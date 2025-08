Bảng lương giáo viên mầm non 2026 mới nhất dự kiến tăng bao nhiêu?

Bảng lương giáo viên mầm non 2026 dự kiến

Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo hiện được đăng tải trên trang web của nhiều Sở GDĐT các tỉnh thành cũng như các trường học. Bộ GDĐT dự kiến Nghị định có hiệu lực đồng bộ khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo Điều 3 Dự thảo Nghị định, đề xuất quy định bảng lương mới giáo viên mầm non 2026 được tính theo công thức:

Tiền lương = (Hệ số lương được hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung + mức chênh lệch bảo lưu (nếu có)) x Mức lương cơ sở x Hệ số lương đặc thù.

Trong đó:

Mức chênh lệch bảo lưu = Hệ số lương cũ x hệ số lương đặc thù cũ (nếu có) - Hệ số lương mới x hệ số lương đặc thù mới.

Giáo viên mầm non tại TP.HCM. Ảnh: MQ

Mức lương cơ sở thực hiện theo quy định của Chính phủ.



Cũng theo dự thảo Nghị định, dự kiến đối với Giáo viên tiểu học, mầm non chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ trung cấp); giáo viên giáo dục nghề nghiệp; các chức danh tương đương khác thì theo cách tính lương trên, sơ bộ bảng lương giáo viên thấp nhất là 6.963.840 đồng và cao nhất là 15.200.640 đồng.

Trong khi đó, theo bảng lương giáo viên hiện hành, giáo viên mầm non có mức lương thấp nhất là 4.914.000 đồng/tháng, mức lương cao nhất là 14.929.200 đồng/tháng.

Bảng lương này chỉ tính dựa trên hệ số lương, hệ số lương đặc thù và lương cơ sở 2.340.000 đồng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP (chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp). Các loại phụ cấp đối với nhà giáo theo dự thảo gồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Đáng chú ý, theo dự thảo Nghị định, giáo viên mầm non có mức phụ cấp ưu đãi tăng 10% so với hiện tại, tức là 45%.

Bảng lương giáo viên mầm non 2026 mới nhất dự kiến cụ thể như sau:

Bảng lương giáo viên mầm non cao cấp – áp dụng hệ số lương viên chức loại A3.2 từ hệ số 5,75 đến 7,55

Bậc Hệ số lương Hệ số đặc thù Mức lương (đồng) 1 5,75 1,2 16,146,000 2 6,11 1,2 17,156,880 3 6,47 1,2 18,167,760 4 6,83 1,2 19,178,640 5 7,19 1,2 20,189,520 6 7,55 1,2 21,200,400

Giáo viên mầm non chính – áp dụng hệ số lương viên chức loại A2.2 từ hệ số 4,0 đến 6,38

Bậc Hệ số lương Hệ số đặc thù Mức lương (đồng) 1 4 1,3 12,168,000 2 4,34 1,3 13,202,280 3 4,68 1,3 14,236,560 4 5,02 1,3 15,270,840 5 5,36 1,3 16,305,120 6 5,7 1,3 17,339,400 7 6,04 1,3 18,373,680 8 6,38 1,3 19,407,960

Giáo viên mầm non – áp dụng hệ số lương viên chức A1 từ 2,34 đến 4,98

Bậc Hệ số lương Hệ số đặc thù Mức lương (đồng) 1 2,34 1,45 7,939,620 2 2,67 1,45 9,059,310 3 3 1,45 10,179,000 4 3,33 1,45 11,298,690 5 3,66 1,45 12,418,380 6 3,99 1,45 13,538,070 7 4,32 1,45 14,657,760 8 4,65 1,45 15,777,450 9 4,98 1,45 16,897,140

Giáo viên mầm non chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ trung cấp) – áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ 1,86 đến 4,06

Bậc Hệ số lương Hệ số đặc thù Mức lương (đồng) 1 1,86 1,6 6,963,840 2 2,06 1,6 7,712,640 3 2,26 1,6 8,461,440 4 2,46 1,6 9,210,240 5 2,66 1,6 9,959,040 6 2,86 1,6 10,707,840 7 3,06 1,6 11,456,640 8 3,26 1,6 12,205,440 9 3,46 1,6 12,954,240 10 3,66 1,6 13,703,040 11 3,86 1,6 14,451,840 12 4,06 1,6 15,200,640

Bảng lương giáo viên mầm non 2026 tăng, tạo động lực cho giáo viên gắn bó với nghề

Chia sẻ với Dân Việt, cô Hoàng Oanh – giáo viên mầm non tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ cho biết, nếu Nhà nước “duyệt” cách tính lương theo dự thảo Nghị định thì đây là tin vui nhất với giáo viên trong năm 2026.

“Năm 2024, lương cơ sở tăng lên 2.340.000 đồng đã khiến thu nhập của giáo viên được cải thiện. Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo có thêm hệ số lương đặc thù càng cho thấy việc “lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp” không còn xa. Chúng tôi rất phấn khởi với thay đổi này và yên tâm gắn bó với nghề hơn”.

Cô Nguyễn Thu Trang, giáo viên một trường mầm non tại phường Láng, Hà Nội thì dự tính, với việc xuất hiện hệ số lương đặc thù, thu nhập của giáo viên dự kiến tăng từ 2 triệu đồng, tùy theo hệ số của từng người, từng đối tượng giáo viên.

“Mức thu nhập như thế này sẽ giúp giáo viên thêm bền bỉ với nghề hơn, nhất là giáo viên mầm non như chúng tôi – những người vất vả nhất nhưng nhận lại đồng lương thấp nhất. Ngoài hệ số lương đặc thù, việc tăng phụ cấp ưu đãi càng ghi nhận sự cống hiến của các giáo viên hay phải đi sớm, về muộn”, cô Trang nói.

Mới đây, phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn dành thời gian nói về những thách thức của đội ngũ giáo viên mầm non. Bộ trưởng nhận định đây là đội ngũ có "rất nhiều cái nhất" như thiếu giáo viên nhiều nhất; số giáo viên bỏ việc, nghỉ việc nhiều nhất; có chỉ tiêu nhưng không tuyển được nhiều nhất; áp lực công việc và cường độ lao động vất vả nhất... Tuy nhiên, giáo viên mầm non cũng là đối tượng đang được tăng cường sự quan tâm nhiều nhất.



Theo thông tin tính đến tháng 5/2025, cả nước còn thiếu gần 120.000 giáo viên các cấp, trong đó có khoảng hơn 45.000 giáo viên mầm non.