Bị Công an Hà Nội khởi tố về tội "Đưa hối lộ", 8 đối tượng bỏ trốn

Ngày 20/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với 8 đối tượng về tội Đưa hối lộ.

Thông tin cụ thể các đối tượng như sau:

1. Nguyễn Tiến Quyết, sinh ngày 15/12/1999, nơi thường trú số 7, ngách 275/8 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Hà Trung Đức, sinh ngày 26/09/1987, nơi thường trú Tổ 7, phường Đồng Hoà, quận Kiến An, Hải Phòng.

3. Trần Ngọc An, sinh ngày 30/09/1980, nơi thường trú Phòng 103 C17, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

8 đối tượng bị Công an TP.Hà Nội truy nã về tội "Đưa hối lộ". Ảnh: CAHN

4. Trần Hữu Hiếu, sinh ngày 02/05/1979, nơi thường trú số 3/37 Nguyễn Văn Trỗi, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

5. Lê Văn Hiếu, sinh ngày 03/04/1985, nơi thường trú số 33/342 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

6. Lương Hải Long, sinh ngày 04/07/1991, nơi thường trú số 17, tổ 8 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

7. Nguyễn Mạnh Trường, sinh ngày 12/10/1984, nơi thường trú 130 Cầu Bính, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

8. Bùi Ngân Hà, sinh ngày 06/07/1980, nơi thường trú Tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, xã Hoà Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra quyết định khởi tố bị can đối với 08 đối tượng trên về tội "Đưa hối lộ" và tiến hành triệu tập 08 đối tượng này để làm rõ về hành vi "Đưa hối lộ".

Tuy nhiên, các đối tượng nêu trên không đến cơ quan Công an để làm việc, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ ở đâu. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã các đối tượng trên

Nếu phát hiện các đối tượng trên, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội (Địa chỉ: số 89 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; SĐT: 069.219.4077), cơ quan Công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP.Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.