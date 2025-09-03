Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ tư, ngày 03/09/2025 14:33 GMT+7

81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị (Kỳ cuối): Bi tráng một bản hùng ca!

+ aA -
Phạm Tuấn (Tổng hợp) Thứ tư, ngày 03/09/2025 14:33 GMT+7
81 ngày đêm, hơn 2km tường thành Quảng Trị biến thành “túi bom” khổng lồ, nơi mỗi chiến sĩ phải chống chọi với hàng trăm quả bom, hàng nghìn viên pháo. Trong mưa bão, trong vòng vây sắt thép, họ vẫn bám trụ từng tấc đất, viết nên bản anh hùng ca máu lửa chấn động lịch sử.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị

Ngày 30/3/1972, pháo hiệu của cuộc tiến công chiến lược mùa hè vang lên trên toàn miền Nam. Tại chiến trường Trị - Thiên, Quân Giải phóng ào ạt đánh xuống, phá vỡ từng tập đoàn phòng ngự kiên cố, từ Gio Linh, Cam Lộ, Đông Hà, Ái Tử cho đến trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị. Chỉ sau hơn một tháng, đến ngày 1/5/1972, lá cờ cách mạng tung bay trên thị xã Quảng Trị – tỉnh địa đầu giới tuyến, nối liền hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa với chiến trường miền Nam.

Bộ đội ta ngăn chặn địch vào Thành cổ Quảng Trị (ảnh tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).

Sự kiện này làm chấn động dư luận trong và ngoài nước. Với Mỹ và chính quyền Sài Gòn, mất Quảng Trị đồng nghĩa với một đòn giáng mạnh vào chính sách “Việt Nam hóa chiến tranh” và uy tín của Tổng thống Nixon trong mùa bầu cử. Do đó, bằng mọi giá, họ phải chiếm lại Quảng Trị để có thế mặc cả tại bàn đàm phán Paris.

Âm mưu “Lam Sơn 72” và quyết tâm giữ Thành cổ

Đầu tháng 6/1972, Mỹ quyết định “Mỹ hóa” trở lại cuộc chiến. Không quân, hải quân Mỹ được huy động tối đa. Hai đơn vị thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng hòa – Sư đoàn Dù và Thủy quân Lục chiến – được tung vào Quảng Trị, cùng với xe tăng, thiết giáp, pháo binh, hải pháo và cả B-52. Chiến dịch phản công mang mật danh “Lam Sơn 72” bắt đầu. Mục tiêu: tái chiếm thị xã Quảng Trị và cắm cờ trên Thành cổ trước ngày 10/7.

Cổng phía Đông thành cổ với hai cánh cửa sắt lỗ chỗ vết đạn. Ảnh Resdvn

Đối diện tình thế ngặt nghèo, Quân ủy Trung ương ra nghị quyết: “Chỉ có một khả năng – giữ vững Quảng Trị, đánh bại cuộc hành quân của địch.” Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ đạo cách bố trí phòng ngự: tổ chức lại hỏa lực pháo binh, phòng không, xe tăng, kiên cố hóa trận địa ở tả ngạn sông Thạch Hãn. Bộ Chỉ huy chiến dịch do Thiếu tướng Lê Trọng Tấn làm Tư lệnh. Trung đoàn 48 được giao nhiệm vụ nặng nề: giữ thị xã và Thành cổ bằng mọi giá.

Ngày 14/7, Ban Chỉ huy bảo vệ Thành cổ chính thức thành lập. Từ đây, mệnh lệnh sắt đá được truyền xuống từng chiến hào: “Giữ Thành cổ Quảng Trị bằng bất cứ giá nào".

Từ 28/6, quân Dù được Mỹ chi viện hỏa lực tối đa, ồ ạt đánh vào các điểm cao, các làng ven Quảng Trị. Phi pháo trút xuống như bão, có ngày B-52 ném tới 4.000 tấn bom. Quân Giải phóng từ thế tiến công phải co về phòng ngự, chịu tổn thất nặng nề.

