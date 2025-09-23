Ngày 23/9, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra khai mạc Trưng bày, giới thiệu sách, báo, tài liệu, triển lãm ảnh tư liệu và tranh cổ động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức.



Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày, triển lãm sách, ảnh, tư liệu chủ đề “Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng, Bác Hồ vĩ đại”. Ảnh: Bùi My

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa, chính trị mà còn có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, nhằm tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; khơi dậy niềm tự hào, khẳng định niềm tin sắt son của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời lan tỏa khí thế mới, quyết tâm mới của toàn đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Quảng Ninh ra sức thi đua lập thành tích mới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Các em học sinh thích thú khi được trải nghiệm thời khắc lịch sử qua công nghệ thực tế ảo. Ảnh: Bùi My

Các đại biểu trải nghiệm không gian trường quay ảo ngay tại triển lãm. Ảnh: Bùi My

Trong không gian triển lãm giới thiệu hàng nghìn đầu sách báo, tài liệu, ảnh tư liệu, hiện vật tiêu biểu, cổ động trực quan, sinh động, nhấn mạnh sự hình thành, phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh qua các kỳ đại hội.

Không gian trưng bày được thiết kế thành các phần nội dung: “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh - Từ Đại hội đến Đại hội”, “Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng, Bác Hồ vĩ đại”, “Văn hóa, con người Quảng Ninh”, “Không gian sáng tạo văn học, nghệ thuật”.

Không gian trưng bày, triển lãm được thiết kế công phu, khoa học, giới thiệu hàng nghìn đầu sách, báo, tài liệu cùng ảnh tư liệu, hiện vật. Ảnh: Bùi My

Không gian trưng bày, triển lãm là cơ hội để người dân nhìn lại chặng đường phát triển của tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ thêm yêu mến và trân trọng lịch sử, truyền thống của quê hương. Ảnh: Bùi My

Đặc biệt, triển lãm kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại, mang đến không gian trải nghiệm thực tế ảo do VOV phối hợp triển khai, kết hợp công nghệ VR, AI để tái hiện những khoảnh khắc lịch sử chân thực, giàu cảm xúc.

Song song đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh cũng xây dựng khu vực trường quay thực tế ảo cùng mô hình trải nghiệm làm phát thanh viên dẫn bản tin thời sự.

Khu vực này được đầu tư, chuẩn bị chu đáo với các trang thiết bị, máy móc hiện đại… như một trường quay thu nhỏ, thường được sử dụng trong các bản tin thời sự, dự báo thời tiết…

Không gian trưng bày làm nổi bật chặng đường hình thành, phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh qua các kỳ đại hội với nhiều chủ đề ý nghĩa. Ảnh: Bùi My

Em Kiều Gia Bảo (học sinh trường THPT Chuyên Hạ Long) chia sẻ, qua buổi triển lãm lần này, em nhận thấy Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, em rất tự hào khi là một người dân Quảng Ninh. Qua đó, em nhận thấy rằng thế hệ trẻ chúng em cần nỗ lực và cố gắng học tập hơn nữa, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh thêm giàu mạnh, văn minh…

Không gian trưng bày, giới thiệu sách, báo, tài liệu; triển lãm ảnh tư liệu và tranh cổ động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025- 2030 sẽ diễn ra từ ngày 23/9 đến hết ngày 5/10/2025 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.