Agribank kịp thời hỗ trợ khách hàng, người lao động trên địa bàn Đà Nẵng và Huế bị thiệt hại do bão lũ

Tham dự đoàn công tác còn có đồng chí Từ Thị Kim Thanh - Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Agribank; đồng chí Đỗ Đức Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Agribank và đại diện lãnh đạo một số Ban chuyên môn tại Trụ sở chính. Nhân dịp này, Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cán bộ, người lao động, khách hàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành thiết thực của Agribank đối với người lao động và khách hàng trong giai đoạn khó khăn.

Đồng hành cùng khách hàng và người lao động khắc phục hậu quả bão lũ

Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng cùng đoàn công tác làm việc nắm bắt tình hình các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trọng tâm buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo từ Chi nhánh Quảng Nam và Chi nhánh Huế - hai địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão số 12 gây ra. Theo tổng hợp của 02 địa phương, thiệt hại ước tính hàng nghìn tỷ đồng, làm 24 người chết và mất tích, 48 người bị thương; hơn 100 nghìn hộ dân bị ngập, trong đó nhiều xã, phường bị cô lập hoàn toàn, nhiều công trình giao thông, cầu, đê kè bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất nông nghiệp - lĩnh vực trọng yếu mà Agribank phục vụ - bị ảnh hưởng nặng, kéo theo nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản.

Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng cùng đoàn công tác làm việc nắm bắt tình hình các đơn vị trên địa bàn thành phố Huế.

Trước tình hình đó, các chi nhánh Agribank đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và khách hàng để đánh giá thực tế, thống kê và đề xuất các giải pháp hỗ trợ kịp thời, giúp người dân, doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Tại Chi nhánh Quảng Nam và Chi nhánh Huế, một số chi nhánh loại II và phòng giao dịch bị ảnh hưởng, thiệt hại đã phải tạm dừng hoạt động do nước ngập sâu, giao thông chia cắt, mất điện, mất kết nối hệ thống; thiệt hại cơ sở vật chất ước tính sơ bộ khoảng 5 tỷ đồng. Ngay sau khi nước rút, các đơn vị đã khẩn trương khắc phục hậu quả, vệ sinh trụ sở, khôi phục điện - mạng, bảo đảm an toàn hệ thống giao dịch; đồng thời tích cực hỗ trợ người dân, khách hàng vượt qua khó khăn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và tinh thần đồng hành của Agribank cùng cộng đồng trong giai đoạn thử thách.

Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự vào cuộc kịp thời của các chi nhánh. Mặc dù ảnh hưởng bão và hoàn lưu sau bão phức tạp, nhiều khu vực bị chia cắt, ngập lụt, song các chi nhánh vẫn kiên trì bám trụ địa bàn, triển khai phương án ứng phó hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, tài sản và duy trì hoạt động ngân hàng thông suốt. Những nỗ lực ấy không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ Agribank, mà còn khẳng định vai trò, uy tín và trách nhiệm xã hội của Agribank - luôn đồng hành cùng chính quyền và người dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai", đồng chí Phạm Toàn Vượng nhấn mạnh.

Bà Từ Thị Kim Thanh - UV Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Agribank phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại chương trình làm việc, Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Agribank Từ Thị Kim Thanh chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề mà cán bộ, người lao động Chi nhánh Quảng Nam và Chi nhánh Huế phải gánh chịu sau cơn bão số 12. Chủ tịch Công đoàn Agribank khẳng định, với vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn Agribank cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các chi nhánh và người lao động vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh, ổn định đời sống sau thiên tai.

Bằng những hành động cụ thể và thiết thực, Công đoàn Agribank đã trao tặng cán bộ, đoàn viên, người lao động tại Chi nhánh Quảng Nam 1 tỷ đồng và Chi nhánh Huế 800 triệu đồng. Món quà là sự động viên kịp thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình của tổ chức Công đoàn, tiếp thêm nguồn lực và niềm tin để đội ngũ cán bộ, người lao động vững vàng vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công đoàn Agribank và đoàn công tác thăm hỏi, động viên và trao quà cho cán bộ, người lao động tại chi nhánh Quảng Nam và chi nhánh Huế.

