bắc nên mang vào nhà, mùa đông ở miền Nam Trung Quốc thì không vấn đề gì khi mang ra ngoài trời. Về cơ bản không có sâu bệnh

7. Cắt tỉa

Cây cảnh gỗ lim này phát triển rất nhanh, cảm giác nhanh hơn nhiều so với cây mãi mãi xanh tươi. Cây con đã bắt đầu hình thành sau nửa năm.

Cây cảnh có nhiều cành và khó cắt tỉa. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh có nhiều cành và khó cắt tỉa. Bạn có thể cắt tỉa theo hình dạng mong muốn, hoặc chỉ cần cắt tỉa để cây mọc nhiều cành hơn và có cảm giác giống rừng hơn.

Chắc chắn mọi người sẽ yêu cây cảnh này từ cái nhìn đầu tiên. Nó cho người ta cảm giác rừng rậm chỉ bằng 1 chậu cây nhỏ.

Chỉ cần một cây xanh cũng có thể biến một căn nhà thuê thành một khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ ngay lập tức.

Cây cảnh biến ngôi nhà của bạn thành một khu rừng nhỏ thỏa sức chill. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh có thể cho bạn bầu không khí trong lành. Những vấn đề như độc hại hay khó chăm sóc hoàn toàn không tồn tại.

Đừng ngần ngại, cây cảnh gỗ lim Brazil chính là vị cứu tinh của những người lười biếng. Nó không kén chọn và có thể biến ngôi nhà của bạn thành một khu rừng nhỏ thỏa sức chill.