Ngày 12/7, Tướng Ngô Quang Trưởng hạ lệnh cho quân Dù: “Đêm nay, bằng mọi giá phải cắm cờ trong Thành cổ.” Một mũi biệt kích lén đột nhập qua cống ngầm, nhưng bị chặn đánh quyết liệt. Không thực hiện được, địch chuyển sang pháo kích điên cuồng: trung bình 15.000 quả đạn mỗi ngày, có lúc hơn 30.000 quả. Bom khoan, bom hơi, chất độc hóa học liên tục được trút xuống, biến Quảng Trị thành địa ngục.

Thế nhưng, từng đợt phản kích của Quân Giải phóng đã khiến mọi mưu đồ cắm cờ sớm phá sản. Thậm chí, ngày 26/7, chính quyền Sài Gòn dựng màn kịch “lễ cắm cờ” ở đình làng Trâm Lý, cách Thành cổ 3km, nhưng bị pháo binh ta phát hiện, bắn phá tan tác. Sau hơn một tháng, quân Dù thiệt hại nặng nề, buộc phải rút lui, nhường chỗ cho Thủy quân Lục chiến.

Khác với chiến thuật ồ ạt của quân Dù, Thủy quân Lục chiến áp dụng lối đánh “lấn dũi”: dùng hỏa lực mạnh nghiền nát trước, sau đó lấn từng bước, củng cố từng chốt, làm hầm kiên cố, đưa xe tăng vào hỗ trợ. Họ tổ chức 3 gọng kìm, từ đông bắc (Tri Bưu, Hành Hoa), tây nam (La Vang, Như Lệ, Bồ Đề) và phía bắc (An Tiêm, chợ Sãi), khép chặt vòng vây quanh thị xã và Thành cổ.

Đúng lúc đó, Quảng Trị gặp mưa bão lớn. Nước sông Thạch Hãn dâng cao, nhấn chìm nhiều trận địa, kho tàng, khiến tiếp tế của Quân Giải phóng gần như tê liệt. Lính ta phải ăn cơm sũng nước, đạn ướt, hầm hào sập lở. Địch lợi dụng, liên tiếp mở các đợt công kích, nhưng vẫn vấp phải những chốt thép kiên cường: Bồ Đề, Đệ Ngũ, Tri Bưu… Ban ngày địch chiếm được, ban đêm ta tập kích giành lại.

Cao trào khốc liệt tháng 9

Đầu tháng 9, địch tung toàn bộ lực lượng, mở trận đánh quyết định. Ngày 9/9, ba tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến cùng xe tăng công phá từ đông nam, tây nam và nam. Giao tranh giằng co từng căn nhà, từng góc phố. Ở khu vực chùa Bà Năm, Ty cảnh sát, Thánh đường Thạch Hãn, chiến sĩ ta chiến đấu đến cùng, nhiều đơn vị hy sinh gần hết quân số. Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 95 từ hơn 50 người chỉ còn lại… 7.

Trận chiến khốc liệt tại thành cổ Quảng Trị đã được đạo diễn Đặng Thái Huyền dựng thành bộ phim "Mưa Đỏ" phát hành năm 2025. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên (Mưa đỏ) của nhà văn Chu Lai.

Ngày 11/9, một đại đội địch thọc sâu vào Thành cổ, nhưng Tiểu đoàn 3 bộ đội địa phương Quảng Trị lập tức phản kích, đánh bật ra ngoài. Song thế trận ngày càng bất lợi: lực lượng hao mòn, tiếp tế bị phong tỏa, hầm hào sụt lở, vũ khí cạn kiệt.

Ngày 15/9, Thủy quân Lục chiến tổ chức tổng công kích từ ba hướng, được yểm trợ bởi pháo binh, xe tăng, súng phun lửa. Địch chiếm được một phần góc đông bắc và đông nam. Toàn bộ Thành cổ rung chuyển bởi bão lửa. Trong tình thế tuyệt vọng, Ban Chỉ huy quyết định: đêm 15 rạng 16/9, rút quân sang tả ngạn sông Thạch Hãn để bảo toàn lực lượng. Đến 2 giờ sáng, cuộc rút lui cơ bản hoàn tất. 81 ngày đêm bi tráng khép lại.

Trong 81 ngày đêm, Thành cổ Quảng Trị với chu vi chỉ hơn 2km đã trở thành “túi bom” khổng lồ. Trung bình, mỗi chiến sĩ Quân Giải phóng hứng chịu trên 100 quả bom, 200 quả pháo. Ngày 31/7, khoảng 20.000 quả đại bác từ 105mm đến 203mm dội xuống thị xã. Đêm 4/7, B-52 Mỹ ném tới 4.000 tấn bom. Cả vùng đất rung chuyển như động đất liên miên.

