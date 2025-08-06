Cựu sĩ quan công an nhập cảnh khống cho tội phạm giết người tại Campuchia ở lại Việt Nam

Ngày 6/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Ngọc Đức (SN 1983), cựu sĩ quan Cục Xuất, nhập cảnh (A08) Bộ Công an, bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348.

Cùng tội danh, viện kiểm sát truy tố Necku Precious Aku (SN 1980, người Ghana) và Đỗ Thị Khánh Linh (SN 1996, ở TP.HCM).

Tuy nhiên, do lời khai của các bị cáo còn mâu thuẫn, không phù hợp nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Đỗ Ngọc Đức có hành vi lợi dụng vị trí của mình để nhập khống dữ liệu xuất, nhập cảnh cho 4 người Trung Quốc nhận hồ sơ từ bị cáo Linh và 8 người Ghana, 3 người Nigeria nhận hồ sơ từ Necku. Qua đây, bị cáo hưởng lợi bất chính 231 triệu đồng.

Với các hồ sơ của Đỗ Thị Khánh Linh, cáo trạng vụ án thể hiện Đức và Linh chưa gặp nhau lần nào nhưng vẫn được nhờ đón một số khách hàng Trung Quốc rồi “làm thủ tục nhập cảnh nhanh” cho họ.

Cụ thể, khi có khách nhập cảnh tại Nội Bài, Linh thông báo cho Đức tên, tuổi, quốc tịch. Đức sẽ nhờ nhân viên công ty đón tiễn trong Khu vực cách ly nhập cảnh để đón khách và dẫn khách đến bục nơi Đức làm thủ tục kiểm soát xuất cảnh hoặc bục Ngoại giao, bục có thẻ ưu tiên hoặc bục tổ bay… để làm thủ tục nhanh.

Tháng 6/2024, Linh nhờ Đức làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh khống cho 4 người Trung Quốc bằng cách nhập khống dữ liệu xuất nhập cảnh, đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh, dấu lưu trú tại Việt Nam để khách không phải xuất nhập cảnh theo quy định, chi phí 10 triệu đồng/người, chưa tính phí xin thị thực là 85 USD/người.

Nhận lời, Nguyễn Ngọc Đức nhận 4 bản gốc hộ chiếu và thị thực của 4 khách từ Đỗ Thị Khánh Linh qua đường chuyển phát nhanh. Bị cáo sau đó lợi dụng ca trực của mình, thấy không có cán bộ nào kiểm soát để lấy hộ chiếu của các khách ra nhập khống dữ liệu, giúp họ được ở lại Việt Nam.

Qua đây, Đức được Linh chuyển 50 triệu đồng gồm 40 triệu tiền “lót tay” và 10 triệu phí phải trả trên cổng thông tin điện tử.

Quá trình điều tra, cảnh sát sao kê tài khoản của Nguyễn Ngọc Đức, xác định anh ta nhận tổng số tiền 631 triệu đồng từ Đỗ Thị Khánh Linh. Cựu công an khai trong đó có 50 triệu là tiền đóng dấu khống cho 4 người Trung Quốc. Còn lại 531 triệu là tiền Đức cùng Linh tham gia kinh doanh tiền ảo.

Bị cáo Linh có lời khai khác, thể hiện nhờ Đức hỗ trợ xin thị thực dưới 2 dạng. Một là với khách Trung Quốc đang ở Việt Nam nhưng sắp hết hạn thị thực, muốn xin thị thực để tiếp tục ở lại.

Hai là khách Trung Quốc chưa nhập cảnh Việt Nam, trong đó có một số khách đã tự xin thị thực evisa để nhập cảnh Việt Nam nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Những trường hợp này, Linh chuyển cho Đức bản ảnh chụp hộ chiếu và ảnh chụp chân dung để Đức kiểm tra, xin thị thực cho khách.

Nguyễn Ngọc Đức báo giá với Linh từ 5 đến 10 triệu đồng khách, phải đặt tiền trước và khoảng một tuần sẽ có kết quả. Đến nay, Linh không nhớ đã nhờ Đức “tư vấn” cho bao nhiêu khách.

Nữ bị cáo khẳng định không chơi tiền ảo với Đức, và chỉ cho anh ta vay tiền đầu tư. Dù chưa gặp mặt, Linh biết thông tin của Đức qua ảnh chụp CCCD, thẻ đảng, thẻ An ninh hàng không nên vẫn đồng ý cho vay.

Một trong những người được Đức cho nhập cảnh khống là Wang Wei. Anh ta khai năm 2022, trong thời gian lao động tại Campuchia, có liên quan đến vụ án giết người đang bị điều tra.

Tháng 6/2023, do lo sợ bị bắt nên Wang Wei đã thuê một người Trung Quốc (tài khoản Telegram tên “Phi Ca”) đưa đến Việt Nam với chi phí 1.200 USD bằng cách nhập cảnh trái phép vào Tây Ninh. Anh ta sau đó chuyển hộ chiếu, ảnh cho một người đàn ông không rõ lai lịch ở TP.HCM để được cấp thị thực, ngoài ra không làm gì khác.

Với hành vi liên quan Necku, điều tra xác định tháng 5/2024, anh ta được Nguyễn Ngọc Đức làm thủ tục nhập cảnh cho nên chủ động xin số điện thoại. Sau khoảng một tuần, Necku nhắn tin cho Đức, nhờ xin thị thực cho 2 người bạn không được gia hạn.

Đức hẹn gặp Necku trực tiếp để trao đổi tại một quán cà phê trên đường Xuân Diệu, nói rõ với người có thẻ tạm trú hoặc thị thực sắp hết hạn, phải buộc phải xuất cảnh rồi xin lại thị thực mới nhập cảnh Việt Nam. Necku trao đổi, nhờ Đức tìm cách do họ không thể xin gia hạn thị thực và việc xin thị thực mới cho người Ghana và Nigeria rất khó khăn.

Đức đồng ý, nói sẽ nhập khống dữ liệu xuất nhập cảnh cho khách và không cần lên Sân bay Nội Bài làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định với mức phí từ 7 đến 30 triệu tùy thời gian muốn ở lại lâu hay nhanh.

Từ đầu tháng 5/2024 đến ngày 13/6/2024, Nguyễn Ngọc Đức tiếp nhận 11 hộ chiếu của 8 khách có quốc tịch Ghana và 3 khách có quốc tịch Nigeria từ Necku để nhập khống dữ liệu xuất cảnh, thị thực và dữ liệu nhập cảnh.

Đức đã nhận chuyển khoản tổng số tiền 333 triệu đồng và một số tiền mặt từ Necku nhưng không nhớ cụ thể số tiền mặt là bao nhiêu. Trong đó, có 203 triệu đồng là tiền để nhập khống dữ liệu xuất nhập cảnh cho 11 khách trên còn 140 triệu khác, Đức trả lại Necku vì đến giữa tháng 6/2024, bị cáo chuyển bộ phận công tác, không thể nhận tiếp hồ sơ.