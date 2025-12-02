Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Nhà nông
Thứ ba, ngày 02/12/2025 11:32 GMT+7

Bắc Ninh: Giảm nghèo bền vững bằng chính sách thiết thực và công nghệ số

+ aA -
Thanh Thảo Thứ ba, ngày 02/12/2025 11:32 GMT+7
Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chiến lược, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đặc thù, từ đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế đến ứng dụng công nghệ số. Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,47% năm 2021 xuống chỉ còn 0,97% cuối năm 2024.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Triển khai đồng bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Bắc Ninh đã kịp thời ban hành hệ thống văn bản pháp lý đầy đủ để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, điểm sáng là tỉnh đã nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng/tháng lên 440.000 đồng/tháng theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND. Đồng thời, tỉnh cũng tăng mức quà tặng cho người có công với cách mạng, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nguồn vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 đạt 950,488 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 798,504 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 151,984 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ công khai, minh bạch, tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu xóa 100% hộ nghèo là người có công với cách mạng.

Các sở, ban, ngành và UBND các cấp đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đặc biệt, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành chủ trì thực hiện các dự án thành phần, phân công các đơn vị hỗ trợ, đỡ đầu cho các xã đặc biệt khó khăn.

Với nguồn vốn được đầu tư, Bắc Ninh đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và sản xuất. Cụ thể, tỉnh đã đầu tư 5 dự án giao thông, 4 dự án y tế; duy tu, sửa chữa 44 công trình đường giao thông liên thôn và các công trình thủy lợi.

Đặc biệt, 2 tuyến đường liên xã An Bá - Tuấn Đạo - Thanh Luận và An Bá - Tuấn Đạo (huyện Sơn Động cũ) đã được cải tạo, nâng cấp, giúp người dân thuận tiện trong lưu thông, giao thương và tiếp cận thị trường.

Bên cạnh hạ tầng, công tác hỗ trợ sinh kế cũng được chú trọng. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh triển khai hơn 150 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt.

Riêng giai đoạn 2021-2024, tỉnh đã triển khai 113 dự án nông nghiệp với 1.916 hộ tham gia, trong đó có 713 hộ nghèo, 745 hộ cận nghèo và 209 hộ mới thoát nghèo. Dự kiến năm 2025, sẽ có thêm 30 dự án chăn nuôi với 450 hộ tham gia.

Các mô hình này đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập bình quân cho người dân, đồng thời thay đổi tư duy từ "cho không" sang "hỗ trợ có đối ứng, có điều kiện", khuyến khích người nghèo chủ động vươn lên.

Công nghệ số - Chìa khóa thu hẹp khoảng cách

Điểm nhấn trong công tác giảm nghèo của Bắc Ninh là việc ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp và thương mại. Xã Phúc Hòa là một trong 3 xã thí điểm "xã thương mại điện tử" giai đoạn 2023-2025, với bản đồ số sản phẩm nông nghiệp gắn kết vùng sản xuất với di sản văn hóa - du lịch.

Gần 200 gian hàng của nông dân đã lên sàn thương mại điện tử, tạo kênh quảng bá hiệu quả, thúc đẩy nền tảng kinh tế số và góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Dự kiến đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 0,56%.

Người dân nhiều xã trên địa bàn tỉnh đã biết sử dụng phần mềm quản lý sâu bệnh, theo dõi sinh trưởng, lập kế hoạch thu hoạch và chủ động đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso, ShopeeFarm. Nhờ đó, nông sản không còn phụ thuộc vào thương lái, thu nhập của nông dân ngày càng ổn định.

Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đạt khoảng 97 triệu đồng/năm, vượt mức trung bình cả nước. Đây là minh chứng cho sự chuyển biến mạnh mẽ từ những nông hộ nhỏ lẻ, manh mún đến việc liên kết, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường.

Với những giải pháp đồng bộ, số hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh đã giảm xuống rõ rệt. Năm 2021, toàn tỉnh có 28.484 hộ nghèo, chiếm 3,47% (tỉnh Bắc Ninh cũ có 4.209 hộ nghèo, chiếm 1,15%; tỉnh Bắc Giang cũ có 24.369 hộ nghèo, chiếm 5,27%).

Nhưng đến cuối năm 2024, hộ nghèo giảm xuống còn 8.308 hộ, tương đương 0,97%. Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh (cũ) không còn hộ theo chuẩn nghèo quốc gia, giảm được 20.176 hộ, tương đương giảm 2,5%. Dự kiến đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 0,56%, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra.

Riêng huyện nghèo Sơn Động (trước sáp nhập), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,80% năm 2021 xuống còn 10,26% năm 2024, dự kiến cuối năm 2025 giảm còn 5,28%. Các xã đặc biệt khó khăn cũng giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 21,9% xuống còn 9,25% năm 2024, dự kiến giảm còn 6% cuối năm 2025.

Một trong các Creators đang chuẩn bị để livestream bán vải thiều tươi Bắc Giang (cũ) trên kênh TikTok và các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Khương Lực

Đáng chú ý, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa 100% hộ nghèo là người có công với cách mạng và không để phát sinh hộ nghèo là gia đình chính sách.

Sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (2021-2025), tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo đã giảm bình quân 2,42% mỗi năm.

Kiên định mục tiêu sau sáp nhập

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác giảm nghèo ở Bắc Ninh tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ đạo. Các cơ chế, chính sách được tỉnh ban hành đã bám sát điều kiện thực tế sau sáp nhập.

Ngày 3/9/2025, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa 19 đã thông qua 5 nghị quyết quan trọng, trong đó có 4 nghị quyết về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia sau khi sắp xếp chính quyền địa phương.

Năm 2025, tổng số vốn chi thường xuyên được phân bổ cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 139 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 138 tỷ đồng, ngân sách tỉnh bố trí 840 triệu đồng.

Nguồn vốn này được phân bổ cho 7 dự án, bao gồm: hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đa dạng hóa sinh kế; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp và việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu xóa 100% hộ nghèo là người có công với cách mạng.

Ông Bùi Quang Phát, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho biết, công tác truyền thông về giảm nghèo được quan tâm thực hiện hiệu quả, phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn mới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt đa phần người nghèo, hộ nghèo đã ý thức được trách nhiệm chủ động vươn lên thoát nghèo.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật, hoàn thiện cơ chế chính sách về an sinh xã hội, mở rộng diện bao phủ chính sách. Đồng thời, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách giảm nghèo, tăng cường vai trò của tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, huy động các nguồn lực trợ giúp hộ nghèo cải thiện kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để đánh giá chính xác thực trạng đời sống người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025. Kế hoạch này nhằm phân loại chính xác, đầy đủ thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ tái nghèo và hộ mới phát sinh.

Theo kế hoạch, chuẩn nghèo Trung ương tại khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Tại khu vực thành thị là hộ có thu nhập từ 2 triệu đồng/tháng trở xuống.

Riêng chuẩn nghèo địa phương Bắc Ninh (cũ) cao hơn: khu vực nông thôn là 1,75 triệu đồng/tháng, khu vực thành thị là 2,25 triệu đồng/tháng.

Kết quả giảm nghèo của Bắc Ninh cho thấy, việc thực hiện đồng bộ các chính sách đã mang lại hiệu quả cao. Từ tư duy đến phương thức hỗ trợ đều có sự chuyển biến tích cực, từ "cho không" sang "trợ giúp có đối ứng", từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết mô hình, từ phụ thuộc thương lái sang chủ động ứng dụng công nghệ kết nối thị trường.

Đây không chỉ là con số giảm nghèo ấn tượng mà còn là bước tiến bền vững về kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Lợn nuôi ở Hưng Yên bán giá xuất chuồng thế nào mà hễ nhà nào bán là nhà đó kêu lỗ?

Những ngày cuối tháng 11, người chăn nuôi lợn tại tỉnh Hưng Yên rơi vào giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây khi giá lợn hơi liên tục giảm mạnh, có thời điểm lợn nuôi bán ra giá chỉ còn 47.000 đồng/kg. Mức giá lợn nuôi thế này thấp hơn nhiều so với chi phí đầu vào, khiến cả nông hộ nhỏ lẻ lẫn các trang trại quy mô lớn đều rơi vào thua lỗ.

Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần

Nhà nông
Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần

Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được "con nửa tỷ đồng"

Nhà nông
Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được 'con nửa tỷ đồng'

Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo

Nhà nông
Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo

Đây, lý do một quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á tạm dừng mua gạo, chuyên gia nông nghiệp vẫn cảnh báo điều này

Nhà nông
Đây, lý do một quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á tạm dừng mua gạo, chuyên gia nông nghiệp vẫn cảnh báo điều này

Đọc thêm

Những chuyện xúc động tại nơi Đại học Kinh tế Quốc dân về sơ tán 60 năm trước
Xã hội

Những chuyện xúc động tại nơi Đại học Kinh tế Quốc dân về sơ tán 60 năm trước

Xã hội

Tròn 60 năm, Đại học Kinh tế Quốc dân trở lại xã Quang Trung, Nhã Nam (Bắc Ninh) và Kha Sơn (Thái Nguyên) – nơi từng che chở thầy trò nhà trường bằng tình nghĩa sâu nặng.

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố căn cứ pháp lý như thế nào?
Bạn đọc

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố căn cứ pháp lý như thế nào?

Bạn đọc

Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố là nội dung quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở. Quy trình tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện như nào, và dựa trên các căn cứ pháp lý gì là vấn để được nhiều bạn đọc quan tâm.

Chính sách tiền lương ngành y đã thực sự đột phá, đủ sức giữ chân bác sĩ có trình độ?
Tin tức

Chính sách tiền lương ngành y đã thực sự đột phá, đủ sức giữ chân bác sĩ có trình độ?

Tin tức

Sáng 2/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhiều đại biểu quan tâm chế độ chính sách tiền lương và phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế.

Tin không khí lạnh miền Bắc: Hà Nội và miền Bắc lại đón mưa rét, dự báo nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C
Nhà nông

Tin không khí lạnh miền Bắc: Hà Nội và miền Bắc lại đón mưa rét, dự báo nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C

Nhà nông

Tin không khí lạnh miền Bắc mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ mai (3/12) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thành phía Bắc. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số tỉnh thành có thể có mưa rét, có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C.

Bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?
Xã hội

Bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?

Xã hội

Bão mặt trời – hiện tượng thiên văn tưởng chừng xa xôi nhưng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của giới khoa học bởi sức mạnh khổng lồ và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Trái Đất. Vậy bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?

Bi hài SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc
Thể thao

Bi hài SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc

Thể thao

Thể thao Thái Lan vừa vướng vào sự cố nợ lương vận động viên nhiều tháng liên tục trước khi SEA Games 33 diễn ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ diễu binh, kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ diễu binh, kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Thế giới

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 2/12, Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) đã diễn ra trọng thể tại quảng trường ThatLuang ở thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Chợ phiên San Thàng Lai Châu - Điểm đến trải nghiệm văn hoá dân tộc đặc sắc
Lai Châu Ngày Mới

Chợ phiên San Thàng Lai Châu - Điểm đến trải nghiệm văn hoá dân tộc đặc sắc

Lai Châu Ngày Mới

Chợ phiên San Thàng, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu là chợ truyền thống đặc sắc, lưu giữ được những nét văn hoá của các dân tộc vùng cao Tây Bắc đã trở thành điểm hẹn của người dân địa phương và đông đảo du khách gần xa.

Cựu Đội trưởng cảnh sát ở Hà Nội cùng cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy
Pháp luật

Cựu Đội trưởng cảnh sát ở Hà Nội cùng cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy

Pháp luật

Theo viện kiểm sát, nhóm cựu công an ở Hà Nội phát hiện việc tổ chức sử dụng trái phép ma túy nhưng lại liên hệ với người nhà của các đối tượng rồi nhận tiền, không xử lý và khi bị cấp trên yêu cầu báo cáo, họ còn lập hồ sơ khống, làm sai lệch vụ án.