Thế nhưng, ý chí của những chàng trai tuổi mười chín, đôi mươi đã vượt qua tất cả. Nhiều người là học sinh, sinh viên miền Bắc vào chiến trường. Họ chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn khủng khiếp: lựu đạn phải ném ở cự ly gần, thậm chí bò vào tận miệng hầm địch mới liệng. Có chiến sĩ mất một bàn tay vẫn xin ở lại cầm súng. Có người như Hán Duy Long, ôm trung liên kẹp nách, diệt 58 tên địch, ba lần bị thương vẫn không rời trận địa.

Mỗi ngày, có đơn vị phải phản kích 5–7 lần, thậm chí 13 lần. Máu xương của hàng vạn người đã hòa vào từng viên gạch Thành cổ.

Ngày nay, Thành cổ Quảng Trị là chứng tích đỏ, nơi máu xương của bao thế hệ đã hóa thành bất tử. Trên bờ sông Thạch Hãn, mỗi đêm trăng, dòng sông vẫn như ngân nga câu hát bi tráng: “Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm…” – nhắc nhở hậu thế về một bản anh hùng ca không bao giờ phai.

Ngoài Thành cổ Quảng Trị còn có 6 địa điểm: Bến sông Thạch; Chốt Ngô Xá Tây; Chốt Long Quang; Trường Bồ Đề; Nhà thờ Tri Bưu; Ngã ba Long Hưng và nhà thờ Long Hưng Trị, đây là những địa điểm cùng lúc diễn ra những trận đánh khốc liệt giữa ta và địch trong 81 ngày đêm lịch sử năm 1972.

Tham khảo thêm

Thành cổ Quảng Trị (Kỳ 1): Trung tâm chính trị bên bờ Thạch Hãn

Thành cổ Quảng Trị (Kỳ 1): Trung tâm chính trị bên bờ Thạch Hãn

Tòa thành cổ xưa nhất thế giới nằm ở đâu?

Tòa thành cổ xưa nhất thế giới nằm ở đâu?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

3 người tình bí mật của Từ Hi Thái hậu gồm những ai?

Hãy xem 3 người đàn ông được đưa vào danh sách “người tình bí mật” của Từ Hi Thái hậu là những ai.

Thành cổ Quảng Trị (Kỳ 1): Trung tâm chính trị bên bờ Thạch Hãn

Đông Tây - Kim Cổ
Thành cổ Quảng Trị (Kỳ 1): Trung tâm chính trị bên bờ Thạch Hãn

Vị vua nhà Lý nào ngồi ngai vàng suốt 35 năm, nhưng bị tiếng xấu là ham chơi, tiêu phí sản nghiệp quốc gia?

Đông Tây - Kim Cổ
Vị vua nhà Lý nào ngồi ngai vàng suốt 35 năm, nhưng bị tiếng xấu là ham chơi, tiêu phí sản nghiệp quốc gia?

Vì sao khi cởi giày Từ Hi Thái hậu, Tôn Điện Anh lập tức hoảng sợ?

Đông Tây - Kim Cổ
Vì sao khi cởi giày Từ Hi Thái hậu, Tôn Điện Anh lập tức hoảng sợ?

Người tổ chức đoàn quân Nam tiến đầu tiên là ai?

Đông Tây - Kim Cổ
Người tổ chức đoàn quân Nam tiến đầu tiên là ai?

Đọc thêm

Lạng Sơn: Hàng nghìn giấc mơ an cư để lạc nghiệp đã thành hiện thực, vững bước xóa nghèo trên miền biên cương
Giảm nghèo nông thôn

Lạng Sơn: Hàng nghìn giấc mơ an cư để lạc nghiệp đã thành hiện thực, vững bước xóa nghèo trên miền biên cương

Giảm nghèo nông thôn

Với khát vọng muôn đời "an cư" rồi mới "lạc nghiệp", một mái nhà kiên cố luôn là ước mơ cháy bỏng của biết bao hộ nghèo, gia đình chính sách nơi miền núi, biên cương Lạng Sơn. Thời gian qua bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, những ước mơ ấy đang dần dần thành hiện thực, tạo đà vững chắc cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng quê hương

4 khoản tiền phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp năm 2025
Bạn đọc

4 khoản tiền phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp năm 2025

Bạn đọc

Từ năm 2025, khi đủ điều kiện và làm thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, người dân sẽ phải nộp bốn khoản chi phí, trong đó tiền sử dụng đất là lớn nhất, bên cạnh lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ đỏ và phí thẩm định hồ sơ.

