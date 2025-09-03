81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị (Kỳ cuối): Bi tráng một bản hùng ca!

Lạng Sơn: Hàng nghìn giấc mơ an cư để lạc nghiệp đã thành hiện thực, vững bước xóa nghèo trên miền biên cương
Với khát vọng muôn đời "an cư" rồi mới "lạc nghiệp", một mái nhà kiên cố luôn là ước mơ cháy bỏng của biết bao hộ nghèo, gia đình chính sách nơi miền núi, biên cương Lạng Sơn. Thời gian qua bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, những ước mơ ấy đang dần dần thành hiện thực, tạo đà vững chắc cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng quê hương