26 Đại tá, Thượng tá Công an tỉnh Hòa Bình xin nghỉ hưu trước tuổi

26 cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình tự nguyện có đơn xin nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi kể từ ngày 1/3/2025 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp nhân sự cấp ủy và tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh trong thời gian tới.

Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình Đỗ Thanh Bình tặng hoa chúc mừng các cán bộ là Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện nghỉ hưu trước thời hạn. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị công an trong tỉnh đều nhất trí 100% đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình giải quyết cho 26 cán bộ, trong đó có 8 cán bộ là Trưởng phòng, 3 Trưởng Công an huyện, 11 Phó Trưởng phòng, 3 Phó Trưởng Công an huyện, 1 Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi.

Tại lễ công bố, Đại tá Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3/2025 đối với 26 lãnh đạo là Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an huyện...

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình tặng hoa cho các đồng chí xin nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đỗ Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã bày tỏ tình cảm, sự tri ân và chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; ghi nhận những kết quả công tác, đóng góp quan trọng của các đồng chí, góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh trong suốt thời gian qua.

"Việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng mà còn là sự hy sinh, cống hiến rất lớn của các đồng chí trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước, của Ngành; là hành động có sức lan tỏa, động lực quan trọng để Công an tỉnh hoàn thành tốt nhất công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi triển khai tổ chức bộ máy mới và xây dựng", Đại tá Đỗ Thanh Bình nói.

Đại tá Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình.

Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là số cán bộ chịu tác động trực tiếp của việc tinh gọn tổ chức bộ máy, để mỗi cán bộ xác định việc "đổi mới, tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" là cuộc cách mạng, là đòi hỏi rất cấp thiết của tình hình thực tiễn, là quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Trung ương Đảng, từ đó yên tâm công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở vị trí công tác mới, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Mạnh Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự phát biểu tại Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình về công tác cán bộ. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình

Thay mặt 26 cán bộ công an nghỉ công tác đợt này, Đại tá Trần Mạnh Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự bày tỏ rõ nhận thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, đặc biệt là các cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và lực lượng Công an trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy; đồng thời thể hiện niềm vinh dự khi được đóng góp phần nào cho cuộc tinh gọn bộ máy mà Đảng, Nhà nước và ngành đang triển khai.

Đại tá Hải trân trọng gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong thực hiện nhiệm vụ và quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng đối với 26 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được giải quyết nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí. Ông hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, đóng góp kinh nghiệm bản thân và tích cực tham gia vào hoạt động của Hội cựu Công an Nhân dân các cấp, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.