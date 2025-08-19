Án tử hình với "nữ quái" giết người giao thịt heo, cướp tài sản ở An Giang

Đây là vụ án giết người dã man, gây xôn xao dư luận tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (cũ) xảy ra rạng sáng 18/2.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2023, Nguyễn Thị Kiều Phương vay tiền với lãi suất cao của những đối tượng lạ mặt (không rõ họ, tên địa chỉ), không có khả năng chi trả.

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương tại toà. Ảnh: Tiến Tầm

Ngày 17/2, Phương hỏi mượn tiền và vàng của anh Bùi Văn Th (SN 1951) là người cùng xóm để trả nợ, nhưng anh Thuận không đồng ý.

Phương biết anh Th có đeo nữ trang, hàng ngày khoảng 2 giờ sáng, anh thường đi xe đạp từ nhà đến chợ Mương Tịnh, xã Long Kiến lấy thịt heo, chả cá đem giao cho khách hàng nên Phương nảy sinh ý định giết anh Th để lấy tài sản đem bán trả nợ.

Để thực hiện hành vi giết người, Phương chuẩn bị 1 cây dao và 1 cây búa bằng kim loại (loại búa đập thịt) để vào cốp xe mô tô đi tìm anh Th.

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 18/2, Phương điều khiển xe mô tô đến khu vực tổ 2, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến thì gặp Th chạy xe đạp đến, Phương kêu anh dừng xe lại, đi đến cặp mé sông nói chuyện.

Nguyễn Thị Kiều Phương khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Tại đây, Phương dọa anh Th nếu không cho mượn vàng thì Phương sẽ giết chết nhưng anh này không nghe, Phương liền cầm cây búa mang theo, đánh nhiều cái vào phía sau đầu của anh Th làm nạn nhân té nằm ngửa xuống đám lục bình, Phương tiếp tục cầm cây búa đánh nhiều cái vào vùng mặt làm anh Th bất tỉnh.

Phương gỡ lấy 2 nhẫn vàng 24K và 1 nhẫn vàng 18K của nạn nhân để vào túi áo khoác. Xong, Phương đi đến xe mô tô lấy cây dao đi đến ra tay với anh Th. Thấy anh đã chết, Phương lấy lục bình đặt lên người nạn nhân rồi đi về nhà, ném bỏ cây búa dưới sông sau nhà, còn cây dao thì rửa sạch máu để lại vào khu vực nhà bếp.

Sáng cùng ngày, Phương đem bán 3 nhẫn vàng cướp của Th được hơn 33 triệu đồng. Phương đem số tiền trên về nhà cất giấu 18,8 triệu đồng, số còn lại Phương đem trả nợ của những người vay trước đó và tiêu xài...

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Biết sự việc đã bị bại lộ, ngày 20/2/2025, Phương đến cơ quan điều tra đầu thú.



Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương án tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Phương là tử hình. Đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền trên 160 triệu đồng.