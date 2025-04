Anh tạm ngừng áp thuế nhập khẩu đối với 89 mặt hàng trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu

Theo thông cáo báo chí ngày 14/5/2025, danh sách các mặt hàng được miễn thuế tại Anh rất đa dạng, bao gồm cả các nhu yếu phẩm hàng ngày như mì ống, nước ép trái cây, gia vị, dầu dừa... cho đến các nguyên vật liệu công nghiệp như ván ép và nhựa dùng trong xây dựng, sản xuất. Một số mặt hàng theo mùa như siro cây thùa – nguyên liệu phổ biến trong pha chế cocktail – và củ giống cây trồng phục vụ làm vườn cũng được liệt kê trong danh sách này.

Chính phủ Anh vừa công bố quyết định đình chỉ tạm thời thuế nhập khẩu đối với 89 loại hàng hóa, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và giảm bớt gánh nặng chi phí cho người tiêu dùng. Ảnh MSN

Chính quyền Anh ước tính, chính sách cắt giảm thuế này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm ít nhất 17 triệu bảng (khoảng 22,42 triệu USD) mỗi năm. Các quan chức kỳ vọng khoản tiết kiệm này sẽ được chuyển đổi thành giá bán lẻ thấp hơn cho người tiêu dùng, nhất là khi mùa hè đang đến gần.

" Việc mở rộng thương mại tự do là yếu tố then chốt giúp phát triển các nền kinh tế, hạ giá thành sản phẩm và giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường. Đó là lý do chúng tôi cắt giảm thuế với nhiều mặt hàng – từ thực phẩm đến nội thất – nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp và hy vọng người tiêu dùng cũng được hưởng lợi" Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh, ông Jonathan Reynolds phát biểu.

Bộ trưởng Tài chính Anh Bà Rachel Reeves cũng nhấn mạnh tác động tích cực của chính sách mới trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang. “Trong bối cảnh thế giới với nhiều biến động, chúng tôi hiểu rằng các gia đình đang lo lắng về chi phí sinh hoạt, còn các doanh nghiệp thì còn loay hoay giữa những bất định về tương lai. Đó là lý do chúng tôi quyết định hạ giá nhập khẩu đối với các mặt hàng thiết yếu hằng ngày – nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và tạo điều kiện để người tiêu dùng được hưởng mức giá tốt hơn,” bà nói.

Quyết định ngừng áp thuế nhập khẩu được đưa ra trong bối cảnh áp lực thương mại toàn cầu đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là sau khi Mỹ áp thuế cao hơn với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Anh như thép, ô tô đến thực phẩm. Những động thái này đã làm tăng chi phí cho các nhà xuất khẩu và gây áp lực lên thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Nhiều hiệp hội ngành nghề tại Anh cảnh báo rằng, các rào cản thương mại từ Mỹ có thể tiếp tục làm suy yếu ngành sản xuất trong nước, vốn đang đối mặt với chi phí đầu vào cao và nhu cầu toàn cầu ảm đạm. Trước tình hình đó, động thái miễn thuế nhập khẩu của chính phủ được xem là biện pháp ứng phó nhằm tăng sức cạnh tranh và củng cố khả năng phục hồi của nền kinh tế.