Nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và giông vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động phổ biến từ 26-38 độ C, miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt.