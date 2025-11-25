Hà Nội quy định chi tiết về tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức và miễn nhiệm

Chiều 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ ba nhằm thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và công tác cán bộ của Thủ đô.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông.

Các đại biểu tham dự hội nghị tưởng niệm đồng bào tử nạn do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: Viết Thành

Trước khi hội nghị diễn ra, các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Theo Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Trần Thanh Hà, những ngày qua, do ảnh hưởng của thiên tai khắc nghiệt, nhân dân tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề do bão lũ gây ra. Theo số liệu thống kê sơ bộ, tính đến 18h ngày 24/11, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại về vật chất ước tính trên 13.000 tỷ đồng.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị nạn; xin chia sẻ những khó khăn, vất vả của các tỉnh và nhân dân trong vùng bị thiên tai.

Thông tin thêm về tình hình hỗ trợ các tỉnh, thành phố của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, tính đến chiều 24/11, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 22 tỉnh, thành phố với tổng số tiền là 188 tỷ đồng. Riêng tỉnh Gia Lai, ngày 21/11, Hà Nội đã hỗ trợ 50 tỷ đồng. Thành phố cũng đã hỗ trợ thêm tỉnh Gia Lai 200 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ. Trong sáng 26/11, thành phố sẽ trao 50 tấn hàng cứu trợ cho tỉnh Gia Lai.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy định của Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ. Ảnh: Viết Thành

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải trình bày Tờ trình về Quy định của Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Theo ông Hà Minh Hải, quy định mới là bước tiến quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố việc xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, kỷ cương và chuyên nghiệp. Không chỉ là sự cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, mà còn là giải pháp căn cơ nhằm phân định rõ ràng thẩm quyền, trách nhiệm, xóa bỏ sự chồng chéo, đảm bảo công tác cán bộ được thực hiện một cách thống nhất, chặt chẽ, dân chủ và khách quan.

Đáng chú ý, Quy định mới đã thiết lập một khuôn khổ toàn diện, bao trùm mọi khâu từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo đến bổ nhiệm, điều động và xử lý kỷ luật.

Nguyên tắc cốt lõi được nhấn mạnh là sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Thành ủy, kết hợp đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và tuân thủ triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi quyết định về cán bộ đều phải được thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số, đảm bảo tính minh bạch, công khai, loại trừ yếu tố cảm tính và tiêu cực.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì Hội nghị lần thứ Ba BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII. Ảnh Viết Thành

Điểm đột phá nằm ở việc phân cấp quản lý cán bộ một cách khoa học. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất lãnh đạo nhưng đồng thời ủy quyền và phân cấp cho Thường trực Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc. Điều này giúp đẩy mạnh tính chủ động, linh hoạt của các cấp cơ sở trong phạm vi được phân công, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình.

Một điểm nhấn khác là công tác quy hoạch cán bộ được quy định chặt chẽ, bảo đảm cân đối độ tuổi, giới tính, chuyên môn; trong đó đặt mục tiêu tối thiểu 15% cán bộ trẻ và 25% cán bộ nữ.

Quy trình bổ nhiệm được chuẩn hóa theo các bước chặt chẽ; đồng thời bổ sung quy định về tạm đình chỉ công tác, cho thôi chức vụ, từ chức và miễn nhiệm với yêu cầu các cơ quan tham mưu phải xử lý trong vòng 2 ngày làm việc để đảm bảo tính kịp thời, nghiêm minh.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Quy định mới đã khẳng định mạnh mẽ cam kết của Thành ủy Hà Nội về xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, qua đó đưa công tác cán bộ của Thủ đô đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.