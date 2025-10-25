Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 25/10/2025 11:09 GMT+7

3 Ủy viên Trung ương Đảng được bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội

Quỳnh Nguyễn Thứ bảy, ngày 25/10/2025 11:09 GMT+7
Ngày 25/10, tại ngày làm việc thứ 6 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông. Kết quả, có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,25% tổng số ĐBQH); trong đó, có 442 đại biểu tán thành (bằng 93,25% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh. Kết quả, có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số ĐBQH); trong đó, có 434 đại biểu tán thành (bằng 91,56% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Bà Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Thắng

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê ở Hà Nội, là cán bộ có thời gian dài gắn bó với công tác tại Quốc hội.

Bà Hải cũng từng kinh qua các chức vụ như Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII; Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội khóa XIV; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên...

Tháng 6/2024, bà Nguyễn Thanh Hải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, sau đó giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Ông Nguyễn Hữu Đông - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1972, quê quán tỉnh Phú Thọ, trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trưởng thành từ vị trí kiểm sát viên thành phố Việt Trì, ông Đông gắn bó với ngành KSND tỉnh Phú Thọ trong gần 9 năm.

Trong quá trình công tác, ông kinh qua nhiều chức vụ ở tỉnh Phú Thọ như: Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Lập; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ; Phó bí thư Tỉnh ủy, rồi Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đến tháng 3/2016, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La và được Bộ Chính trị quyết định chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, sau đó tiếp tục tái cử chức danh này cho đến giữa năm 2024.

Tháng 6/2024, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 9/2025, ông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, phê chuẩn giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu cho đến nay.

Ông Lê Quang Mạnh - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê ở TP.Hà Nội, tiến sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông khởi nghiệp công tác tại Vụ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong hơn 20 năm ở Bộ, ông từng giữ các vị trí: Phó phòng, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; Cục phó rồi Cục trưởng Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ trưởng Kinh tế đối ngoại; Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

Tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Hơn một năm sau, ông được điều động làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, rồi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố. Tháng 9/2020, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Từ tháng 5/2023, ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Khi Quốc hội sắp xếp lại tổ chức, ông đảm nhiệm cương vị Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Cuối tháng 9/2025, ông Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh làm Phó chủ nhiệm Thường trực, tạm thời điều hành Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn nhân sự.

