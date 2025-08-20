



Vượn má vàng (Nomascus gabriellae) nặng 3kg do người dân bàn giao, giao nộp cho đơn vị chức năng TPHCM. Ảnh: CH

Hạt Kiểm lâm Củ Chi (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP HCM), ngày 20/8 cho biết vừa tiếp nhận ba cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ người dân. Trong đó có một cá thể vượn má vàng (Nomascus gabriellae) nặng 3kg, được một người dân ở xã Củ Chi bàn giao.

Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) nặng 4kg. Ảnh: CH

Hai cá thể động vật hoang dã còn lại là một con khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) nặng 6kg và một con khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) nặng 4kg. Cả hai con khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn này đều được một người dân ở xã Tân An Hội tự nguyện chuyển giao.

Theo lời kể của những người dân này, ba con động vật hoang dã được họ nhận nuôi từ khi còn nhỏ.

Vượn má vàng thuộc nhóm IB, còn khỉ đuôi dài và khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sau khi được Hạt Kiểm lâm Củ Chi chăm sóc, kiểm tra sức khỏe và đảm bảo đủ điều kiện sinh tồn, cả ba cá thể động vật hoang dã gồm 2 con khỉ, 1 con vượn do người dân tự nguyện giao nộp sẽ được tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật.