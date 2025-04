Chiều 16/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Minh Quang (21 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) để điều tra về tội giết người, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Trường (24 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) và Ngô Thanh Nhã (25 tuổi, ngụ TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) về hành vi giết người.

Ba nghi phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và gây ra cái chết cho nhân viên quán lẩu dê 62 thị trấn Đức Hòa.

Nhân viên quán lẩu dê 62 chạy vào quầy tính tiền bị 3 đối tượng cầm dao vây đánh. Ảnh: Thiên Long

Theo lời khai, khoảng 11 giờ 30 phút 13/4, đo· tượng Quang cùng đối tượng Trường và Ngô Thanh Nhã tổ chức uống rượu tại nhà thuê của Nhã thuộc xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa (Long An). Đến 18 giờ cùng ngày, cả ba đi chung xe máy đến nhà thuê của Trường gần chân cầu Láng Ven thuộc khu vực 4, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa để ngủ.

Khoảng 5 phút sau, Trường rủ Quang và Nhã đi sang nhà bạn của Trường ở gần Chợ Đồn, Khu công nghiệp Tân Đức để uống bia. Lúc đi, đối tượng Nhã đưa cho Quang 1 con dao Thái Lan cất vào túi áo khoác phía trước bên trái.

Ba đối tượng vào quán lẩu dê 62 gây sự, sau đó dùng dao đâm chết 1 nhân viên ở đây. Ảnh: Thiên Long

Nhậu ở nhà bạn xong, đến 21 giờ đối tượng Trường điều khiển xe máy chở Quang và Nhã cùng đi về nhà, trên đường lại ghé vào quán lẩu dê 62 khu vực 4, thị trấn Đức Hòa định nhậu tăng ba.

Bước vô quán, đối tượng Nhã thấy nam nhân viên mặc áo màu xanh, đang ngồi trên ghế thì lao vào dùng tay đánh vào vùng đầu của nam nhân viên đó. Còn Quang cầm dao đem theo đâm 2 nhát vào vùng ngực của nam nhân viên ở quán.

Sau đó, các đối tượng và nhân viên ở quán tiếp tục rượt đuổi, đánh nhau một lúc. Ít phút sau, Quang, Trường và Nhã rời quán và lên xe bỏ đi. Do bị đâm 2 nhát dao, nhân viên quán tên T.V.T. (22 tuổi, ngụ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong.

Biết gây ra án mạng, trưa ngày 14/4, Lê Minh Quang đến cơ quan công an đầu thú. Trong ngày công an tiếp tục bắt được 2 đối tượng Trường và Nhã liên quan vụ án.