Tin tức
Thứ tư, ngày 06/08/2025 14:10 GMT+7

Công an Đắk Lắk điều chuyển cán bộ CSGT chửi dân “mồm thối” Báo Dân Việt từng phản ánh

Công Nam Thứ tư, ngày 06/08/2025 14:10 GMT+7
Trong công văn phản hồi thông tin Báo Dân Việt phản ánh, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vào cuộc xác minh, tổ chức họp kiểm điểm và quyết định điều chuyển công tác ra khỏi lực lượng CSGT đối với một cán bộ CSGT vì đã có lời lẽ thiếu chuẩn mực khi làm nhiệm vụ.
Trong Công văn số 479/CV -CAT ngày 30/7/2025, của Công an tỉnh Đắk Lắk gửi lãnh đạo Báo Dân Việt, cơ quan này cho biết, đã ra quyết định điều chuyển công tác khỏi lực lượng CSGT đối với một cán bộ CSGT vì đã có phát ngôn, hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định về văn hóa ứng xử và lễ tiết, tác phong của cán bộ công an khi tiếp xúc với Nhân dân.

Theo đó, qua nắm thông tin báo chí phản ánh, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào lúc 9h30 ngày 21/6 tại Km37+400, Quốc lộ 26. Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tuần tra kiểm soát đã ra hiệu lệnh dừng xe mô tô BKS 47G1-233… do anh D.K.T. điều khiển để kiểm tra giấy tờ và nồng độ cồn.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều chuyển cán bộ CSGT có lời lẽ thiếu chuẩn mực với người dân khỏi lực lượng CSGT. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, giữa cán bộ CSGT tên N.A.N. và người điều khiển phương tiện đã xảy ra tranh cãi. Do không giữ được bình tĩnh, ông N. đã có phát ngôn, hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định về văn hóa ứng xử và lễ tiết, tác phong của cán bộ công an khi tiếp xúc với Nhân dân.

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk sau đó đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá và xác định hành vi của ông N. đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và văn hóa ứng xử của Công an nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung và hình ảnh của lực lượng CSGT nói riêng.

Đồng thời, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh điều chuyển ông N. khỏi lực lượng CSGT.

Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk sau khi xem xét đề xuất đã ra quyết định điều chuyển công tác ra khỏi lực lượng CSGT đối với ông N. nhằm mục đích giáo dục, phòng ngừa chung. Đồng thời, Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh để xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

Trong công văn gửi Báo Dân Việt, Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo đối với lực lượng CSGT, tập trung chỉ đạo thực hiện văn hóa, ứng xử chuẩn mực đạo đức khi tiếp xúc với Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT; nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp và minh bạch trong công tác. Đồng thời, đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào sáng 21/6, một tổ công tác của phòng đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 26 yêu cầu dừng xe một nhóm người đi môtô để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn.

Sau khi đo nồng độ cồn, cán bộ tên N.A.N. hỏi một người dân: "Hôm qua có làm một tí hả?".

Người này đáp: "Suốt 5 năm nay mình không uống rượu nên không có chuyện hôm qua làm một tí".

Cán bộ công an nói tiếp: "Vậy thì hút thuốc nó cũng lên", nhưng người dân khẳng định: "Mình cũng không hút thuốc".

Bất ngờ, cán bộ CSGT lớn tiếng: "Mồm ông thối nên nó mới lên", rồi tiếp tục có nhiều lời nói thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho người dân xung quanh.

Hai bên sau đó lời qua tiếng lại, cán bộ N. có hành vi đe dọa dùng súng bắn người dân.

Toàn bộ sự việc được ghi lại bằng camera gắn trên mũ bảo hiểm của một người đi cùng và đăng tải lên mạng xã hội. Clip sau đó lan truyền mạnh mẽ, tạo thành làn sóng bức xúc trong dư luận.

Một cán bộ CSGT Đắk Lắk chửi dân “mồm thối”, dọa nổ súng

Một cán bộ CSGT Đắk Lắk chửi dân “mồm thối”, dọa nổ súng
11

Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong

Trưa 9/8, theo nguồn tin PV Dân Việt, 1 vụ tai nạn lao động làm chết người, xảy ra tại công trường đang thi công ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi.

