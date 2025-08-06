Công an Đắk Lắk điều chuyển cán bộ CSGT chửi dân “mồm thối” Báo Dân Việt từng phản ánh

Trong Công văn số 479/CV -CAT ngày 30/7/2025, của Công an tỉnh Đắk Lắk gửi lãnh đạo Báo Dân Việt, cơ quan này cho biết, đã ra quyết định điều chuyển công tác khỏi lực lượng CSGT đối với một cán bộ CSGT vì đã có phát ngôn, hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định về văn hóa ứng xử và lễ tiết, tác phong của cán bộ công an khi tiếp xúc với Nhân dân.

Theo đó, qua nắm thông tin báo chí phản ánh, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào lúc 9h30 ngày 21/6 tại Km37+400, Quốc lộ 26. Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tuần tra kiểm soát đã ra hiệu lệnh dừng xe mô tô BKS 47G1-233… do anh D.K.T. điều khiển để kiểm tra giấy tờ và nồng độ cồn.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều chuyển cán bộ CSGT có lời lẽ thiếu chuẩn mực với người dân khỏi lực lượng CSGT. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, giữa cán bộ CSGT tên N.A.N. và người điều khiển phương tiện đã xảy ra tranh cãi. Do không giữ được bình tĩnh, ông N. đã có phát ngôn, hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định về văn hóa ứng xử và lễ tiết, tác phong của cán bộ công an khi tiếp xúc với Nhân dân.

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk sau đó đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá và xác định hành vi của ông N. đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và văn hóa ứng xử của Công an nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung và hình ảnh của lực lượng CSGT nói riêng.

Đồng thời, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh điều chuyển ông N. khỏi lực lượng CSGT.



Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk sau khi xem xét đề xuất đã ra quyết định điều chuyển công tác ra khỏi lực lượng CSGT đối với ông N. nhằm mục đích giáo dục, phòng ngừa chung. Đồng thời, Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh để xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

Trong công văn gửi Báo Dân Việt, Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo đối với lực lượng CSGT, tập trung chỉ đạo thực hiện văn hóa, ứng xử chuẩn mực đạo đức khi tiếp xúc với Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT; nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp và minh bạch trong công tác. Đồng thời, đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào sáng 21/6, một tổ công tác của phòng đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 26 yêu cầu dừng xe một nhóm người đi môtô để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn.

Sau khi đo nồng độ cồn, cán bộ tên N.A.N. hỏi một người dân: "Hôm qua có làm một tí hả?".

Người này đáp: "Suốt 5 năm nay mình không uống rượu nên không có chuyện hôm qua làm một tí".

Cán bộ công an nói tiếp: "Vậy thì hút thuốc nó cũng lên", nhưng người dân khẳng định: "Mình cũng không hút thuốc".

Bất ngờ, cán bộ CSGT lớn tiếng: "Mồm ông thối nên nó mới lên", rồi tiếp tục có nhiều lời nói thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho người dân xung quanh.

Hai bên sau đó lời qua tiếng lại, cán bộ N. có hành vi đe dọa dùng súng bắn người dân.

Toàn bộ sự việc được ghi lại bằng camera gắn trên mũ bảo hiểm của một người đi cùng và đăng tải lên mạng xã hội. Clip sau đó lan truyền mạnh mẽ, tạo thành làn sóng bức xúc trong dư luận.