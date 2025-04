Ngày 25/4/2025, tại UBND xã Mỹ Đức, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Hội Nông dân TP Hải Phòng phối hợp với Công an thành phố tổ chức Chương trình “Tuyên truyền về phân loại rác thải, chống rác thải nhựa và cách thức thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp" cho hội viên, nông dân huyện An Lão.

Hội viên, nông dân trên địa bàn huyện An Lão, TP Hải Phòng nghe tuyên truyền về gia tăng hiệu ứng nhà kính; rác thải nhựa; rác thải đại dương. Ảnh: PV.

Dự buổi tuyên truyền có ông Trần Quang Tường - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; ông Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố ; Thượng tá Phạm Văn Hùng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế - CATP, cùng đại diện Công ty Cổ phần DAP-Vinachem, Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng, Thường trực Hội Nông dân huyện An Lão và đại diện lãnh đạo cấp ủy, Hội Nông dân các xã Mỹ Đức, An Thái, An Thọ, Chiến Thắng trên địa bàn.

Buổi tuyên truyền nhằm nêu cao vai trò trách nhiệm, sự phối hợp chỉ đạo hoạt động của Hội Nông dân các cấp với cơ quan cùng cấp trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ gây ô nhiễm chất độc hại dư thừa trong túi bọc các chất bảo vệ thực vật, sự ô nhiễm từ nhựa và nilon đặc biệt nguồn rác thải nhựa từ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật có sức lan tỏa cao, phù hợp tình hình thực tiễn tại mỗi địa phương.

Đại diện Hội Nông dân huyện An Lão, TP Hải Phòng nhận hỗ trợ phân bón từ đại diện Công ty DAP- Vinachem. Ảnh: PV.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố trao tặng 5 triệu đồng hỗ trợ cho 10 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tuyên truyền về 3 nội dung gồm: gia tăng hiệu ứng nhà kính; rác thải nhựa; rác thải đại dương cho hơn 160 hội viên, nông dân trên địa bàn huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Nhân dịp này Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố trao tặng 5 triệu đồng hỗ trợ cho 10 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng tại hội nghị, Công ty DAP- Vinachem, hỗ trợ kinh phí và 500kg phân bón, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng tặng 02 bộ loại 03 thùng phân loại rác tại nguồn và các sản phẩm phân hữu cơ cho hội viên Hội Nông dân 4 xã huyện An Lão.

Hội viên, nông dân tham gia buổi tuyên truyền phấn khởi vì gia tăng kiến thức. Ảnh: PV.

Đây là chương trình phối hợp thường niên giữa các đơn vị, với mục đích hỗ trợ hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, đồng thời nhân rộng mô hình kinh tế chuyển đổi xanh, gìn giữ môi trường sinh thái bền vững.