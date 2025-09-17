Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 17/09/2025 09:32 GMT+7

Agribank Chi nhánh Vĩnh Long hỗ trợ nông dân chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững

Minh Khương Thứ tư, ngày 17/09/2025 09:32 GMT+7
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là trụ đỡ về nguồn lực tài chính, đặc biệt là trên lĩnh vực tam nông, những năm qua Agribank Chi nhánh Vĩnh Long đã triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, chuyển đổi phương thức sản xuất, vừa gia tăng hiệu quả kinh tế, vừa thân thiện với môi trường.
Theo chân cán bộ tín dụng của Agribank Chi nhánh Vĩnh Long, chúng tôi đến thăm Cơ sở Yến sào Út Nghé (xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long). Anh Nguyễn Văn Nghĩa con của ông Út Nghé, hiện đang quản lý Cơ sở Yến sào Út Nghé, cho biết: Trước đây, gia đình có hàng chục năm gắn bó, cùng vui buồn, thăng trầm với nghề làm gạch, gốm.

Cán bộ Agribank tham quan Cơ sở Yến sào Út Nghé (xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long). 

Vào đầu năm 2020, thấy đầu ra cho sản phẩm ngày càng khó, nên gia đình quyết định đóng cửa toàn bộ các lò nung và chuyển sang nghề nuôi chim Yến. Hiện, gia đình tôi có 3 nhà yến, sản lượng thu hoạch trung bình của 3 nhà yến khoảng 6kg yến/tháng và có sự tăng dần theo mỗi năm. Giá trung bình tại thị trường là 13 triệu đồng/kg (yến thô).

Nuôi chim yến là nghề cho giá trị kinh tế cao, nhưng không phải ai đầu tư cũng thành công. Từ mô hình nuôi yến gia đình phát triển lên thành cơ sở Yến Sào Út Nghé là quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng về kỹ thuật xây nhà yến, tăng đàn yến và cất công đi nhiều nơi để tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi, đồng thời cập nhật công nghệ nuôi chim yến tiên tiến, hiệu quả nhất.

Nhờ siêng năng chịu khó và có quyết tâm cao nên từ 1 nhà yến ban đầu, sau 5 năm toàn tâm toàn ý với nghề, Cơ sở Yến sào Út Nghé đã tăng quy mô lên gấp 3 lần. Các công đoạn, như: chăm sóc, thu hoạch, phân loại, chế biến thành phẩm đều được thực hiện theo quy trình khép kín. Hiện cơ sở đã đăng ký thương hiệu và phân phối rộng rãi ra thị trường.

Sản phẩm yến sào đạt OCOP 3 sao và được giới thiệu tại sàn giao dịch thương mại điện tử của ngành Công Thương tỉnh Vĩnh Long.

Nhờ luôn giữ chữ tín và làm ăn tử tế, sản phẩm yến sào của Cơ sở Yến sào Út Nghé được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện nay yến sào Út Nghé đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và được giới thiệu tại sàn giao dịch thương mại điện tử của ngành Công Thương tỉnh Vĩnh Long.

Để có được bước tiến dài trong nghề, bên cạnh việc nắm bắt và phát huy các yếu tố thiên thời, địa lợi, cơ sở Yến sào Út Nghé còn được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Agribank. Theo anh Nguyễn Văn Nghĩa, Agribank đã hỗ trợ gia đình thuận tiện tiếp cận vốn, tiếp cận các chính sách ưu đãi của ngân hàng và sử dụng đồng vốn hiệu quả.

Một mô hình chuyển đổi thành công nhờ nguồn vốn Agribank là vườn sầu riêng của ông Huỳnh Tấn Phúc (ở xã Bình Tân, Vĩnh Long). Trước đây, trên 35 công đất của gia đình, ông trồng chủ yếu là khoai lang, nhưng do thị trường tiêu thụ bấp bênh, đầu ra không ổn định, nên gia đình của ông đã không còn mặn mà với nghề như hồi trước.

Được Agribank hỗ trợ vốn, ông Phúc đã lên liếp 5 công đất để trồng sầu riêng. Tranh thủ lúc cây còn nhỏ, ông Phúc còn trồng xen thêm mít Thái để lấy ngắn nuôi dài. Phần diện tích còn lại, với sự giúp sức của Agribank, ông Phúc sẽ tiếp tục chuyển đổi cây trồng trong thời gian tới.

Cán bộ Agribank tham quan vườn sầu riêng của ông Huỳnh Tấn Phúc (thứ 2, từ trái sang), ở xã Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Ông Huỳnh Tấn Phúc, chia sẻ: “Nếu chỉ có kỹ thuật mà không có vốn nông dân sẽ khó đầu tư cho vườn cây, còn chỉ có vốn mà không đảm bảo về kỹ thuật mô hình sẽ không đạt hiệu quả, cũng như gây ra nguy cơ nợ xấu đối với ngân hàng. Nhờ nắm vững kỹ thuật lại được ngân hàng nhiệt tình hỗ trợ nên tôi mới chuyển đổi cây trồng hiệu quả.

Theo Ông Lê Văn Bảy, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Vĩnh Long, để thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ chuỗi liên kết, chú trọng cho vay theo chuỗi giá trị ngành sản xuất lúa, gạo, nông sản… Đồng hành cùng mô hình từ khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, để đảm bảo hiệu quả.

Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh Vĩnh Long hỗ trợ các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, giúp cho nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, chú trọng triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, tín dụng xanh, phát triển sản phẩm OCOP, …

 Vườn sầu riêng gia đình ông Huỳnh Tấn Phúc còn trồng xen thêm mít Thái để lấy ngắn nuôi dài.

Từ nay đến cuối năm, bên cạnh những chương trình cho vay truyền thống, Agribank Chi nhánh Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp xuất khẩu. Đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc ngành hàng nông sản xuất khẩu, nhằm tạo điều kiện cho nông dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn để đầu tư vào sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao cũng như các hoạt động chế biến và xuất khẩu nông sản.

Sự chung sức của Agribank chắc chắn sẽ tạo động lực quan trọng, giúp địa phương hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Với sứ mệnh đồng hành và phát triển tam nông, những năm qua Agribank Chi nhánh Vĩnh Long luôn đáp ứng tốt nguồn vốn và các dịch vụ tài chính, để đồng hành cùng bà con nông dân trong triển khai thực hiện các Dự án chuyển đổi làng nghề, bền vững và thân thiện với môi trường và các Đề án phát triển nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao. Tính đến cuối tháng 8, tổng dư nợ của Agribank Chi nhánh Vĩnh Long đạt trên 13.000 tỷ đồng, trong đó cho vay trên lĩnh vực tam nông đạt hơn 76% trên tổng dư nợ.


