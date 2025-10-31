Agribank tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V (2025–2030)

Tham dự Đại hội về phía Đảng ủy Chính phủ có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Về phía Đoàn Thanh niên Chính phủ có đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Về phía Agribank: có đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ, các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên Agribank, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát, các đồng chí đại diện Công đoàn Agribank, lãnh đạo các đơn vị thành viên Trụ sở chính, đại diện cấp ủy một số đảng bộ cơ sở cùng 198 đại biểu chính thức đại diện cho hơn gần 16.000 đoàn viên thanh niên từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Agribank.

Khẳng định dấu ấn một nhiệm kỳ

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Chí Thành – Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đoàn Thanh niên nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Agribank lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ Agribank – thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số”. Đồng chí khẳng định, nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Agribank đã có nhiều chuyển biến rõ nét trên mọi mặt, đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển của ngân hàng: “Mạng lưới 169 cơ sở Đoàn với gần 16.000 đoàn viên trở thành lực lượng xung kích, đồng hành cùng Agribank trên hành trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Tuổi trẻ Agribank tự hào là lực lượng tiên phong, mang trong mình sứ mệnh thanh niên, chung sức đồng lòng cùng toàn hệ thống trên hành trình phát triển bền vững.”

Đồng chí Phạm Chí Thành - Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027 phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, trong giai đoạn qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank đã đạt được những kết quả nổi bật, các chỉ tiêu đều đạt, có chỉ tiêu vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đoàn Khóa IV đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và chỉ đạo của Đoàn cấp trên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã phát triển vững chắc, gắn chặt với phương châm hành động “Chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”.

Từ khi hoàn thành việc tiếp nhận 100% tổ chức Đoàn tại địa phương về sinh hoạt trong mái nhà chung Agribank, hệ thống tổ chức Đoàn được củng cố, thống nhất và phát huy mạnh mẽ sức trẻ toàn hệ thống. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với 10 đợt sinh hoạt chính trị và hơn 1.300 chương trình an sinh – đền ơn đáp nghĩa, thu hút trên 10.000 đoàn viên tham gia.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, các chỉ tiêu đều đạt, có chỉ tiêu vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đoàn Khóa IV đề ra.

Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị và chiến lược chuyển đổi số của Ngân hàng, tiêu biểu như “Tuổi trẻ Agribank với chuyển đổi số”, “Phòng giao dịch Thanh niên”, “Thanh toán không dùng tiền mặt”… Qua đó, đoàn viên chủ động làm chủ công nghệ, lan tỏa hình ảnh Agribank hiện đại, gần gũi và nhân văn.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Agribank đã triển khai hơn 1.100 công trình thanh niên, 1.500 sáng kiến, 62 mô hình đổi mới sáng tạo và hơn 2.000 chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị gần 42 tỷ đồng. Toàn hệ thống thực hiện gần 100 công trình “Thắp sáng đường quê”, 05 cầu dân sinh, 158 ngôi nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ, trồng hơn 169.000 cây xanh, hiến tặng gần 8.000 đơn vị máu và trao hàng nghìn phần quà, xe đạp, sân chơi cho thiếu nhi. Nhiều hoạt động ý nghĩa như “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” hay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ đã lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Agribank.

Song song đó, công tác phát triển tổ chức và xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn Đoàn giới thiệu 2.746 đoàn viên ưu tú, trong đó 1.431 đồng chí được kết nạp Đảng, đạt 183% chỉ tiêu, khẳng định vai trò đội dự bị tin cậy của Đảng và “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.”

Ghi nhận kết quả hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Tô Huy Vũ – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định: Trong thành công chung của toàn hệ thống, Đảng ủy Agribank luôn ghi nhận và đánh giá rất cao vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng thanh niên – chiếm gần 50% tổng số lao động. Các đồng chí đã kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, tạo ra những dấu ấn hết sức ấn tượng và toàn diện. “Tôi đặc biệt xúc động với hai con số: một là 7.815 đơn vị máu các đồng chí đã hiến tặng (vượt 313% chỉ tiêu đăng ký), và hai là đã trồng mới hơn 169.000 cây xanh, góp phần hiện thực hóa cam kết “Vì tương lai xanh” của Agribank.”, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên chia sẻ.

