6 cảnh sát tinh nhuệ của Công an TP.Hà Nội tham gia cứu hộ tại Myanmar

Sáng 30/3, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Hà Nội đã gặp mặt động viên, giao nhiệm vụ cho 6 cán bộ, chiến sĩ Tổ cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Hà Nội tham gia Đoàn công tác cứu nạn cứu hộ, thuộc Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn và khắc phục hậu quả, thiệt hại sau trận động đất tại Myanmar.

Xuất phát từ tinh thần đoàn kết, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Myanmar, cũng như góp phần chia sẻ những khó khăn, mất mát mà đất nước và nhân dân Myanmar đang phải đối mặt, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội, với tinh thần khẩn trương, kịp thời, ngay trong đêm 29/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện, thiết bị bảo hộ cá nhân và lựa chọn 6 cán bộ, chỉ huy tham gia Đoàn công tác của Bộ Công an.

Ban chỉ huy Phòng PC07 Công an TP.Hà Nội chụp ảnh cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia Đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an. Ảnh: CAHN

Gồm: Trung tá Nguyễn Đình Dương - Đội trưởng Đội công tác chữa cháy & cứu nạn cứu hộ; đại uý Lê Diên Anh - cán bộ Đội công tác chữa cháy & cứu nạn cứu hộ; thượng uý Dương Văn Linh - cán bộ Đội công tác chữa cháy & cứu nạn cứu hộ; đại uý Kiều Văn Dũng - cán bộ Đội chữa cháy & cứu nạn cứu hộ Khu vực số 2; thượng uý Nguyễn Quốc Cường - cán bộ Đội chữa cháy & cứu nạn cứu hộ Khu vực số 2; đại uý Bùi Minh Đức - cán bộ Đội chữa cháy & cứu nạn cứu hộ Khu vực số 4.

Đây là những cán bộ, chiến sĩ chữa cháy & cứu nạn cứu hộ tinh nhuệ, có sức khỏe tốt, đã được huấn luyện, đào tạo bài bản, tinh thông nghiệp vụ, vững về chuyên môn, với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cứu nạn cứu hộ và được trang thiết bị, phương tiện hiện đại, phù hợp với thực tế hiện trường.

Phát biểu tại buổi tiễn cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ, đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Hà Nội nhấn mạnh, đây là chuyến công tác hết sức ý nghĩa, đầy tự hào của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ Thủ đô.

Đại tá Phạm Trung Hiếu đề nghị cán bộ, chiến sĩ tham gia Đoàn công tác chấp hành nghiêm điều lệnh chiến đấu, mệnh lệnh của Trưởng đoàn công tác, phát huy năng lực, kinh nghiệm, nỗ lực, cố gắng, tích cực phối hợp với các thành viên Đoàn, không quản ngại khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân.

Thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ tham gia Đoàn công tác của Bộ Công an, trung tá Nguyễn Đình Dương - Đội trưởng Đội công tác chữa cháy & cứu nạn cứu hộ nhận nhiệm vụ, hứa sẽ cố gắng, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, phân công của chỉ huy tại hiện trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.