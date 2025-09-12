Chủ đề nóng

49 câu chuyện đời và nghề của một nhà báo

Phan Huy Hà Thứ sáu, ngày 12/09/2025 21:35 GMT+7
“10h sáng Chủ nhật”, là một thời điểm được xác định rõ ràng, nhưng nó đã được văn học hóa, báo chí hóa để trở thành một cuốn sách. Nơi thấm đẫm tình người, trải đầy xúc cảm, với nhiều câu chuyện, nhiều trăn trở, nhiều suy ngẫm về nhân tình thế thái, về đời và nghề của nhà báo Tô Phán.
Là một nhà báo có hơn 40 năm trong nghề, trải qua nhiều vị trí từ phóng viên, lãnh đạo ban đến lãnh đạo nhiều tờ báo như: Lao Động, Hà Nội Mới, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, Công dân và Khuyến học... nhà báo Tô Phán mang trong mình cả một bề dày trải nghiệm làm báo, một kho kiến thức xã hội có được từ làm nghề. Để từ đó, nhà báo Tô Phán cho ra đời cuốn sách “10h sáng Chủ nhật”. Sách dày hơn 400 trang, do Nhà Xuất bản Dân trí ấn hành, gồm 4 phần với 49 câu chuyện lắng đọng tình người, nhân văn, nhân bản và rất nhiều trăn trở, chiêm nghiệm.

Nhà báo Tô Phán phát biểu trong buổi ra mắt sách

Phát biểu trong buổi ra mắt sách sáng 11/9, nhà báo Tô Phán cho biết: “Không trải qua những biến cố, không trực tiếp chứng kiến những sự kiện lớn hay những sự việc bất thường, không trải nghiệm với tư cách nhân chứng thì sẽ không có những niềm vui, nỗi đau hằn lại trong tâm hồn. Không có những điều đó thì cũng chẳng có suy ngẫm, và nếu không suy ngẫm thì cũng không thể viết được. Với tôi, viết là một sự thôi thúc từ bên trong bản thân. Viết cũng là cách tri ân người thân, bạn bè đã cùng chia sẻ ngọt bùi và cả những nỗi đau. Tôi tin rằng, ai không yêu thương gia đình, không biết ơn người thân thì tình yêu dành cho nhân dân, đất nước cũng chỉ là giả. Ai không có lòng biết ơn thì cũng không xứng đáng hưởng trái ngọt, dẫu họ sống trong nhung lụa”.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho rằng: Những câu chuyện thấm đẫm tình người dưới lăng kính của tác giả đã gợi lại cho người đọc hình ảnh xã hội và đất nước ta trong giai đoạn 40 năm làm báo của tác giả. Các bài viết là những lát cắt về cuộc đời, hướng đến những giá trị chân – thiện – mỹ.

Còn nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, lại bày tỏ sự trân trọng ở góc độ là đồng nghiệp, là người tiền nhiệm của nhà báo Tô Phán: “Tôi luôn thấy anh là một nhà báo đầy khí chất, một cây bút chiến đấu mạnh mẽ. Các bài viết, phóng sự của anh đều có tính chiến đấu rất cao. Nhưng khi đọc cuốn sách này, tôi thật sự ngạc nhiên. Ở đó hiện lên một Tô Phán rất nhân văn, một chân dung giàu tình người của người đứng đầu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội”.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tại lễ ra mắt sách "10h sáng Chủ nhật".

Có một câu chuyện vui về nhà báo Hoàng Dự, nguyên là ”sếp cũ” của tác giả Tô Phán, người mà tác giả Tô Phán nói: “Nếu không có Hoàng Dự thì không có Tô Phán”. Khi còn là đồng nghiệp với nhà báo Tô Phán ở Báo Lao Động, anh từng kể với tôi: "Chính nhà báo Hoàng Dự là người đã phát hiện ra mình có tố chất làm báo từ khi tôi còn đang là ... thợ mộc". Khi mới ra trường, ở đất Thủ đô thân cô thế cô, Tô Phán đã đi làm thợ mộc để kiếm miếng ăn chờ cơ hội được làm nghề báo. Nghề mà Tô Phán yêu thích từ khi còn là sinh viên khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Và cũng chính nhà báo Hoàng Dự là người đã nhận Tô Phán về và đào tạo, rèn giũa thành nhà báo. Tô Phán kể vui: “Đi xin việc mà chỉ mất đúng một bữa thịt chó. Vì nghèo, nên khi được giới thiệu gặp anh Hoàng Dự để xin việc, mình bèn đi mua một đĩa thịt chó và chai ”cuốc lủi”, mang đến gặp anh Hoàng Dự. Sau đó là được anh Dự nhận ngay vào làm chương trình phát thanh thanh niên – nơi anh Hoàng Dự đang phụ trách”.

Nhà báo Hoàng Dự.

Có mặt trong lễ ra mắt sách của nhà báo Tô Phán, nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, chia sẻ: "Sách của Phán như con người của Phán. Các câu chuyện của Tô Phán luôn nổi lên tình thương, tình yêu gia đình và cuộc sống".

Tên cuốn sách: “10h sáng Chủ nhật”, gợi nhớ từ một bài viết cùng tên từng đăng trên Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học do chính nhà báo Tô Phán làm Tổng biên tập. Bài viết nhìn lại quá khứ với những quãng đời cơ cực, những bươn chải cuộc đời, những nỗ lực vươn lên của chính tác giả là hình mẫu. Và điều đọng lại lớn nhất chính là tình người, là cái nhân văn, nhân ái, tình thương của gia đình, xã hội dành cho tác giả. Từ đó, tác giả tìm thấy niềm tin vào cuộc sống, thấy nghị lực để sống tốt, để vươn lên.

Cuốn sách được chia thành 4 phần - là 4 lát cắt đa dạng, nhưng nhất quán. Mỗi phần có một chủ đề riêng, nhưng tựu trung lại vẫn là tình người, sự tử tế trong một cuộc sống đầy biến động, đầy gian nan nhưng vô cùng tươi đẹp, đầy cảm xúc.

Phần một “Miền ký ức” là những câu chuyện về tuổi thơ, về những kỷ niệm. Phần hai “Nơi luôn chờ ta về” lại là những câu chuyện về cha mẹ, về gia đình, về anh em thẫm đẫm tình yêu thương vô bờ bến. Phần ba “Hương vị cuộc sống” là những phản ánh hiện thực về cuộc sống cả khi rất khó khăn, về tinh thần lạc quan và ý chí vươn lên và những trải nghiệm dấn thân vào thực tiễn của một nhà báo lành nghề. Phần bốn “Những lát cắt” là những chiêm nghiệm, trăn trở về xã hội, về con người, và cũng là nơi tác giả gửi gắm những thông điệp về lòng trắc ẩn và sự tử tế.

Cuốn sách “10h sáng Chủ nhật” như một tổng kết cuộc đời làm báo trên 40 năm với bao trải nghiệm của tác giả Tô Phán. Nó cũng như một lời tri ân của tác giả tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là cuộc sống tốt đẹp này, nơi đã cho nhà báo Tô Phán sống và tận hưởng những hương vị cả đắng cay, cả ngọt ngào của cuộc sống.

