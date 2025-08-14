Ban ATGT cấp xã tại TP.HCM có trách nhiệm khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND các phường, xã, đặc khu (gọi tắt là cấp xã) “về việc phối hợp, hướng dẫn thành lập Ban An toàn giao thông (ATGT) cấp xã” trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, về thành phần Ban ATGT cấp xã, Trưởng ban là Chủ tịch UBND cấp xã. Hai Phó Trưởng ban gồm Phó Chủ tịch cấp xã (Phó Thường trực) và Trưởng Công an cấp xã.

Chủ tịch UBND cấp xã sẽ làm Trưởng Ban ATGT cùng cấp, phối hợp cùng Ban ATGT Thành phố trong nhiệm vụ bảo đản trật tự, an toàn gioa thông...Ảnh: C.H

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của từng địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã có thể phân công Trưởng phòng Kinh tế (đối với xã), Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) là Phó Trưởng ban thường trực.

Cơ quan thường trực Ban ATGT là Phòng Kinh tế (đối với xã), Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường).

Ủy viên Ban là Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp xã hoặc chức vụ lãnh đạo tương đương của các ngành, đoàn thể. Tuy nhiên, Chủ tịch cấp xã cũng có thể tủy vào tình hình địa phương để quyết định thành phần ủy viên phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đối với đặc khu Côn Đảo, tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, quy định cơ quan thường trực và ban hành quy chế hoạt động phù hợp, đảm bảo công tác trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn quản lý.

Ban ATGT cấp xã có chức năng giúp UBND cấp xã, Chủ tịch cấp xã chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn phụ trách.

Đồng thời, có quyền đề xuất với UBND cấp xã kế hoạch và biện pháp phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ban ATGT cấp xã có nhiệm vụ báo cáo Ban ATGT Thành phố và các đơn vị có liên quan về tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn quản lý; phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục, hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, chỉ đạo cơ quan chức năng xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn…

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Công an Thành phố và UBND các phường, xã, đặc khu về kiện toàn Ban An toàn giao thông TP.HCM và thành lập các Ban An toàn giao thông cấp xã.