Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Sau gần một năm xảy ra những lùm xùm về phát ngôn, rapper Negav vẫn bị công chúng phản đối khi trở lại trong một sự kiện quảng bá.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hạt Kiểm lâm Củ Chi (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP HCM), ngày 20/8 cho biết vừa tiếp nhận ba cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ người dân. Trong đó có một cá thể vượn má vàng (Nomascus gabriellae) nặng 3kg, được một người dân ở xã Củ Chi bàn giao.
Hai cá thể động vật hoang dã còn lại là một con khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) nặng 6kg và một con khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) nặng 4kg. Cả hai con khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn này đều được một người dân ở xã Tân An Hội tự nguyện chuyển giao.
Theo lời kể của những người dân này, ba con động vật hoang dã được họ nhận nuôi từ khi còn nhỏ.
Vượn má vàng thuộc nhóm IB, còn khỉ đuôi dài và khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Sau khi được Hạt Kiểm lâm Củ Chi chăm sóc, kiểm tra sức khỏe và đảm bảo đủ điều kiện sinh tồn, cả ba cá thể động vật hoang dã gồm 2 con khỉ, 1 con vượn do người dân tự nguyện giao nộp sẽ được tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật.
Nhằm đa dạng hình thức phát triển kinh tế cho người dân địa phương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh) phối hợp Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, triển khai thí điểm mô hình chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm cá chép V1 chuyển giòn cho người dân xã Nam Bình.