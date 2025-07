Bạn đọc

Trưởng Công an xã sẽ trực tiếp chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời có quyền thụ lý, điều tra tội phạm ít nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Câu hỏi được người dân quan tâm: Từ 1/7/2025, Trưởng Công an xã có quyền hạn và chịu trách nhiệm ra sao? Dưới đây là phân tích dưới góc độ pháp lý của luật sư.