5 cầu thủ cao nhất U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2026
Thể thao

5 cầu thủ cao nhất U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2026

Thể thao

Tại vòng loại giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có tới 6 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m82 trở lên.

Chỉ một vụ sầu riêng, xã mới này của tỉnh Đắk Lắk đã bán ra gần 14.000 tấn, đó là xã nào vậy?
Nhà nông

Chỉ một vụ sầu riêng, xã mới này của tỉnh Đắk Lắk đã bán ra gần 14.000 tấn, đó là xã nào vậy?

Nhà nông

Niên vụ 2025, xã Pơng Drang-một xã mới sau sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk có 2.362 ha sầu riêng; trong đó 1.580 ha sầu riêng đang cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 13.900 tấn. Xã Pơng Drang được Hải quan Trung Quốc cấp 3 mã cơ sở đóng gói và 26 mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch, với diện tích 534,3 ha, có 358 hộ dân tham gia sản xuất.

Sao mai Nguyễn Thu Hằng kể về hậu trường biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9
Văn hóa - Giải trí

Sao mai Nguyễn Thu Hằng kể về hậu trường biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

Văn hóa - Giải trí

Đã 24 giờ trôi qua nhưng Sao mai Nguyễn Thu Hằng vẫn chưa hết thổn thức khi biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Chia sẻ của Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
Tin tức

Chia sẻ của Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Tin tức

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (86 tuổi, Hà Tĩnh) nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi cảm nhận được sự lớn mạnh của đất nước hôm nay là thành quả từ biết bao hy sinh. Trong khoảnh khắc ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9, tôi thấy như cha tôi và hai đứa con trai yêu quý cũng hiện diện, cùng chứng kiến giờ phút vinh quang này.”

Nông thôn mới chuyển đổi số ở TP HCM có mô hình 'bình dân học vụ số', làm thủ tục “không phân biệt nơi cư trú”
Nhà nông

Nông thôn mới chuyển đổi số ở TP HCM có mô hình "bình dân học vụ số", làm thủ tục “không phân biệt nơi cư trú”

Nhà nông

TP HCM đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới chuyển đổi số. Một số xã có những mô hình sáng tạo, ứng dụng số hóa vào nhiều mặt trong quản lý nhà nước.

Hò sông Mã: Khúc tráng ca trên dòng sông lịch sử
Đông Tây - Kim Cổ

Hò sông Mã: Khúc tráng ca trên dòng sông lịch sử

Đông Tây - Kim Cổ

Từ những con đò xuôi ngược trên dòng sông Mã, tiếng hò mộc mạc, khỏe khoắn đã trở thành nhịp đập tinh thần của người dân xứ Thanh. Không chỉ là lời ca trong lao động thường nhật, Hò sông Mã còn vang vọng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tiếp lửa cho dân công hỏa tuyến, bộ đội, thanh niên xung phong trên những chặng đường gian lao làm nên chiến thắng lừng lẫy của dân tộc.

Người đứng sau những hình ảnh đẹp tuyệt đẹp tại Đại lễ A80: 'Với chúng tôi, 5 phút cuối rất dài”
Văn hóa - Giải trí

Người đứng sau những hình ảnh đẹp tuyệt đẹp tại Đại lễ A80: "Với chúng tôi, 5 phút cuối rất dài”

Văn hóa - Giải trí

"Thời điểm hình hiệu kết thúc chương trình hiện lên, mọi người đều vỡ oà niềm vui và sự nhẹ nhõm – chúng tôi biết nhiệm vụ trọng đại đã hoàn thành" - chuyên gia đồ họa Trương Huyền Đức chia sẻ với Dân Việt.

