



10 ngày CSGT TP.HCM xử lý gần 1.800 trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, tốc độ… Ảnh: CH

Ngày 7/8, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết: Trong khoảng 10 ngày ra quân, đội CSGT số 1, PC08 đã triển khai 150 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản xử lý gần 1.800 trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, quá tải… xử lý phạt nguội hơn 324 trường hợp…

Ngoài ra, Phòng CSGT khu vực 1, cũng tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tới các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, công ty kinh doanh hầm mỏ, bến bãi khai thác khoáng sản...

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT đã phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: Đi đúng phần đường, làn đường, việc chấp hành các quy định về tải trọng, tốc độ của các lái xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Chủ hầm mỏ, bến bãi trong quá trình vận chuyển đất, đá lên phương tiện và tham gia giao thông đảm bảo đúng quy định về tải trọng của phương tiện cho phép, tuyệt đối không được cơi nới thành thùng xe; cảnh báo các nguy cơ tai nạn giao thông khi tham gia trên các tuyến đường…

Sau khi được tuyên truyền phổ biến các quy định, các chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp, công ty kinh doanh vận tải trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM đã đồng tình, hưởng ứng và thực hiện ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Cam kết vận chuyển đất, đá đúng tải trọng cho phép, khi tham gia giao thông bảo đảm không để hàng hóa, nguyên vật liệu rơi vãi trên đường làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường…

Thượng tá Phạm Quang Trưởng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, qua tuyên truyền và ký cam kết nhằm nâng cao ý thức của các chủ doanh nghiệp, tài xế… trong quá trình, kinh doanh, vận chuyển hàng hoá.

“Trong thời gian tới, chúng tôi tăng cường tuần tra, chốt chặn, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về ATGT trong đợt ra quân cao điểm này.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATGT của lực lượng chức năng cùng sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân sẽ góp phần bảo đảm giữ vững trật tự ATGT, kéo giảm tai nạn giao thông... từ đó xây dựng văn hoá tham gia giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân khi tham gia giao thông”, Thượng tá Phạm Quang Trưởng nói.