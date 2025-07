Tin tức

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đã trao quyết định cho 34 Giám đốc Công an, trong đó có 23 Giám đốc Công an tỉnh, thành mới. Dân Việt giới thiệu về 23 vị Giám đốc này.