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ có thể có 'lập trường khác' về Ukraine
Thế giới

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ có thể có 'lập trường khác' về Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa rằng Mỹ sẽ có "lập trường khác" về Nga nếu không có tiến triển nào trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Vị tướng thắp sáng đài lửa truyền thống tại Đại lễ A80: 'Tôi thấy trách nhiệm của mình rất nặng nhưng vinh dự, tự hào'
Xã hội

Vị tướng thắp sáng đài lửa truyền thống tại Đại lễ A80: "Tôi thấy trách nhiệm của mình rất nặng nhưng vinh dự, tự hào"

Xã hội

Đó là chia sẻ của Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát với PV Dân Việt khi được lựa chọn là người thắp sáng đài lửa truyền thống tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cấp 'hộ chiếu' cho gỗ rừng trồng, nông dân Lào Cai phấn chấn, sản phẩm rộng đường xuất khẩu
Nhà nông

Cấp "hộ chiếu" cho gỗ rừng trồng, nông dân Lào Cai phấn chấn, sản phẩm rộng đường xuất khẩu

Nhà nông

Từ những cánh rừng trồng manh mún, đầu ra phụ thuộc thương lái, giờ đây hàng nghìn ha rừng ở Lào Cai đang được "định danh" bằng mã số vùng trồng. Tấm "hộ chiếu" đặc biệt này không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc gỗ mà còn mở ra cơ hội vàng, giúp gỗ Lào Cai vươn ra thế giới, mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân.

Nguyễn Thanh Nhàn - 'Sát thủ giấu mặt' của HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Nguyễn Thanh Nhàn - "Sát thủ giấu mặt" của HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Nguyễn Thanh Nhàn trở lại mang theo những hy vọng cho HLV Kim Sang-sik trong việc tìm ra những giải pháp tấn công mới cho U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026.

Xin cấp giấy khai sinh: Có thể đăng ký tại nơi tạm trú không?
Bạn đọc

Xin cấp giấy khai sinh: Có thể đăng ký tại nơi tạm trú không?

Bạn đọc

Việc đăng ký khai sinh có thể thực hiện tại nơi cư trú của cha hoặc mẹ. Trường hợp chỉ có sổ tạm trú đứng tên cha hoặc mẹ, hoặc của cả hai, thủ tục vẫn được giải quyết bình thường. Luật sư sẽ phân tích cụ thể quy định này.

Vào Tổ hợp tác trồng lúa VietGAP, nông dân nơi này ở Cà Mau tăng thu nhập, xây dựng nông thôn mới số
Nhà nông

Vào Tổ hợp tác trồng lúa VietGAP, nông dân nơi này ở Cà Mau tăng thu nhập, xây dựng nông thôn mới số

Nhà nông

Được hình thành từ việc sáp nhập các xã Khánh Hòa, Khánh Tiến, một phần của xã Khánh Lâm và xã Khánh Thuận (cũ), bà con nông dân ở xã U Minh, tỉnh Cà Mau mới đang tích cực tham gia vào Tổ hợp tác lúa VietGap để chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nhằm làm tăng giá trị sản phẩm, giảm chi phí đầu tư để cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Hai quỹ đầu tư bắt tay với ALS, nâng tầm logistics Việt
Chuyển động Sài Gòn

Hai quỹ đầu tư bắt tay với ALS, nâng tầm logistics Việt

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 3/9, tại TP.HCM, Quỹ đầu tư hạ tầng ở thị trường mới nổi II (EMIF II) của A.P. Moller Capital đã chính thức hợp tác cùng VinaCapital để đầu tư vào Công ty CP Nhà ga Hàng hóa ALS (ALSC), thành viên chủ chốt của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS).

Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải ở TP.HCM, 2 mẹ con tử vong thương tâm, giao thông ùn ứ
Chuyển động Sài Gòn

Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải ở TP.HCM, 2 mẹ con tử vong thương tâm, giao thông ùn ứ

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Dương Thị Mười, phường Trung Mỹ Tây, khiến hai mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc được phân công xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc được phân công xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Thường Trực Thành ủy TP.HCM phân công Phó Bí thư Nguyễn Phước Lộc xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ Thành phố, cho đến khi có thông báo mới.

Giá vàng tăng dựng đứng sau lễ 2/9, người dân xếp hàng cả buổi, mua được có 1 chỉ
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng tăng dựng đứng sau lễ 2/9, người dân xếp hàng cả buổi, mua được có 1 chỉ

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 3/9 lập kỷ lục mới khi vọt tăng gần 3 triệu đồng mỗi lượng sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Giá vàng tăng nóng, tình hình tại các tiệm vàng TP.HCM còn nóng hơn bởi người dân đổ xô đi mua vàng.

