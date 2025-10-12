550 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM tham quan nhiều công trình tiêu biểu của Thành phố

Đây là hoạt động có ý nghĩa biểu tượng, về những thành tựu trong sự phát triển của TP.HCM, trước khi bước vào thời khắc chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 12/10, đoàn đại biểu, do ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM – dẫn đầu, đã tham quan, trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (Metro số 1). Đây là công trình nổi bật của TP.HCM trong sự phát triển của TP.HCM trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham quan Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào sáng ngày 12/10. Ảnh: Đ.V.D

Sau khi tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đoàn đại biểu sẽ đến dâng hương tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TP.HCM).

Tiếp đó, đoàn đại biểu chia thành các tổ để đi tham quan trụ sở chính Tòa nhà VNG Campus; Bảo tàng Lịch sử TPHCM; thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; Khu công nghiệp Becamex Bình Dương; Trung tâm Hội nghị triển lãm ở phường Bình Dương…

Tham gia trong đoàn còn có ông Nguyễn Văn Được (thứ 2, trái qua, hàng đầu) - Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Đ.V.D

550 đại biểu tại nhà ga Bến Thành, thuộc tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào sáng 12/10. Ảnh: Đ.V.D

Đây là các công trình, mô hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiêu biểu trên địa bàn TP.HCM.

Sáng 13/10, các đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM phiên trù bị. Cả ngày 14/10 và buổi sáng ngày 15/10, đại biểu tham dự Đại hội phiên chính thức và bế mạc.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM phân bổ đại biểu các đảng bộ phường, xã, đặc khu và Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I căn cứ vào số lượng đảng viên và đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Đại biểu được triệu tập là 550 đại biểu, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ đại biểu.



