Á hậu Kiều Loan mặc váy gợi cảm đẹp tựa nữ thần, thi ứng xử bằng rap "cực ngầu".

Mới đây, tập 1 chương trình King Of Rap đã lên sóng truyền hình VTV3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Là đêm thi vòng lựa chọn ở khu vực TP.Hồ Chí Minh, các thí sinh thể hiện bài rap do chính sáng tác nhằm thể hiện cá tính, sự gai góc và cái tôi đặc biệt của mình. Tham gia chương trình, Nguyễn Hà Kiều Loan ghi dấu với khán giả nhất trong tập 1 King Of Rap. Cô được mọi người biết đến với danh xưng Á hậu Miss Word Việt Nam và quyết định thể hiện tài năng khác ở cuộc thi rap.

Á hậu Kiều Loan lựa chọn bộ váy lấp lánh được thiết kế ôm sát đường cong.

Ngoại hình gợi cảm đẹp tựa nữ thần của top 10 Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2019 khiến người đối diện khó có thể rời mắt.

Phần trình diễn của người đẹp Quảng Nam cuốn hút khán giả vì cô tái hiện màn thi ứng xử giới thiệu bản thân. Đối lập hoàn toàn với nét dịu dàng như cô đã từng thể hiện ở sân khấu của cuộc thi Hoa hậu, Kiều Loan cho thấy sự cá tính và đầy kiêu hãnh trong những lời rap của mình khiến ai nghe cũng phải suy ngẫm.

Màn thể hiện của Kiều Loan nhanh chóng nhận được sự tán dương từ Ban giám khảo cuộc thi. Mọi người đều bày tỏ sự thích thú và không ngờ mỹ nhân gốc Quảng Nam xinh đẹp lại đến với cuộc thi về rap.









Giám khảo LK nhận xét, anh rất thích những điểm nhấn và Kiều Loan đã đọc một cách rất cách điệu. Trong đó, Big Daddy khen: "Để mà nói về con gái đọc rap thì sau vợ anh có lẽ chính là em cô gái đẹp nhất mà anh gặp từ trước đến giờ". Sau đó, cô nàng đã nhận được 3/4 sự đồng ý từ phía giám khảo để tiếp tục bước vào vòng thi tiếp theo.



Trước đó, Á hậu Kiều Loan khẳng định sự đa tài cũng đã lọt top 3 tranh tài trong đêm chung kết chương trình 'Trời sinh một cặp'.Kết thúc đêm thi Chung kết, Kiều Loan xuất sắc nhận về giải thưởng Ấn tượng do BGK bình chọn và Giải ba của chương trình Trời sinh một cặp mùa thứ 4.