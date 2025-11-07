Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 07/11/2025 14:33 GMT+7

Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Mộc Mộc Thứ sáu, ngày 07/11/2025 14:33 GMT+7
Chiều ngày 06/11/2025, tại Trụ sở chính Agribank, Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ đã được xây dựng hơn 20 năm, cùng hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của cả hai bên trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Toàn cảnh Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tham dự Lễ ký kết, đại diện Đại học Kinh tế Quốc dân có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Huy Nhượng - Giám đốc; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Hiếu - Phó Giám đốc; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn; cùng đại diện lãnh đạo Công đoàn, Phòng, Viện, Trung tâm, Trường thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân.

Về phía Agribank có ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; ông Lê Xuân Trung - Thành viên Hội đồng thành viên; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ; đại diện lãnh đạo các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính; lãnh đạo Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) và lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hoàng Mai.

Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những đại học hàng đầu tại Việt Nam, chuyên đào tạo về các lĩnh vực nghiên cứu, quản lý, kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, tài chính và các ngành liên quan. Với triết lý giáo dục “Kiến tạo con đường thông minh, để mỗi người trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, mang lại giá trị cho cộng đồng”, trong gần 70 năm hình thành và phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân là địa chỉ uy tín cung cấp cho ngành ngân hàng và xã hội nguồn lực chất lượng cao; các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng, dịch vụ tư vấn và hoạt động phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh - quản lý của Đại học Kinh tế Quốc dân đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đại học Kinh tế Quốc dân hiện có khoảng 2.000 cán bộ (giảng viên và nhân viên), mỗi năm đào tạo khoảng 45.000 sinh viên, học viên các hệ đào tạo với 3 trường trực thuộc, 19 khoa chuyên môn đào tạo 45 chuyên ngành…

Đại học Kinh tế Quốc dân và Agribank thiết lập mối quan hệ từ năm 2004, qua hơn 20 năm đã có những thành quả tích cực. Hiện nay, trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng số hóa và hội nhập quốc tế, việc đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân là yêu cầu tất yếu, mang lại lợi ích song phương và tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của cả hai bên trong thời kỳ mới. Sự hợp tác sẽ giúp Agribank gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn hoạt động ngân hàng; tạo điều kiện tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời nâng cao hình ảnh thương hiệu trong cộng đồng học thuật và sinh viên. Đối với Đại học Kinh tế Quốc dân, thỏa thuận hợp tác mở ra cơ hội tăng cường gắn kết doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên thực hành, thực tập và việc làm, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank nhấn mạnh: Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc hợp tác giữa một định chế tài chính quốc gia và một trường đại học danh tiếng, mà còn là biểu tượng của tinh thần “doanh nghiệp nhà nước đồng hành cùng giáo dục quốc dân”, cùng hướng tới phát triển con người Việt Nam toàn diện, vì một nền kinh tế tri thức, bền vững và nhân văn.

Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại lễ ký kết.

Trải qua hơn 37 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn là ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, tiên phong thực hiện chính sách tiền tệ của Đảng và Nhà nước, gắn bó mật thiết với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn – trụ đỡ của nền kinh tế Việt Nam. Với tổng tài sản trên 2,2 triệu tỷ đồng, dư nợ đầu tư hơn 1,9 triệu tỷ đồng, cùng mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh, phòng giao dịch phủ khắp mọi miền Tổ quốc – từ đồng bằng, miền núi, biên giới cho đến hải đảo – Agribank luôn giữ vững vai trò tiên phong của một ngân hàng vì cộng đồng, vì người dân, vì sự phát triển của đất nước. Song song với đó, Agribank luôn xác định con người là trung tâm của phát triển, là “nguồn vốn quý nhất” của mọi chiến lược. Ban lãnh đạo Agribank hiểu rằng: ngân hàng có thể sở hữu công nghệ hiện đại, hệ thống rộng lớn, nguồn lực tài chính mạnh mẽ, nhưng chỉ có tri thức, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến của con người mới tạo nên sức sống bền vững. Chính vì vậy, Agribank lựa chọn hợp tác với Đại học Kinh tế Quốc dân - cái nôi đào tạo nhiều thế hệ cán bộ quản lý, nhà kinh tế, chuyên gia tài chính xuất sắc của đất nước - như một bước đi chiến lược trong hành trình đầu tư cho tri thức và con người Việt Nam.

"Thỏa thuận hợp tác giữa Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân được ký kết hôm nay là sự kết hợp sức mạnh giữa tri thức và thực tiễn, giữa năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường với kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và mạng lưới hoạt động rộng khắp của Agribank. Hai bên cùng hướng tới mục tiêu chung là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với thời đại số, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Agribank xác định sứ mệnh của mình không chỉ là ngân hàng phục vụ tài chính, mà còn là ngân hàng vì người dân, vì tương lai của đất nước. Mỗi hoạt động hợp tác như hôm nay chính là cách Agribank hiện thực hóa định hướng của Đảng và Nhà nước về việc phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững” - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank bày tỏ.

Đồng quan điểm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân cũng khẳng định sự hợp tác giữa Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân không chỉ là sự kết nối giữa hai thương hiệu lớn mà còn là sự cộng hưởng về tầm nhìn, hai bên cùng hướng tới mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về ngân hàng - tài chính, tăng cường gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, giữa nhà trường và doanh nghiệp. Thông qua hợp tác này, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ đồng hành cùng Agribank trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu và tư vấn chính sách về tài chính, ngân hàng; còn Agribank sẽ tạo điều kiện để sinh viên Nhà trường được tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, được rèn luyện kỹ năng, phát huy được năng lực sáng tạo, đồng thời phối hợp với Nhà trường trong nhiều chương trình truyền thông, trách nhiệm xã hội cũng như chuyển đổi số. Đây chính là mô hình hợp tác 3 nhà “Nhà trường - Nhà nước - Doanh nghiệp” - một định hướng chiến lược mà Đại học Kinh tế Quốc dân đang triển khai mạnh mẽ nhằm lan tỏa tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển bền vững của nước nhà.