Ô tô con bị đè bẹp dưới gốc cây sau trận mưa lớn kèm gió mạnh ở Lâm Đồng

Tin tức
Ô tô con bị đè bẹp dưới gốc cây sau trận mưa lớn kèm gió mạnh ở Lâm Đồng

Đà Nẵng cải cách mạnh thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý hồ sơ

Tin tức
Đà Nẵng cải cách mạnh thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý hồ sơ

Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 3 trụ sở ngân hàng ở Nghệ An

Tin tức
Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 3 trụ sở ngân hàng ở Nghệ An

Tổng Bí thư Tô Lâm: “SBC và Số 7 Thiền Quang” là biểu tượng khiến tội phạm e sợ

Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm: “SBC và Số 7 Thiền Quang” là biểu tượng khiến tội phạm e sợ

'Không ai muốn chết ở Ukraine' – báo phương tây tiết lộ bất ngờ về Liên minh tự nguyện
Thế giới

'Không ai muốn chết ở Ukraine' – báo phương tây tiết lộ bất ngờ về Liên minh tự nguyện

Thế giới

Liên minh các nước “tự nguyện” không muốn gửi quân đến Ukraine, tờ The Sunday Times dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi âm thầm 'tung đòn' khiến cả nhà sững sờ
Gia đình

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi âm thầm "tung đòn" khiến cả nhà sững sờ

Gia đình

Tôi không phá nát gia đình, tôi chỉ đang dọn dẹp những đổ nát mà anh đã gây ra, để xây lại cuộc đời mình.

25.000 khán giả bùng nổ cảm xúc trong đêm V Concert - Rạng rỡ Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

25.000 khán giả bùng nổ cảm xúc trong đêm V Concert - Rạng rỡ Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và cảm xúc hòa quyện đã biến "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" thành bản hòa ca thăng hoa của 25.000 trái tim với những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

“V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”: Khi hơn 2,5 vạn trái tim cùng hòa nhịp tại “thành phố sự kiện” mới của Thủ đô
Văn hóa - Giải trí

“V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”: Khi hơn 2,5 vạn trái tim cùng hòa nhịp tại “thành phố sự kiện” mới của Thủ đô

Văn hóa - Giải trí

Tối 9/8, “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TTTLVN) - công trình top 10 thế giới - đã mở màn chuỗi lễ hội chào mừng 80 năm Quốc khánh bằng âm nhạc bùng nổ và tinh thần tự hào dân tộc dâng trào. Màn chào sân mãn nhãn đưa TTTLVN sánh ngang các “kinh đô concert” hàng đầu, góp phần nâng tầm vị thế Hà Nội trên bản đồ sự kiện toàn cầu, chính thức kích hoạt thành phố Expo đầu tiên của Việt Nam.

CLB PVF-CAND chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam cao 1m86
Thể thao

CLB PVF-CAND chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam cao 1m86

Thể thao

Cựu trung vệ U23 Việt Nam là Đoàn Anh Việt vừa gia nhập CLB PVF-CAND và anh sẽ cùng đội bóng mới đối diện với rất nhiều thử thách tại V.League 2025/2026.

TP.HCM đã gỡ vướng pháp lý hơn 100 dự án trong các tháng đầu năm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đã gỡ vướng pháp lý hơn 100 dự án trong các tháng đầu năm

Chuyển động Sài Gòn

Các tháng đầu năm, TP.HCM đã có 106 dự án trên địa bàn được tháo gỡ, giải quyết với diện tích đất lên tới 1.276 ha và tổng vốn đầu tư hơn 500.000 tỷ đồng.

Xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai mới, có 33km đường trải nhựa, sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch
Nhà nông

Xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai mới, có 33km đường trải nhựa, sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch

Nhà nông

Sáng 10-8, Đảng bộ xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai (mới) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Hà Anh Dũng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đền bà Chúa Kho ở Hà Nội thờ ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Đền bà Chúa Kho ở Hà Nội thờ ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Ít ai biết giữa lòng Hà Nội vẫn có một ngôi đền thờ bà Chúa Kho Lý Châu Nương – nữ anh kiệt thời Trần từng một mình giữ kho lương chống giặc Nguyên, thà tuẫn tiết chứ không để mất của cải quốc gia. Từ câu chuyện bi tráng ấy, nhân dân lập đền phụng thờ, lưu truyền bao huyền tích về “nữ thần quyền” đất Thăng Long.

1.000 ngày dài nhất cuộc đời Ngô Thanh Vân khi 'đi tìm con'
Văn hóa - Giải trí

1.000 ngày dài nhất cuộc đời Ngô Thanh Vân khi "đi tìm con"

Văn hóa - Giải trí

Sáng 10/8, Ngô Thanh Vân ngập tràn trong niềm hạnh phúc sau khi thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng được một ngày.

Hàng nghìn người dân đổ về Hồ Gươm xem công an diễu hành trong “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”
Ảnh

Hàng nghìn người dân đổ về Hồ Gươm xem công an diễu hành trong “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”

Ảnh

Sáng 10/8, hàng nghìn người dân đổ về phố đi bộ Hồ Gươm xem công an diễu hành và màn biểu diễn võ thuật đặc sắc trong "Ngày hội vì Thủ đô bình yên".