Vốn đầu tư từ đâu để phát triển mạng lưới metro hơn 1.000km tại 'siêu đô thị'?
Chuyển động Sài Gòn

Vốn đầu tư từ đâu để phát triển mạng lưới metro hơn 1.000km tại "siêu đô thị"?

Chuyển động Sài Gòn

Huy động vốn đầu tư để phát triển mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM (mới) với quy mô hơn 1.000km thật sự là thách thức cho các nhà quản lý ở "siêu đô thị" này.

Khách du lịch bất ngờ với diện mạo mới của Triều Tiên
Xã hội

Khách du lịch bất ngờ với diện mạo mới của Triều Tiên

Xã hội

Các nhà quan sát cho rằng những tín hiệu này nằm trong nỗ lực của ông Kim Jong Un nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa và gây dựng hình ảnh quốc tế mới.

Món 'hầu não' được Từ Hi thái hậu dùng để đãi khách phương Tây 'kinh dị' đến cỡ nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Món "hầu não" được Từ Hi thái hậu dùng để đãi khách phương Tây "kinh dị" đến cỡ nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Óc khỉ (hầu não) được cho là món “thập toàn đại bổ”. Tương truyền món ăn này do Từ Hi thái hậu sáng tạo ra và dùng để chiêu đãi các sứ thần phương Tây.

Tiền đạo ngoại binh cao 1m93 của Thép xanh Nam Định có gì đặc biệt?
Thể thao

Tiền đạo ngoại binh cao 1m93 của Thép xanh Nam Định có gì đặc biệt?

Thể thao

Brenner Marlos là tiền đạo người Brazil hiện đang khoác áo Thép xanh Nam Định.

Đại lễ Vu lan tại công viên tưởng niệm Thiên Đức: Vu lan hửng nắng soi lòng hiếu
Xã hội

Đại lễ Vu lan tại công viên tưởng niệm Thiên Đức: Vu lan hửng nắng soi lòng hiếu

Xã hội

Công viên tưởng niệm Thiên Đức vừa tổ chức đại lễ vu lan báo hiếu với sự tham dự của hơn 2000 thân nhân của những gia đình đã yên tâm gửi gắm ông bà nơi Thiên Đức.

Lợi nhuận Phú Mỹ Hưng giảm sâu, nợ phải trả 'phình to' kỷ lục
Nhà đất

Lợi nhuận Phú Mỹ Hưng giảm sâu, nợ phải trả 'phình to' kỷ lục

Nhà đất

Phú Mỹ Hưng báo lãi sau thuế nửa đầu 2025 đạt 970,6 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Trái ngược, nợ phải trả tăng lên kỷ lục hơn 23.400 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử công bố.

Gợi ý mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất đầy đủ cho người bận rộn
Gia đình

Gợi ý mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất đầy đủ cho người bận rộn

Gia đình

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất, đầy đủ dành cho người bận rộn, bạn có thể tham khảo.

Kinh ngạc: Cụ ông 70 tuổi bị u tuyến nước bọt trên nền 'ổ bệnh trọng'
Xã hội

Kinh ngạc: Cụ ông 70 tuổi bị u tuyến nước bọt trên nền "ổ bệnh trọng"

Xã hội

Không chỉ bị u tuyến nước bọt, cụ ông còn có tiền sử phẫu thuật cắt gan, cắt túi mật, u góc hàm hai bên, tăng huyết áp, đái tháo đường type II, u phì đại tuyến tiền liệt.

Vì sao âm mưu ám sát Hitler bị bại lộ?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao âm mưu ám sát Hitler bị bại lộ?

Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu tướng Hans Paul Oster (9/8/1887 - 9/4/1945) là một tướng quân trong Các lực lượng vũ trang quân đội Đức Quốc Xã (ĐQX) và cũng là một nhân vật lãnh đạo trong phong trào kháng ĐQX giai đoạn 1938-1943.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít

Thế giới

Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít tại Trung Quốc nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam với nỗ lực của thế giới vì hòa bình.

Tin đọc nhiều

1

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

2

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

3

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

4

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

5

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời