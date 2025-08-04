Bảng lương giáo viên tiểu học 2026 dự kiến tăng vượt trội dù chưa có phụ cấp, cụ thể là bao nhiêu?

Gia thế của diễn viên điển trai trong "Mang mẹ đi bỏ": Bố là Giám đốc, mẹ là viện trưởng
Nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo - người góp mặt trong bộ phim "Mang mẹ đi bỏ" sinh ra trong một gia đình có nền tảng kinh tế vững chắc.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo hiện được đăng tải trên trang web của nhiều Sở GDĐT các tỉnh thành cũng như các trường học.
Trong đó, theo Điều 3 Dự thảo Nghị định, đề xuất quy định bảng lương mới giáo viên 2026 được tính theo công thức:
Tiền lương = (Hệ số lương được hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung + mức chênh lệch bảo lưu (nếu có)) x Mức lương cơ sở x Hệ số lương đặc thù.
Trong đó:
Mức chênh lệch bảo lưu = Hệ số lương cũ x hệ số lương đặc thù cũ (nếu có) - Hệ số lương mới x hệ số lương đặc thù mới.
Mức lương cơ sở thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Bảng lương này chỉ tính dựa trên hệ số lương, hệ số lương đặc thù và lương cơ sở 2.340.000 đồng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP (chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp). Các loại phụ cấp đối với nhà giáo theo dự thảo gồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm.
Cụ thể như sau:
Bảng lương giáo viên tiểu học cao cấp. Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.2 (từ hệ số lương 5,75), hệ số đặc thù 1,2.
|Bậc
|Hệ số lương
|Hệ số đặc thù
|Mức lương
|1
|5,75
|1,2
|16,146,000
|2
|6,11
|1,2
|17,156,880
|3
|6,47
|1,2
|18,167,760
|4
|6,83
|1,2
|19,178,640
|5
|7,19
|1,2
|20,189,520
|6
|7,55
|1,2
|21,200,400
Bảng lương giáo viên tiểu học chính. Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.2 (từ hệ số lương 4,00), hệ số đặc thù 1,3.
|Bậc
|Hệ số lương
|Hệ số đặc thù
|Mức lương
|1
|4
|1,3
|12,168,000
|2
|4,34
|1,3
|13,202,280
|3
|4,68
|1,3
|14,236,560
|4
|5,02
|1,3
|15,270,840
|5
|5,36
|1,3
|16,305,120
|6
|5,7
|1,3
|17,339,400
|7
|6,04
|1,3
|18,373,680
|8
|6,38
|1,3
|19,407,960
Bảng lương giáo viên tiểu học. Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34), hệ số đặc thù 1,45.
|Bậc
|Hệ số lương
|Hệ số đặc thù
|Mức lương
|1
|2,34
|1,45
|7,939,620
|2
|2,67
|1,45
|9,059,310
|3
|3
|1,45
|10,179,000
|4
|3,33
|1,45
|11,298,690
|5
|3,66
|1,45
|12,418,380
|6
|3,99
|1,45
|13,538,070
|7
|4,32
|1,45
|14,657,760
|8
|4,65
|1,45
|15,777,450
|9
|4,98
|1,45
|16,897,140
Bảng lương giáo viên tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ cao đẳng). Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,1), hệ số đặc thù 1,6.
|Bậc
|Hệ số lương
|Hệ số đặc thù
|Mức lương
|1
|2,1
|1,6
|7,862,400
|2
|2,41
|1,6
|9,023,040
|3
|2,72
|1,6
|10,183,680
|4
|3,03
|1,6
|11,344,320
|5
|3,34
|1,6
|12,504,960
|6
|3,65
|1,6
|13,665,600
|7
|3,96
|1,6
|14,826,240
|8
|4,27
|1,6
|15,986,880
|9
|4,58
|1,6
|17,147,520
|10
|4,89
|1,6
|18,308,160
Bảng lương giáo viên mầm non chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ trung cấp). Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86), hệ số đặc thù 1,6.
|Bậc
|Hệ số lương
|Hệ số đặc thù
|Mức lương
|1
|1,86
|1,6
|6,963,840
|2
|2,06
|1,6
|7,712,640
|3
|2,26
|1,6
|8,461,440
|4
|2,46
|1,6
|9,210,240
|5
|2,66
|1,6
|9,959,040
|6
|2,86
|1,6
|10,707,840
|7
|3,06
|1,6
|11,456,640
|8
|3,26
|1,6
|12,205,440
|9
|3,46
|1,6
|12,954,240
|10
|3,66
|1,6
|13,703,040
|11
|3,86
|1,6
|14,451,840
|12
|4,06
|1,6
|15,200,640
Hiện nay bảng lương giáo viên tiểu học thấp nhất là 5.475.600 đồng/tháng, cao nhất là 15.865.200 đồng/tháng.
Với sự xuất hiện của hệ số đặc thù theo Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo, bảng lương giáo viên tiểu học thấp nhất là 6.963.840 đồng và cao nhất là 21.200.400 đồng, tăng vượt trội so với bảng lương cũ.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản vừa công bố báo cáo cho thấy số vụ lừa đảo mạo danh cảnh sát tăng mạnh, gây thiệt hại lên đến 258 triệu USD chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025.