Nữ quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp tin tức ở Đắk Lắk bị tạt mắm tôm vào nhà
Pháp luật

Nữ quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp tin tức ở Đắk Lắk bị tạt mắm tôm vào nhà

Pháp luật

Nhà của một nữ quản lý trang tin tức tổng hợp trên facebook ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị tạt mắm tôm, dầu nhớt, nghi do mâu thuẫn cá nhân.

Gây ô nhiễm tiếng ồn, một quán nhậu ở Huế liên tiếp bị xử phạt
Bạn đọc

Gây ô nhiễm tiếng ồn, một quán nhậu ở Huế liên tiếp bị xử phạt

Bạn đọc

Một quán nhậu ở phường Thuận Hóa, TP.Huế liên tiếp bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính do gây ô nhiễm tiếng ồn.

Mặt mộc của Jennie
Văn hóa - Giải trí

Mặt mộc của Jennie

Văn hóa - Giải trí

Giọng ca "Mantra" gây chú ý vì để mặt mộc, diện thời trang bình dân khi dạo phố Paris. Chiếc áo mà cô mặc nhanh chóng gây sốt, được người hâm mộ săn đón.

Nữ nhân viên Công ty Nhã Nam ở TP.HCM nghi bị 'bắt cóc online' đã trở về, lý do phía sau gây ngỡ ngàng
Chuyển động Sài Gòn

Nữ nhân viên Công ty Nhã Nam ở TP.HCM nghi bị "bắt cóc online" đã trở về, lý do phía sau gây ngỡ ngàng

Chuyển động Sài Gòn

Sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, vụ việc nữ nhân viên nhà sách Nhã Nam "mất tích" đã có kết quả bất ngờ. Theo thông báo chính thức từ Nhã Nam, cô Nguyễn Phương Mai đã trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, sự thật được tiết lộ đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Ông Hứa Hiền Vinh tin HLV Lê Huỳnh Đức giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim
Thể thao

Ông Hứa Hiền Vinh tin HLV Lê Huỳnh Đức giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim

Thể thao

HLV Hứa Hiền Vinh, cựu cầu thủ của Công an TP.HCM tin tưởng HLV Lê Huỳnh Đức sẽ giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim như từng vô địch quốc gia năm 1995.

Tài xế taxi bới cát cứu bé trai: “Thấy việc cần thì phải làm, để ở Côn Đảo những điều tốt đẹp và tử tế luôn hiển hiện”
Chuyển động Sài Gòn

Tài xế taxi bới cát cứu bé trai: “Thấy việc cần thì phải làm, để ở Côn Đảo những điều tốt đẹp và tử tế luôn hiển hiện”

Chuyển động Sài Gòn

Anh Lê Văn Tí Hon, tài xế taxi Sunrise vừa được UBND Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) khen thưởng đột xuất khi cùng 2 du khách chung tay đào, bới cát để cứu bé trai. Hành động cứu người của anh đã góp phần lan tỏa nét đẹp về lòng dũng cảm, tinh thần vì cộng đồng của người dân Côn Đảo đến du khách.

Chị gái Tiền Giang góp thêm cho quê mới Đồng Tháp thứ kẹo làm từ trái khóm Tân Phước nổi tiếng Đồng Tháp Mười
Nhà nông

Chị gái Tiền Giang góp thêm cho quê mới Đồng Tháp thứ kẹo làm từ trái khóm Tân Phước nổi tiếng Đồng Tháp Mười

Nhà nông

Từ ý tưởng ban đầu làm kẹo khóm để tận dụng những trái khóm Tân Phước loại 2, 3 thương lái hay chê, xhị Phạm Thị Bích Ngọc - chủ Cơ sở sản xuất kẹo khóm Tân Phước (ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Tân Phước 3, Đồng Tháp) đã nâng tầm lên thành sản phẩm OCOP 3 sao.

Biển số ô tô tỉnh Hưng Yên 89A-567.89 và loạt biển số 'ngũ quý' siêu đẹp sắp lên sàn đấu giá
Kinh tế

Biển số ô tô tỉnh Hưng Yên 89A-567.89 và loạt biển số "ngũ quý" siêu đẹp sắp lên sàn đấu giá

Kinh tế

Tuần tới từ 11-15/8/2025, Công ty Đấu giá Hợp Danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá rất nhiều biển số VIP, từ "ngũ quý", "tứ quý" cho đến "sảnh tiến", "lộc phát"...

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong
Tin tức

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Tin tức

Nghe tiếng hô hoán báo cháy của người dân, 2 người chạy thoát ra ngoài an toàn, còn anh A.L do đang ngủ say nên không kịp chạy thoát, bị bỏng nặng và tử vong.

Loại cá 'quý tộc', không xương, giàu collagen, bổ xương khớp, nướng cùng gia vị này thơm ngon cực phẩm
Gia đình

Loại cá "quý tộc", không xương, giàu collagen, bổ xương khớp, nướng cùng gia vị này thơm ngon cực phẩm

Gia đình

Loại cá này giàu canxi rất tốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ, cũng như có lợi cho khớp của tất cả mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi.

Cà Mau chi hàng trăm tỷ đồng phát triển thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu
Kinh tế

Cà Mau chi hàng trăm tỷ đồng phát triển thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu

Kinh tế

Nhiều dự án phát triển ngành thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu đã được chính quyền tỉnh Cà Mau lên kế hoạch thực hiện, với nguồn vốn lên đến 536 tỷ đồng.

Sky Central 176 Định Công: Sống giữa phố, bất an sau cánh cửa
Nhà đất

Sky Central 176 Định Công: Sống giữa phố, bất an sau cánh cửa

Nhà đất

Vụ việc một cô gái bị hành hung ngay tại sảnh chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội) khiến dư luận đặt câu hỏi về lối sống cộng đồng và trách nhiệm của chủ đầu tư khi an ninh tòa nhà được giao cho lực lượng bảo vệ yếu kém, hời hợt.

Danh tính nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Bạn đọc

Danh tính nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Bạn đọc

Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) đã triệu tập Đặng Chí Thành (Sn 1994), người có hành vi đấm, đá dã man cô gái ở hành lang chung cư Sky Central.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu đặc biệt chú ý các hành vi vi phạm này trong vấn đề an toàn thực phẩm
Nhà nông

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu đặc biệt chú ý các hành vi vi phạm này trong vấn đề an toàn thực phẩm

Nhà nông

Theo Cổng Thông tin điện tử TP.Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, tỉnh Quảng Trị
Tin tức

Thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, tỉnh Quảng Trị

Tin tức

Lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tìm kiếm thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, Quảng Trị.

Công an Đà Nẵng bắt nhóm mạo danh trên facebook lừa đảo hơn 10 tỷ đồng
Pháp luật

Công an Đà Nẵng bắt nhóm mạo danh trên facebook lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Pháp luật

Ngày 10/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tạm giữ hình sự 5 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Trị để điều tra về hành vi “xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thương vụ con trai huyền thoại M.U gia nhập CLB Công an TP.HCM... “đổ bể”?
Thể thao

Thương vụ con trai huyền thoại M.U gia nhập CLB Công an TP.HCM... “đổ bể”?

Thể thao

Devante Cole vừa có tên trong danh sách đăng ký thi đấu mùa giải 2025/2026 của West Brom. Điều đó cho thấy, con trai Andy Cole khó có thể gia nhập CLB Công an TP.HCM như lời đồn.

Người chồng 30 tuổi nói dối đi câu cá để vào khách sạn với… tình già 50
Xã hội

Người chồng 30 tuổi nói dối đi câu cá để vào khách sạn với… tình già 50

Xã hội

Một người đàn ông 30 tuổi có gia đình ở Johor (Malaysia) vừa bị bắt quả tang về hành vi khalwat (ở cùng nơi kín đáo với người khác giới không phải vợ/chồng - PV) cùng một phụ nữ đơn thân 50 tuổi tại khách sạn, sau khi nói dối vợ là đi câu cá.

Chi tiết lộ trình hạn chế xe xăng, dầu cũ tại khu vực trung tâm TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Chi tiết lộ trình hạn chế xe xăng, dầu cũ tại khu vực trung tâm TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang lên kế hoạch thiết lập vùng phát thải thấp (LEZ) tại trung tâm thành phố từ năm 2026. Mục tiêu chính là từng bước hạn chế xe xăng, dầu cũ không đạt chuẩn khí thải, đồng thời khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng các phương tiện "xanh" như xe điện, buýt điện...

Đấu giá quyền sử dụng đất và nhiều công trình xây dựng không phép trên đất “vàng” ở Huế để thi hành án
Nhà đất

Đấu giá quyền sử dụng đất và nhiều công trình xây dựng không phép trên đất “vàng” ở Huế để thi hành án

Nhà đất

Khu đất “vàng” ở Huế cùng các công trình xây dựng trên đất được bán đấu giá để thi hành án, trong đó có nhiều công trình không có giấy phép xây dựng.

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

5

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định