Xây dựng thế hệ Thanh niên Agribank “Khát vọng trẻ - Hành động xanh – Tương lai số”

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội phát huy trí tuệ và trách nhiệm, thảo luận nội dung phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong nhiệm kỳ tiếp theo. Đại hội thống nhất nhiệm vụ trọng tâm gồm 4 chương trình tiên phong và 3 chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Agribank”. Cụ thể, 04 chương trình tiên phong trong kỷ nguyên mới: (1) Tiên phong thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh; (2) Tiên phong xây dựng văn hóa Agribank, xây dựng hình ảnh Agribank – Vì tương lai xanh và phát triển bền vững; (3) Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; (4) Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ Tổ quốc. Ba chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Agribank”: (1) Trong học tập, phát triển trí tuệ; (2) Trong phát triển, rèn luyện thể chất; (3) Trong nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Đồng chí Tô Huy Vũ – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong phần phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng uỷ Agribank đã nhấn mạnh yêu cầu Đoàn Thanh niên Agribank tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng tiên phong, chủ lực trong chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập quốc tế. Đồng chí đề nghị Đoàn Thanh niên Agribank tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới: (1) Kiên định lý tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”; (2) Tiên phong làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tinh thần “Khát vọng trẻ – Hành động xanh – Tương lai số”; (3) Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, gắn với sứ mệnh “Tam nông” và các hoạt động an sinh xã hội mang dấu ấn Agribank; (4) Chủ động nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển và chuẩn mực toàn cầu của ngành Ngân hàng và (5) Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự trở thành “vườn ươm” cán bộ kế cận chất lượng cho Đảng, góp phần đưa Agribank phát triển bền vững, tiên phong trong kỷ nguyên xanh và số.

“Tuổi trẻ phải dùng chính “Tương lai số” và “Hành động xanh” để phục vụ “Tam nông” hiệu quả hơn. Đảng ủy Agribank tin tưởng và kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới phải chuyên nghiệp, khoa học, thực sự là đội ngũ tạo lập môi trường tích cực rèn luyện thanh niên. Các đồng chí phải chủ động hơn nữa trong việc "hiến kế", giám sát, phản biện, và tiếp tục cung cấp cho Đảng những đoàn viên ưu tú nhất, những cán bộ trẻ kế cận xuất sắc nhất, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kết nạp 1.000 đảng viên mới trong nhiệm kỳ tới”.

Tiếp nối ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tô Huy Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, đồng chí Bùi Hoàng Tùng – Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ chúc mừng những thành tích nổi bật của Đoàn Thanh niên Agribank trong nhiệm kỳ vừa qua, ghi nhận sự phát triển toàn diện, vững chắc của tuổi trẻ Agribank đồng thời bày tỏ sự nhất trí và đánh giá cao những định hướng toàn diện của Đảng ủy Agribank đối với công tác thanh niên, khẳng định đây là kim chỉ nam quan trọng để Đoàn Thanh niên Agribank cụ thể hóa trong Nghị quyết và chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

Đồng chí nhấn mạnh: “Trước tiên, chúng ta cùng xác định phương châm công tác Đoàn là thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả, tính thực tiễn, thiết thực của các hoạt động Đoàn. Hoạt động Đoàn cần gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Chúng ta phải tìm hiểu, xác định thế mạnh, đặc thù của Agribank để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sao cho vừa triển khai tốt các phong trào Đoàn, vừa đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ chính trị của Agribank.”

Đồng chí Tô Huy Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank – trao tặng bức trướng “Tiên phong chuyển đổi số - Hành động vì môi trường – Lan toả giá trị tích cực - Bởi tương lai bền vững bắt đầu từ tuổi trẻ” cho Ban Chấp hành Đoàn Agribank khóa V, nhiệm kỳ 2025–2030.

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đại hội đã phát huy được trí tuệ và trách nhiệm, khẳng định tinh thần xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc góp ý và hoàn thiện các Văn kiện Đại hội Đoàn Agribank, Văn kiện Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã quán triệt sâu sắc sự định hướng, chỉ đạo của Đảng uỷ Agribank và Đoàn Thanh niên Chính phủ. Cùng với đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V gồm 27 đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, tiêu biểu cho ý chí, khát vọng của tuổi trẻ Agribank; đủ sức lãnh đạo, dẫn dắt phong trào thanh niên phát triển mạnh mẽ, sáng tạo và hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng các đồng chí lãnh đạo có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên Agribank vinh dự được trao tặng Giấy khen Tổng Giám đốc vì đã có thành tích xuất sắc trong phát động, triển khai và thực hiện hiệu quả chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát vì người nghèo.”

Bên lề Đại hội, Đoàn Thanh niên Agribank tổ chức không gian trưng bày “Dấu ấn một nhiệm kỳ”, tái hiện những chặng đường cống hiến, những hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ toàn hệ thống; trải nghiệm khu vực check-in công nghệ, lưu giữ kỷ niệm tại photobooth và gửi gắm những lời chúc, thông điệp ý nghĩa dành cho Đại hội. Cùng với đó, phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Ngay sau Đại hội, Đoàn Thanh niên Agribank sẽ hiện thực hóa số tiền quyên góp bằng hành trình về nguồn kết hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh cùng Ban Chấp hành khoá V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban lãnh đạo Agribank chụp ảnh lưu niệm tại không gian “Dấu ấn một nhiệm kỳ”.

Đ/c Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng các đồng chí lãnh đạo có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.