Bà Phùng Thị Hồng Hà: “Tận dụng từng ngày”, HĐND Hà Nội họp cả ngày nghỉ, buổi tối để chuẩn bị kỳ họp thứ 28

Sáng 26/11, HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc kỳ họp thường kỳ (kỳ họp thứ 28).

Tới dự phiên khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Về phía TP Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Hơn 150 triệu đồng quyên góp gửi đến đồng bào gặp mưa lũ ở miền Trung - Tây Nguyên

Trước phiên khai mạc, các đại biểu HĐND TP và đại biểu tham dự đã dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Cùng với đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức quyên góp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và tái thiết sản xuất.

Tại buổi quyên góp, các đại biểu HĐND TP và đại biểu tham dự đã ủng hộ hơn 150 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để gửi tới người dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Tính đến chiều 24/11, TP Hà Nội đã hỗ trợ 22 tỉnh, thành phố với tổng số tiền là 188 tỷ đồng, trong đó riêng tỉnh Gia Lai là 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 200 tỷ đồng để tỉnh Gia Lai xây dựng khu tái định cư, sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ. Và trong sáng nay 26/11, TP Hà Nội tiếp tục trao 50 tấn hàng cứu trợ tới tỉnh Gia Lai.

Những ngày qua, mưa lũ lịch sử, “lũ chồng lũ”, “bão chồng bão” đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và nhiều địa phương khác. Dù các lực lượng đã nỗ lực ứng phó, thiên tai vẫn gây tổn thất nặng nề về người và tài sản.

Tính đến 7 giờ ngày 26/11, mưa lũ đã khiến hơn 100 người chết và mất tích, trên 200.000 ngôi nhà bị ngập, gần 1.000 nhà hư hỏng; hơn 82.000 ha hoa màu, 117.000 ha cây trồng bị ngập; hơn 3,3 triệu gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhiều khu dân cư bị cô lập, giao thông đường bộ và đường sắt Bắc - Nam gián đoạn. Người dân vùng lũ đang đối mặt muôn vàn khó khăn, rất cần sự chung tay hỗ trợ từ cả nước.

Làm việc xuyên suốt, kể cả ngày nghỉ và buổi tối chuẩn bị kỳ họp

Phát biểu khai mạc Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, mục tiêu của kỳ họp là xem xét toàn diện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách, đầu tư công năm 2025; đồng thời ban hành các quy định, cơ chế, chính sách cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà, mặc dù theo kế hoạch kỳ họp thường lệ cuối năm được dự kiến tổ chức đầu tháng 12, nhưng với tinh thần “đếm ngược từng ngày” để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, “lấy lại từng ngày, từng tháng” để thực hiện bằng được những công việc được giao” như lời chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại kỳ họp trước, Thường trực HĐND TP quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức sớm hơn khoảng một tuần.

Quyết định này nhằm kịp thời xem xét, quyết nghị những nội dung then chốt làm cơ sở cho phát triển của Thủ đô trong năm 2026 và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bầu cử nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 28 của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP để hoàn thiện, thẩm tra kỹ lưỡng các báo cáo, đề án đề xuất trình tại kỳ họp. Các ban của HĐND làm việc xuyên suốt, kể cả ngày nghỉ và buổi tối, nhằm tận dụng từng giờ để thẩm tra, tổng hợp, kịp thời gửi tài liệu đến đại biểu trước khi quyết nghị.

Đáng chú ý, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động nghị sự, toàn bộ báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND được trình bày dưới dạng số hóa, trình chiếu slide trên màn hình giúp đại biểu theo dõi thuận lợi.



Chương trình kỳ họp được bố trí thành ba nhóm nội dung chính. Thứ nhất, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách và đầu tư công năm 2025; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, Hà Nội vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực: GRDP ước cả năm tăng 8,5% so cùng kỳ; thu ngân sách lũy kế đến hết tháng 10 đạt 567,9 nghìn tỷ đồng, tăng 34,4% so cùng kỳ và ước cả năm đạt 642 nghìn tỷ đồng, tương đương 124% dự toán.

Bên cạnh kết quả đạt được, qua giám sát và phản ánh của cử tri, thành phố vẫn đối mặt với những vấn đề cần khắc phục như ngập úng, ùn tắc giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm không khí và ô nhiễm sông hồ.

Thứ hai, HĐND sẽ xem xét, thông qua 21 báo cáo và 49 nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết xuất phát từ các văn bản mới của Trung ương và thực tiễn đặt ra cho Hà Nội. Những chính sách được đề xuất bao gồm: mức hỗ trợ, chi trả an sinh xã hội; quy định chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng hưởng chính sách trợ giúp đặc thù; chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; phê duyệt nền tảng công dân Thủ đô số iHanoi - nền tảng số thống nhất phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị...

Thứ ba, về hoạt động chất vấn, căn cứ quy định pháp luật và thực tiễn, HĐND TP thống nhất thực hiện chất vấn qua văn bản. Hình thức này vẫn đảm bảo quyền chất vấn của đại biểu theo Luật và phù hợp với tình hình TP...



Kết thúc phần khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà kêu gọi các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ; nghiên cứu kỹ các báo cáo, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp khả thi để tháo gỡ nút thắt, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Bà nhắc lại chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và tinh thần của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 18: Hà Nội phải vượt qua mọi thách thức, “không có việc gì là không làm được; không có việc gì là không giải quyết được”.

