Tháng 3/2025, Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành các văn bản, hướng dẫn, công văn về việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày Lễ lớn của đất nước, phong trào thi đua yêu nước, phản biện xã hội, sắp xếp, tinh gọn các cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ...

Báo cáo của Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác Mặt trận tháng 3/2025 cho biết, Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành các văn bản, hướng dẫn, công văn về việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, phong trào thi đua yêu nước, phản biện xã hội, sắp xếp, tinh gọn các cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ...

Thứ nhất

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ban hành các công văn, hướng dẫn triển khai các chủ trương, Nghị quyết, Kết luận và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các Ban Chỉ đạo Trung ương gắn với nhiệm vụ công tác của MTTQ Việt Nam.

Tiếp tục triển khai các nội dung tổ chức Giải báo chí "Toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí" lần thứ V, năm 2024 - 2025. Xây dựng Kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Trung trong MTTQ Việt Nam triển khai Chương trình hành động số 01 ngày 5/3/2025 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, ngày 4/3. Ảnh: Quang Vinh

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể; công tác sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính.

Triển khai thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2025) và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2025); 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025 và 1985 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2025); Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam (15/3). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được triển khai thực hiện với các hình thức, nội dung đa dạng và phong phú. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành hướng dẫn, triển khai thực hiện một số hoạt động thăm, chúc mừng nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025, Lễ Phục sinh năm 2025...

Thứ 2

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thục hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai các nội dung công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Kế hoạch tổ chức giám sát, sử dụng, phân bố kinh phí hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra; thực hiện các hoạt động Đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5.

Ban hành kế hoạch, tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng hợp của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV; Xây dựng, tổ chức các đoàn giám sát của MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở của Nhà nước và Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025; Xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật MTTQ 2015; triển khai các nội dung kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam đoạn 2025 - 2029.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch số 32 ngày 26/2/2025 về phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị. Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức thực hiện các hoạt động phản biện xã hội, lấy ý kiến nhân dân, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội như: tham gia ý kiến vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số...

Thứ 3

Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025; triển khai thủ tục Văn phòng giúp việc Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo Trung ương". Tiếp tục xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn tổng kết cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", giai đoạn 2021-2025. Ban hành kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2025.

Thứ 4

Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MITQ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng hướng dẫn khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc trao đổi xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung về phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; xây dựng mô hình khu dân cư an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương, văn hóa, văn minh. Bám sát nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thực hiện nhiều hoạt động nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt gia đình chính sách, người yếu thể. Xây dựng và thực hiện tốt phong trào xã hội học tập; nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai Phong trào “bình dân học vụ số" theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tích cực đầy lùi tiêu cực, tôi phạm và tệ nạn xã hội, đàm bảo vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cụ thể hóa Chương trình hành động, chi tiết hóa các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, âm nó, hạnh phúc. Các địa phương tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"...

Thứ 5.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đi thăm và làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc; chuẩn bị nội dung đón Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Lao động Hàn Quốc sang thăm và làm việc; xây dựng Đề án tổ chức Đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam đi thăm và dự Giao lưu hữu nghị với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tại Trung Quốc.

Trao đổi với Mặt trận Lào và Campuchia phục vụ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị đường biên với Lào và Campuchia. Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chuẩn bị tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai công tác phối hợp người Việt Nam ở nước ngoài và ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2025 – 2030.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài; duy trì các mối quan hệ hữu nghị, hòa bình, hợp tác với các địa phương khu vực biên giới; tuyên truyền biên giới trên đất liền, biển, đảo năm 2025; vận động người Việt Nam ở nước ngoài lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp, tiềm năng, thế mạnh của đất nước, kêu gọi kiều bào chung tay đầu tư xây dựng quê hương, đất nước.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2025. Ảnh: mttq.thainguyen.gov.vn

Thứ 6

Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chương trình làm việc toàn khoá của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung trong MTTQ Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn các cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; tổ chức thực hiện các nội dung kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án Bồi dưỡng cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp, giai đoạn 2024 - 2029. Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ theo các Nghị quyết, Kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy.