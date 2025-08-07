



Vợ chồng người Thái nuôi chồn hương, động vật hoang dã có giá bán cao, đút túi cả trăm triệu đồng mỗi năm

Mô hình kinh tế tổng hợp gồm nuôi chồn, dế thương phẩm và kết hợp trồng trọt, chăn nuôi gia cầm giúp gia đình chị Vi Thị Lâm (SN 1978) và anh Lịm Văn Huân (SN 1977) ở bản Bố, xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An trở thành hộ khá giả nhất nhì bản. Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, vợ chồng chị Lâm đã trải qua không ít khó khăn.

Hiện, gia đình chị Lâm ở xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An duy trì đàn chồn khoảng 30 con. Nhờ bán chồn giống và chồn thương phẩm giúp chị Lâm có thu nhập ổn định. Ảnh: T.P

Bắt đầu từ năm 2018, gia đình chị Lâm quyết định liều thử sức với nuôi chồn hương, chồn mốc. “Tôi thấy con chồn phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương. Nhiều nơi, người dân cũng đã nuôi thành công và giá bán ổn định nên quyết định thử sức. Nhưng khi nuôi chồn mới biết, cần tìm hiểu kỹ về tập tính loài vào từng thời điểm để có phương pháp chăm sóc phù hợp. Đặc biệt, nuôi chồn vất vả nhất là thời điểm sinh sản. Mình phải chăm sóc rất kỹ, chồn mẹ phải tách nuôi riêng, chồn con phải pha sữa, cho bú bình như chăm trẻ nhỏ”, chị Lâm chia sẻ.

Chị Lâm cho chồn ăn chuối xanh, cá, trứng vịt ấp dở, đây đều là những loại thức ăn có sẵn nên chi phí giảm đáng kể. Thức ăn sạch cũng giúp đàn chồn ít dịch bệnh, sinh trưởng tốt.



Chị Lâm ở xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An cho biết, con chồn rất nhạy cảm đặc biệt vào thời điểm sinh sản cần phải chăm sóc kỹ. Nhờ nắm vững tập tính này giúp chị Lâm thành công với mô hình nuôi chồn. Ảnh: T.P

Gia đình chị Lâm cũng đăng ký đầy đủ thông tin từng cặp chồn giống với cơ quan chức năng. Gia đình cũng được cấp phép đầy đủ khi nuôi chồn.

Đặc biệt, nếu xảy ra dịch bệnh, gia đình cũng phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý, tuyệt đối không tự ý bán ra ngoài.

Từ 2 cặp giống, vừa làm vừa học hỏi, đến nay, đàn chồn của gia đình chị Lâm duy trì ổn định 30 con. Mỗi năm, chị Lâm xuất bán một lứa chồn giống và chồn thương phẩm ra thị trường.

Chị Lâm bán 14 đến 15 triệu đồng/cặp chồn giống. Chồn thương phẩm được chị Lâm bán với giá ổn định 1,1 triệu đồng/kg.

Mỗi năm, gia đình chị Lâm thu về cả trăm triệu đồng nhờ bán chồn giống và chồn thương phẩm.

Nuôi thành công dế mèn, hễ có hàng là bán hết ngay

Khi đã thành công với con chồn, chị Lâm lại tiếp tục thử nghiệm mô hình nuôi dế thương phẩm.

Thức ăn cho dế chủ yếu là bo bo, chuối xanh, cám gạo. Đây đều là sản phẩm mình tự trồng, tự chế biến được nên tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo sạch bệnh. Dế thương phẩm cũng nhờ thế thơm ngon hơn nên được thị trường ưa chuộng.

Hiện, gia đình chị Lâm có 14 thùng chuyên nuôi dế. Mỗi thùng nuôi cho thu hoạch khoảng 35 kg.

Chị Lâm xuất bán ra thị trường 6 lứa dế thương phẩm mỗi năm với giá giao động từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng/kg. Nuôi dế mang lại thêm nguồn thu ổn định, đều đặn cho gia đình chị Lâm.

Ngoài ra, gia đình chị Lâm còn nuôi thêm lợn, gà, vịt, đồng thời trồng hơn 100 gốc cau và các loại cây ăn quả quanh nhà.

Chị Lâm ở xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An còn nuôi thêm con dế. Dế thương phẩm được thị trường ưa chuộng, giúp gia đình chị Lâm có thêm nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: T.P

Mô hình khép kín này giúp tận dụng triệt để phụ phẩm làm thức ăn chăn nuôi, giảm thiểu chi phí đầu vào, đa dạng hóa nguồn thu nhập. Nhờ vậy, chị đã giúp anh chị có được cơ ngơi khang trang khá giả nhất bản được nhiều người tìm đến học tập.