Ấn Độ tung yêu sách ép giá sốc, Nga phẫn nộ dồn dầu bán cho Trung Quốc

Yêu cầu giảm tới 10 USD/thùng

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra một trạm bơm dầu thuộc tuyến Druzhba. Ảnh: TASS

Theo các nhà giao dịch, phía Ấn Độ muốn Nga hạ giá tới 10 USD/thùng so với giá chuẩn của dầu Brent để phù hợp với mức trần giá dầu mà EU và Anh vừa siết chặt. Đây là mức chiết khấu cao hơn nhiều so với con số 2–3 USD/thùng trong tháng 9.

Nguyên nhân chính là do các ngân hàng tăng cường giám sát tài chính, trong khi chính sách giữa EU và Mỹ về dầu Nga ngày càng bất đồng.

Một số nhà cung cấp Nga cho rằng yêu cầu của Ấn Độ là “quá đáng” và cho biết sẽ chuyển một phần lô dầu giao ngay trong tháng 10 sang Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn cung cho Ấn Độ sẽ giảm nhẹ.

Theo các nguồn tin, khối lượng dầu Nga cập cảng Ấn Độ trong tháng 10 dự kiến đạt 1,4 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức 1,5 triệu thùng/ngày của tháng 8 và 1,6 triệu thùng/ngày trong tháng 9.

Dù vậy, ngay cả với mức giảm giá 10 USD/thùng, phần lớn dầu Nga bán cho Ấn Độ trong tháng 10 vẫn cao hơn mức trần 47,60 USD/thùng mà EU và Anh áp dụng từ tháng này (giảm từ 60 USD trước đó).

Không có lối thoát dễ dàng

EU đã hạ trần giá dầu Nga từ tháng 10, chỉ cho phép các nhà bảo hiểm và hãng vận tải phương Tây tham gia nếu giá dưới 47,60 USD/thùng. Mỹ không ủng hộ bước đi này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 50% với hàng xuất khẩu Ấn Độ để trừng phạt việc New Delhi tiếp tục mua dầu Nga – một động thái làm lung lay quan hệ chiến lược Mỹ - Ấn được Washington gây dựng suốt nhiều thập kỷ.

Hậu quả, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ – vốn là những khách hàng lớn nhất của dầu Nga – đang lên kế hoạch cắt giảm nhập khẩu trong những tuần tới. New Delhi cũng đã đình chỉ kế hoạch mua vũ khí và máy bay Mỹ, dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự bất mãn của Ấn Độ sau khi ông Trump siết thuế.

Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine, Ấn Độ đã tiết kiệm được hàng tỷ USD nhờ nhập khẩu dầu Nga giá rẻ. Nhưng nay, mức thuế trừng phạt nặng nề từ Mỹ đang nhanh chóng xóa sạch lợi ích đó.

Theo các chuyên gia, tình thế hiện nay không có lối thoát dễ dàng, và cả New Delhi lẫn Moscow đều phải tính toán lại chiến lược dầu mỏ trong những tháng tới.

Nga tận dụng “hạm đội trong bóng tối”

Theo Reuters, Nga vẫn duy trì xuất khẩu nhờ vào “hạm đội bóng tối” – các tàu chở dầu do Moscow kiểm soát, được bảo hiểm bởi các công ty Nga, hoàn toàn nằm ngoài cơ chế áp trần.

Từ năm 2022, phần lớn dầu Nga được bán vượt giá trần nhờ sử dụng đội tàu riêng hoặc làm giả giấy tờ, theo nguồn tin tình báo phương Tây và các nhà phân tích thị trường.

Ông Benjamin Godwin, đối tác tại công ty tư vấn PRISM Strategic Intelligence, cho rằng cơ chế áp trần vẫn là trở ngại đối với Nga, nhưng không phải mối đe dọa lớn.

“Cả Mỹ lẫn EU đều có thể tung ra các biện pháp nghiêm khắc hơn để bóp nghẹt ngành dầu khí Nga, nhưng điều đó sẽ gây xáo trộn cực lớn đối với kinh tế toàn cầu”, ông Godwin nhận định.