Song song với việc chăm lo, hỗ trợ người lao động, Agribank còn chủ động đồng hành cùng khách hàng bị ảnh hưởng do thiên tai. Nằm trong chuỗi hoạt động chuyến công tác, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà đến lãnh đạo, người lao động Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam - là khách hàng lâu năm của Agribank chi nhánh Huế bị thiệt hại nặng do bão lũ, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và cam kết đồng hành cùng khách hàng sớm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất - kinh doanh.

Đoàn công tác do Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng dẫn đầu tới thăm hỏi, động viên khách hàng của Agribank bị thiệt hại do bão lũ.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay Agribank đã dành khoảng 70 tỷ đồng hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, trong tổng số gần 500 tỷ đồng ngân hàng đã chi cho các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng trên cả nước.

Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, Tổng Giám đốc yêu cầu các chi nhánh trên địa bàn khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục tín dụng, kịp thời xác định các khách hàng bị ảnh hưởng, đặc biệt là các khoản vay có tài sản bảo đảm là nhà ở, đất đai, cây trồng, vật nuôi. Trên cơ sở đó, các đơn vị triển khai ngay các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng, bảo đảm nguồn vốn kịp thời đến với khách hàng.

Chủ động thích ứng, đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình hoạt động của Chi nhánh Quảng Nam và Chi nhánh Huế sau khi sắp xếp theo đơn vị hành chính mới, mặc dù trong giai đoạn đầu có nhiều khó khăn do thay đổi địa giới, nhân sự và quy mô quản lý, song các chi nhánh đã nhanh chóng ổn định bảo đảm hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Các đơn vị đã đề xuất, kiến nghị, cụ thể như: bổ sung nguồn kinh phí khắc phục hậu quả bão số 12; điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch thu dịch vụ và chi phí thường xuyên phù hợp thực tế, việc sắp xếp mạng lưới, thay đổi địa chỉ phù hợp với địa giới chính quyền hai cấp ....

Phó Tổng Giám đốc Đỗ Đức Thành, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Agribank phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đỗ Đức Thành - Phó Tổng Giám đốc, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Agribank, cùng đại diện một số Ban chuyên môn đã có ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận và làm rõ nhiều nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ các chi nhánh. Ngay tại buổi làm việc, nhiều vấn đề được giải đáp thấu đáo, hướng dẫn chi tiết, giúp các đơn vị tháo gỡ kịp thời những trở ngại trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Các chi nhánh báo cáo tình hình hoạt động sau khi sắp xếp theo đơn vị hành chính mới và những thiệt hại do bao lũ.

Kết luận chương trình làm việc, Tổng Giám đốc Agribank ghi nhận và đánh giá cao với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và nỗ lực vượt khó của các chi nhánh trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Huế. Trong bối cảnh địa phương đồng thời thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính, lại chịu tác động của thiên tai, bão lũ và biến động kinh tế, các đơn vị vẫn kiên định mục tiêu, linh hoạt thích ứng, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả. Những kiến nghị, phản ánh từ cơ sở là kênh thông tin thực tiễn quý báu, giúp lãnh đạo Agribank kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng tới xây dựng hệ thống vận hành ngày càng đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả hơn, Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Từ kết quả chương trình làm việc, Tổng Giám đốc yêu cầu các chi nhánh trên địa bàn TP. Đà Nẵng và Huế, tiếp tục bám sát định hướng phát triển của Trụ sở chính và của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, linh hoạt và sát thực tế, tập trung vào nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng tín dụng nông nghiệp – nông thôn, đẩy mạnh huy động vốn, phát triển dịch vụ ngân hàng số và bảo đảm an toàn hoạt động. Trên cơ sở địa giới hành chính mới, các chi nhánh cần chủ động rà soát, đề xuất địa bàn hoạt động phù hợp; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc triển khai phương án trụ sở công theo quy định; đồng thời đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, sẵn sàng chuẩn bị công tác ứng phó kịp thời với cơn bão số 13, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm đúng, trúng đối tượng thụ hưởng, góp phần xây dựng hình ảnh Agribank chuyên nghiệp - hiện đại - thân thiện - vì cộng đồng.