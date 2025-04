An Thái Group: Đưa hội viên nông dân vào hệ sinh thái doanh nghiệp

Từ quá trình tăng trưởng thị trường cà phê ở nước ngoài

Được thành lập từ năm 1996 tại Đắk Lắk - Thủ phủ cà phê của cả nước, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, An Thái Group (bao gồm 5 công ty thành viên) hiện là một trong những tập đoàn cà phê có uy tín trong nước và quốc tế. Với nghiệp vụ ban đầu chỉ là hoạt động thu mua nguyên liệu để sản xuất, thì bắt đầu từ những năm 2000, An Thái Group đã có những bước tiến lớn khi xuất khẩu sản phẩm cà phê của mình ra thị trường nước ngoài. Một trong những quốc gia đầu tiên đặt bước đệm cho doanh nghiệp bước ra thị trường quốc tế có thể nói đến là Trung Quốc (chiếm tỷ trọng 40% sản lượng xuất khẩu) và Thái Lan. Từ đó, bắt đầu từ năm 2017 quá trình chinh phục thị trường thế giới của An Thái Group đã vươn đến toàn khu vực Đông Nam Á (Singapore, Malaysia, Indonesia, Phillipine) và mở rộng sang các thị trường Tây Á, Châu Âu, Châu Mỹ và xúc tiến đến cả thị trường mới ở Bắc Phi.

Ông Nguyễn Xuân Lợi (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển An Thái) hàng đầu tiên bên phải tham dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 tổ chức đầu năm 2025. Ảnh Phạm Lễ

Theo ông Nguyễn Xuân Lợi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển An Thái (một trong những doanh nghiệp thành viên của An Thái Group) cho biết: “Thị trường cà phê thế giới thường chia làm nhiều phân khúc. Một số khách hàng đòi hỏi sản phẩm cà phê phải có truy xuất nguồn gốc hoặc đạt các tiêu chuẩn chất lượng cao từ quy trình sản xuất, chế biến. Trong đó, nhiều khách hàng lại quan tâm đến tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm thông qua các tiêu chí mà họ đưa ra như: thành phần, hàm lượng caffeine, độ ẩm, các dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nấm mốc…Để đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính này, An Thái Group đã ký kết hợp đồng thu mua nguyên liệu từ các hộ nông dân, hợp tác xã trong vùng có sản phẩm cà phê nhân đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu để chế biến xuất khẩu”.

Đến mục tiêu đưa hội viên nông dân vào hệ sinh thái của doanh nghiệp

Cùng với việc mở rộng thị trường ra quốc tế, An Thái Group trong nhiều năm qua cũng đã xây dựng cho hệ sinh thái của mình một quy trình khép kín từ khâu tự chủ vùng nguyên liệu, khai thác chế biến sản phẩm cho đến khâu tái sử dụng phế phẩm để làm phân bón cung cấp lại cho những hộ nông dân được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, nhằm tối ưu hoá việc xử lý chất thải và bảo vệ môi trường theo tiêu chí ngày càng khắt khe của chính phủ cũng như yêu cầu của các thị trường nước ngoài khó tính.

Theo đó, tại Đăk Lắk thì An Thái Group đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với hơn 2.000 hộ nông dân của tỉnh và đưa các hộ này vào trong hệ sinh thái của mình để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu cho doanh nghiệp được đồng bộ theo các tiêu chuẩn về xuất khẩu. Hầu hết các hộ nông dân mà doanh nghiệp hợp tác đa số là đồng bào dân tộc sinh sống ở địa phương và các tỉnh lân cận.

Hội viên nông dân Y Phen Niê (người dân tộc M’nông) chăm sóc rẫy cà phê 1,9ha của gia đình tại huyện Krông Ana, Đắk Lắk. Ảnh Tú San

Hội viên nông dân Y Phen Niê (người dân tộc M’nông) sống ở Buôn Trấp, huyện Krông Ana, một trong 9 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Tỉnh Đăk Lăk cho biết: Gia đình tối trồng cà phê trên diện tích 1,9 ha đất với sản lượng thu hoạch trung bình 5 tấn/ha/năm cho ra thu nhập hơn 550 triệu đồng từ cung cấp cà phê làm nguyên liệu cho doanh nghiệp.

Hội viên nông dân Kich (người dân tộc K'ho) đang phơi cà phê trong sân nhà tại xã Dur Kmăl huyện Krông Ana, Đắk Lắk. Ảnh Tú San

Hay như hội viên nông dân Kich (người dân tộc K'ho) sống ở Buôn Dur 1, xã Dur Kmăl huyện Krông Ana cũng là hội viên nông dân giỏi của Tỉnh Đăk Lăk chia sẻ: Từ đề án tái canh cây cà phê (2020 – 2021), gia đình tôi đã trồng xen cà phê, tiêu, sầu riêng canh trên 1,7ha cũng cho sản lượng 5 tấn/ha/năm cùng thu nhập hơn 500 triệu/năm cũng nằm trong vùng nguyên liệu được doanh nghiệp cam kết bao tiêu đầu ra. Hiện tại, gia đình anh đã hỗ trợ việc làm cho 15 lao động địa phương để cùng canh tác cà phê trên mảnh đất của mình.

Ông Nguyễn Xuân Lợi cho rằng: “Sự thành công của An Thái Group không thể không nói tới sự hỗ trợ từ các chính sách của Đảng và Nhà Nước, đồng thời các cơ quan chính quyền tại địa phương cũng luôn tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cố gắng tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương nhằm đưa nông dân vào hệ sinh thái, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp”.