TP.HCM siết quản lý, sử dụng nhà chung cư, đề xuất hàng loạt giải pháp mạnh để giảm khiếu kiện
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM siết quản lý, sử dụng nhà chung cư, đề xuất hàng loạt giải pháp mạnh để giảm khiếu kiện

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM rà soát toàn diện công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhận diện nhiều bất cập và đưa ra loạt giải pháp mạnh nhằm nâng cao an toàn, minh bạch và hiệu quả vận hành cho hàng triệu cư dân.

Châu Âu có nguy cơ bị bỏ lại phía sau vì cú bắt tay của Nga và Trung Quốc
Thế giới

Châu Âu có nguy cơ bị bỏ lại phía sau vì cú bắt tay của Nga và Trung Quốc

Thế giới

Tuyến đường biển phía Bắc đang trở thành một yếu tố quan trọng trong những thay đổi về logistics toàn cầu. Nga đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của tuyến đường này, cùng với Trung Quốc, trong khi châu Âu vẫn ở vị trí ngoại vi, theo tờ Berliner Zeitung.

Xác minh vụ 'tố' nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay tại trường học ở Gia Lai
Pháp luật

Xác minh vụ "tố" nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay tại trường học ở Gia Lai

Pháp luật

Ngày 2/12, Công an phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin vụ việc một nữ sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Đức Thắng bị nhóm bạn đánh hội đồng, ngay trong trường lan truyền trên mạng xã hội.

Không thể đội lốt tự do ngôn luận để chống phá đất nước
Tin tức

Không thể đội lốt tự do ngôn luận để chống phá đất nước

Tin tức

Sau khi cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các thế lực thù địch, đối tượng chống đối đã lập tức lan truyền các luận điệu xuyên tạc, cho rằng đây là hành động “hạn chế tự do ngôn luận”, “cản trở những người phản biện xã hội”...

Bộ KH&CN thông tin về tiến độ cấp phép Internet vệ tinh Starlink và Amazon tại Việt Nam
Kinh tế

Bộ KH&CN thông tin về tiến độ cấp phép Internet vệ tinh Starlink và Amazon tại Việt Nam

Kinh tế

Theo lãnh đạo Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), hiện Starlink đang ở gần bước cuối cùng của việc được cấp phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát: 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nguy hiểm
Xã hội

Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát: 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nguy hiểm

Xã hội

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) xảy ra nhiều lần có thể là tín hiệu sớm liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng ở thận. Chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để bảo vệ sức khỏe thận lâu dài.

Từ ngày 19/12, sân bay Vinh hoạt động trở lại
Kinh tế

Từ ngày 19/12, sân bay Vinh hoạt động trở lại

Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sân bay Vinh sẽ hoạt động trở lại vào ngày 19/12, sau gần nửa năm đóng cửa để thực hiện dự án nâng cấp đường băng, nhà ga, sân đỗ.

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận
Nhà nông

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Nhà nông

JAMITECH-VNUA là một trong những công ty áp dung mô hình Spin-off do PGS.TS. Nguyễn Thị Minh sáng lập, với mục đích đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường, phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ/tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án
Chuyển động Sài Gòn

Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh.

Thương hiệu quần áo bị kêu gọi 'tẩy chay' vì nhãn mác 'xúc phạm' phụ nữ
Xã hội

Thương hiệu quần áo bị kêu gọi "tẩy chay" vì nhãn mác "xúc phạm" phụ nữ

Xã hội

Một thương hiệu thời trang nam ở Trung Quốc gặp rắc rối sau khi bị tố phân biệt đối xử với phụ nữ qua một nhãn hướng dẫn giặt trên sản phẩm.

TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất với thành phần hơn 180 thành viên, nhằm bảo đảm quy trình xây dựng bảng giá đất mới đúng luật, khách quan và sát thực tiễn.

