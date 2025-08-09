Bảng lương giáo viên THPT 2026 được đề xuất cao nhất hơn 20 triệu đồng, tin vui cho hàng trăm nghìn giáo viên!

Cách tính bảng lương giáo viên THPT 2026 theo đề xuất

Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo hiện được đăng tải trên trang web của nhiều Sở GDĐT các tỉnh thành cũng như các trường học dự kiến có hiệu lực cùng Luật Nhà giáo vào ngày 1/1/2026.

Theo Điều 3 Dự thảo Nghị định, đề xuất quy định bảng lương mới giáo viên 2026 được tính theo công thức:

Tiền lương = (Hệ số lương được hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung + mức chênh lệch bảo lưu (nếu có)) x Mức lương cơ sở x Hệ số lương đặc thù.

Trong đó:

Mức chênh lệch bảo lưu = Hệ số lương cũ x hệ số lương đặc thù cũ (nếu có) - Hệ số lương mới x hệ số lương đặc thù mới.

Mức lương cơ sở thực hiện theo quy định của Chính phủ.





Nếu được thực hiện theo đề xuất của dự thảo Nghị định, bảng lương giáo viên THPT 2026 sẽ tăng dao động từ hơn 2 triệu đến gần 5 triệu đồng. Ảnh minh họa: Gia Khiêm

Bảng lương giáo viên THPT 2026 dự kiến tăng vượt mốc 20 triệu đồng

Bảng lương giáo viên THP 2026 dự kiến dưới đây chỉ tính dựa trên hệ số lương, hệ số lương đặc thù và lương cơ sở 2.340.000 đồng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP (chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp). Các loại phụ cấp đối với nhà giáo theo dự thảo gồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Nếu dự thảo này được thông qua thì năm 2026, bảng lương giáo viên THPT cao cấp bậc 6 có thể hưởng mức lương cao nhất là 20.592.000 đồng.

Cụ thể như sau:

Giáo viên trung học phổ thông cao cấp áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,20), hệ số đặc thù 1,1 thì bảng lương giáo viên THPT 2026 như sau:

Bậc Hệ số lương Hệ số đặc thù 1 6,2 1,1 15.958.800 2 6,56 1,1 16.885.440 3 6,92 1,1 17.812.080 4 7,28 1,1 18.738.720 5 7,64 1,1 19.665.360 6 8 1,1 20.592.000

Giáo viên trung học phổ thông chính áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.1 (từ hệ số lương 4,40), hệ số đặc thù 1,25 thì bảng lương 2026 như sau:

Bậc Hệ số lương Hệ số đặc thù 1 4,4 1,25 12.870.000 2 4,74 1,25 13.864.500 3 5,08 1,25 14.859.000 4 5,42 1,25 15.853.500 5 5,76 1,25 16.848.000 6 6,1 1,25 17.842.500 7 6,44 1,25 18.837.000 8 6,78 1,25 19.831.500

Giáo viên trung học phổ thông, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34), hệ số đặc thù 1,45 thì bảng lương như sau:

Bậc Hệ số lương Hệ số đặc thù 1 2,34 1,45 7.939.620 2 2,67 1,45 9.059.310 3 3 1,45 10.179.000 4 3,33 1,45 11.298.690 5 3,66 1,45 12.418.380 6 3,99 1,45 13.538.070 7 4,32 1,45 14.657.760 8 4,65 1,45 15.777.450 9 4,98 1,45 16.897.140

Trong khi đó, bảng lương giáo viên THPT hiện nay: Mức lương thấp nhất là 5.475.600 đồng/tháng, mức lương cao nhất là 15.865.200 đồng/tháng. Như vậy, nếu được thực hiện theo đề xuất của dự thảo Nghị định, bảng lương giáo viên THPT 2026 sẽ tăng dao động từ hơn 2 triệu đến gần 5 triệu đồng.