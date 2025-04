Bạn gái đối tượng Bùi Đình Khánh bị khởi tố về tội Che giấu tội phạm

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng khiến một cán bộ công an hy sinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố 6 bị can về tội Che giấu tội phạm.

Danh sách các bị can bao gồm:

Nguyễn Thị Hoài Thương (20 tuổi, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) – bạn gái của đối tượng Bùi Đình Khánh.

Ngô Thị Thơ (51 tuổi, trú tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) – mẹ đẻ của đối tượng Hà Thương Hải.

Nguyễn Thị Hạnh (28 tuổi, trú tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) – vợ của đối tượng Hà Thương Hải.

Bùi Xuân Hiến (36 tuổi, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) – anh họ của đối tượng Bùi Đình Khánh.

Lò Văn Minh (23 tuổi, trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) – em họ của đối tượng Hà Thương Hải.

Triệu Thị Hiền (20 tuổi, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) – bạn gái của đối tượng Hà Thương Hải.

Nguyễn Thị Hoài Thương, bạn gái của đối tượng Bùi Đình Khánh, bị khởi tố về tội che giấu tội phạm. Ảnh: Công an cung cấp.

Như vậy, trong vụ án này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố tổng cộng 12 người; thu giữ 25 bánh heroin, 8,84 gram ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng AK, 1 khẩu súng colt, 3 hộp tiếp đạn, 1 báng súng, 154 viên đạn, 14 vỏ đạn đã bắn, 1 quả lựu đạn, 10 kíp nổ...

Trước đó, khoảng 20h20 ngày 17/4, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967) và Hà Thương Hải (SN 1994) vận chuyển 16 bánh heroin tại khu vực phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Trong quá trình truy bắt các đối tượng còn lại, nhóm tội phạm đã sử dụng súng quân dụng tấn công lực lượng chức năng, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đến rạng sáng 18/4, thêm hai nghi phạm là Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn (cùng sinh năm 1994) bị bắt giữ. Tối cùng ngày, nghi phạm Bùi Đình Khánh — người được xác định nổ súng khiến cán bộ công an hy sinh — cũng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Bùi Đình Khánh khai nhận đã bắn 4 phát súng về phía lực lượng truy bắt.

Bạn gái Bùi Đình Khánh đối mặt với hình phạt nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi che giấu tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phát hiện, xử lý tội phạm. Đây là hành vi bao che, dung túng cho người phạm tội nên người thực hiện hành vi che giấu tội phạm sẽ bị xử lý bằng các chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Theo Điều 18 Bộ luật Hình sự, người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm đã được thực hiện mà che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Che giấu tội phạm theo quy định tại Điều 389 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, nếu người che giấu tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh, chị, em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp che giấu các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Bộ luật này.

Cụ thể, Điều 389 Bộ luật Hình sự quy định:

Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu tội phạm (nếu không thuộc trường hợp được miễn trách nhiệm theo khoản 2 Điều 18), thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Nếu hành vi che giấu được thực hiện bằng việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cản trở việc phát hiện tội phạm, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Ông Cường phân tích, đối với các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy — là những tội đặc biệt nghiêm trọng — thì việc tố giác tội phạm là bắt buộc. Người không tố giác có thể bị xử lý hình sự, kể cả đó là người thân thích.

Nếu ngoài việc không tố giác mà còn có hành vi giúp sức cho các đối tượng trốn tránh sự truy bắt, xử lý của pháp luật, thì người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm, với hình phạt có thể lên đến 5 năm tù.

Để xử lý tội che giấu tội phạm, cơ quan điều tra sẽ thu thập chứng cứ chứng minh: mặc dù ban đầu người đó không biết về hành vi phạm tội, nhưng sau khi tội phạm đã xảy ra, họ đã biết và có hành vi che giấu người phạm tội, xóa dấu vết, tang vật liên quan, hoặc cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý.

Ngoài ra, ông Cường lưu ý, nếu hành vi giúp sức xảy ra trong khi hành vi phạm tội chưa kết thúc, người giúp sức có thể bị xem xét là đồng phạm, thay vì bị truy cứu về tội che giấu tội phạm.

Ông Cường nhấn mạnh: để xác định một người phạm tội che giấu tội phạm hay đồng phạm, cần làm rõ:

Nhận thức của người đó về hành vi phạm tội;

Thời điểm hành vi giúp sức diễn ra so với thời điểm tội phạm hoàn thành.

Vụ án này là hồi chuông cảnh tỉnh đối với nhiều người: việc thiếu hiểu biết pháp luật hoặc cố tình dung túng, tiếp tay cho tội phạm sẽ phải trả giá bằng những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.