Bắt người đàn ông vờ mua 2 dây lắc vàng 18K ở tiệm vàng Kim Yến rồi giật, tháo chạy
Chuyển động Sài Gòn

Bắt người đàn ông vờ mua 2 dây lắc vàng 18K ở tiệm vàng Kim Yến rồi giật, tháo chạy

Chuyển động Sài Gòn

Vào tiệm vàng Kim Yến, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, Huy vờ mua 2 dây lắc vàng 18K, trọng lượng khoảng 1,5 lượng rồi giật, tháo chạy.

Khánh Hòa: Phấn đấu đến cuối tháng 12/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn
Nhà nông

Khánh Hòa: Phấn đấu đến cuối tháng 12/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn

Nhà nông

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến 30/9/2025 tổng nguồn vốn giải ngân là 175.066/555.629 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư 152.938 triệu đồng và vốn sự nghiệp 22.128 triệu đồng và phấn đấu cuối năm nay giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Một quốc gia thành viên 'bóc phốt' châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga
Thế giới

Một quốc gia thành viên 'bóc phốt' châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

Thế giới

Châu Âu hiện đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga và vấn đề trong giai đoạn tiếp theo sẽ là liệu có thể bảo vệ châu lục khỏi bị hủy diệt hay không - Bộ trưởng Ngoại giao và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Hungary Péter Szijjártó tuyên bố.

Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho
Thể thao

Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho

Thể thao

Nguyễn Văn Dương tỏa sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo, giúp U17 Việt Nam đại thắng Malaysia 4-0 để giành vé dự VCK U17 châu Á 2026. Ở pha kiến tạo, tài năng trẻ này đã tái hiện “skill” thiên tài của huyền thoại Ronaldinho...

Hàng chục người tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội ở phường Bình Tân
Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục người tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội ở phường Bình Tân

Chuyển động Sài Gòn

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội từ quầy pha chế, khiến hàng chục khách và nhân viên trong quán cà phê tại phường Bình Tân, TP.HCM phải bỏ chạy tán loạn ra ngoài, may mắn không có thương vong về người.

Nam sinh ở An Giang bị nhóm học sinh đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng
Xã hội

Nam sinh ở An Giang bị nhóm học sinh đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng

Xã hội

Sáng 2/12, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, Công an xã Hòn Đất đang điều tra vụ việc một học sinh nam bị nhóm bạn đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng, xảy ra tại Trường THPT Hòn Đất.

Ngôi nhà 3 tầng với chi phí xây dựng 13 tỷ đồng cho không gian sống hiện đại và kết nối
Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng với chi phí xây dựng 13 tỷ đồng cho không gian sống hiện đại và kết nối

Nhà đất

Trên khu đất 400 m2, ngôi nhà 3 tầng dành cho hai thế hệ được hoàn thiện với ngân sách khoảng 13 tỷ đồng, mang phong cách tối giản - sáng thoáng, tối ưu diện tích và tạo không gian sống gắn kết trong khối kiến trúc hiện đại.

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề nghị cần thực hiện miễn viện phí sớm, đặc biệt cho những người đang điều trị các bệnh ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp duy nhất với một rapper Việt ra mắt MV, đó là ai?
Văn hóa - Giải trí

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp duy nhất với một rapper Việt ra mắt MV, đó là ai?

Văn hóa - Giải trí

Nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với rapper Suboi ra mắt video âm nhạc (MV) “Never Before” .

7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm, khôn ngoan, kiếm tiền thuận lợi, thịnh vượng bước sang năm mới
Gia đình

7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm, khôn ngoan, kiếm tiền thuận lợi, thịnh vượng bước sang năm mới

Gia đình

Trong 7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm nhưng khôn ngoan sẽ biết tận dụng khả năng quan sát và thấu hiểu để kiếm tiền theo nhiều cách khác nhau.

Tin đọc nhiều

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

3

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

4

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại