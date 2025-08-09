Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Xã hội
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 19:00 GMT+7

Bảng lương giáo viên THPT 2026 được đề xuất cao nhất hơn 20 triệu đồng, tin vui cho hàng trăm nghìn giáo viên!

+ aA -
Minh Châu Thứ bảy, ngày 09/08/2025 19:00 GMT+7
Theo Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo, bảng lương giáo viên THPT 2026 được đề xuất cao nhất hơn 20 triệu đồng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cách tính bảng lương giáo viên THPT 2026 theo đề xuất

Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo hiện được đăng tải trên trang web của nhiều Sở GDĐT các tỉnh thành cũng như các trường học dự kiến có hiệu lực cùng Luật Nhà giáo vào ngày 1/1/2026.

Theo Điều 3 Dự thảo Nghị định, đề xuất quy định bảng lương mới giáo viên 2026 được tính theo công thức:

Tiền lương = (Hệ số lương được hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung + mức chênh lệch bảo lưu (nếu có)) x Mức lương cơ sở x Hệ số lương đặc thù.

Trong đó:

Mức chênh lệch bảo lưu = Hệ số lương cũ x hệ số lương đặc thù cũ (nếu có) - Hệ số lương mới x hệ số lương đặc thù mới.

Mức lương cơ sở thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Nếu được thực hiện theo đề xuất của dự thảo Nghị định, bảng lương giáo viên THPT 2026 sẽ tăng dao động từ hơn 2 triệu đến gần 5 triệu đồng. Ảnh minh họa: Gia Khiêm

Bảng lương giáo viên THPT 2026 dự kiến tăng vượt mốc 20 triệu đồng

Bảng lương giáo viên THP 2026 dự kiến dưới đây chỉ tính dựa trên hệ số lương, hệ số lương đặc thù và lương cơ sở 2.340.000 đồng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP (chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp). Các loại phụ cấp đối với nhà giáo theo dự thảo gồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Nếu dự thảo này được thông qua thì năm 2026, bảng lương giáo viên THPT cao cấp bậc 6 có thể hưởng mức lương cao nhất là 20.592.000 đồng.

Cụ thể như sau:

Giáo viên trung học phổ thông cao cấp áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,20), hệ số đặc thù 1,1 thì bảng lương giáo viên THPT 2026 như sau:

Bậc Hệ số lương Hệ số đặc thù
1 6,2 1,1 15.958.800
2 6,56 1,1 16.885.440
3 6,92 1,1 17.812.080
4 7,28 1,1 18.738.720
5 7,64 1,1 19.665.360
6 8 1,1 20.592.000

 

Giáo viên trung học phổ thông chính áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.1 (từ hệ số lương 4,40), hệ số đặc thù 1,25 thì bảng lương 2026 như sau:

Bậc Hệ số lương Hệ số đặc thù
1 4,4 1,25 12.870.000
2 4,74 1,25 13.864.500
3 5,08 1,25 14.859.000
4 5,42 1,25 15.853.500
5 5,76 1,25 16.848.000
6 6,1 1,25 17.842.500
7 6,44 1,25 18.837.000
8 6,78 1,25 19.831.500

 

Giáo viên trung học phổ thông, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34), hệ số đặc thù 1,45 thì bảng lương như sau:

Bậc Hệ số lương Hệ số đặc thù
1 2,34 1,45 7.939.620
2 2,67 1,45 9.059.310
3 3 1,45 10.179.000
4 3,33 1,45 11.298.690
5 3,66 1,45 12.418.380
6 3,99 1,45 13.538.070
7 4,32 1,45 14.657.760
8 4,65 1,45 15.777.450
9 4,98 1,45 16.897.140

Trong khi đó, bảng lương giáo viên THPT hiện nay: Mức lương thấp nhất là 5.475.600 đồng/tháng, mức lương cao nhất là 15.865.200 đồng/tháng. Như vậy, nếu được thực hiện theo đề xuất của dự thảo Nghị định, bảng lương giáo viên THPT 2026 sẽ tăng dao động từ hơn 2 triệu đến gần 5 triệu đồng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thực hư việc cụ ông 70 tuổi ở Hải Phòng phải sống ở vỉa hè vì bị vợ con đẩy ra đường

Chính quyền phường Lê Chân (Hải Phòng) đang xác minh, rà soát để có phương án hỗ trợ người đàn ông hơn 70 tuổi phải sống ở vỉa hè giữa trời nắng nóng.

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng thu phí giữ xe cao hơn quy định

Xã hội
Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng thu phí giữ xe cao hơn quy định

Dự đoán điểm chuẩn đại học 2025: Các trường Sư phạm "tiết lộ" có biến động

Xã hội
Dự đoán điểm chuẩn đại học 2025: Các trường Sư phạm 'tiết lộ' có biến động

Đề xuất hỗ trợ gần 60 triệu đồng cho giáo viên mầm non tuyển mới

Xã hội
Đề xuất hỗ trợ gần 60 triệu đồng cho giáo viên mầm non tuyển mới

Trụ trì mới của Thiếu Lâm tự áp dụng quy tắc "khắt khe", 30 nhà sư, nhân viên bỏ đi

Xã hội
Trụ trì mới của Thiếu Lâm tự áp dụng quy tắc 'khắt khe', 30 nhà sư, nhân viên bỏ đi

Đọc thêm

12 cách tự nhiên cải thiện sinh lý nam
Xã hội

12 cách tự nhiên cải thiện sinh lý nam

Xã hội

Tập thể dục thường xuyên, bỏ thuốc lá, ngủ đủ giấc … là những cách tự nhiên mà bác sĩ khuyên nam giới nên thay đổi trong lối sống để cải thiện sinh lý.

Trương Mạn Ngọc hé lộ đời tư ở tuổi 61
Văn hóa - Giải trí

Trương Mạn Ngọc hé lộ đời tư ở tuổi 61

Văn hóa - Giải trí

Sau thời gian dài sống kín tiếng, Trương Mạn Ngọc bất ngờ lập tài khoản trên nền tảng Xiaohongshu và thu hút hơn 600.000 người theo dõi chỉ sau một ngày.

Tử vong vì 'cầu xin' bạn gái đánh vào đầu
Xã hội

Tử vong vì "cầu xin" bạn gái đánh vào đầu

Xã hội

Một phụ nữ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, bị tuyên án 11 năm tù vì hành vi đánh đầu bạn trai vào tường nhiều lần, khiến nạn nhân tử vong.

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu có đáng lo ngại không?
Xã hội

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu có đáng lo ngại không?

Xã hội

Trước tình trạng bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu, PGS.TS Trần Đắc Phu đã lên tiếng cho rằng, người dân không nên quá lo lắng.

Clip ghi lại cảnh một con voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Nghệ An
Nhà nông

Clip ghi lại cảnh một con voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Nghệ An

Nhà nông

Một con voi rừng bất ngờ xuất hiện gần khu dân cư tại bản Manh, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An. Con voi vừa xuất hiện là voi cái, sống đơn độc ở khu vực rừng phòng hộ nhiều năm qua.

Chứng khoán thăng hạng, cổ phiếu bất động sản đồng loạt 'thức giấc'
Nhà đất

Chứng khoán thăng hạng, cổ phiếu bất động sản đồng loạt "thức giấc"

Nhà đất

VN-Index khép lại tuần giao dịch ấn tượng với mức tăng 6% lên 1.584,95 điểm, sắc xanh lan tỏa 21/21 nhóm ngành. Trong đó, bất động sản, thép và phân bón dẫn đầu đà bứt phá.

Chu Thanh Huyền cùng người yêu Văn Thanh đọ sắc trên khán đài
Thể thao

Chu Thanh Huyền cùng người yêu Văn Thanh đọ sắc trên khán đài

Thể thao

Lần thứ hai liên tiếp trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia diễn ra tại sân vận động Thiên Trường - sân đấu đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam - nơi hội tụ tinh thần, lòng yêu bóng đá và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Người thân các cầu thủ đã xuất hiện trên khán đài để "tiếp lửa" cho các cầu thủ.

Đi bẻ bắp rồi xuống ao tắm, một cháu bé 13 tuổi đuối nước tử vong
Xã hội

Đi bẻ bắp rồi xuống ao tắm, một cháu bé 13 tuổi đuối nước tử vong

Xã hội

Sau thời gian bẻ bắp trên rẫy, cháu Phạm Đoàn Bảo N. (sinh năm 2012, trú thôn 4, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng) xuống ao tắm rồi bị đuối nước tử vong.

Chuyên gia Anh tiết lộ 'nút thắt sinh tử' trên chiến trường Donbass định đoạt cục diện cuộc chiến Nga-Ukraine
Thế giới

Chuyên gia Anh tiết lộ 'nút thắt sinh tử' trên chiến trường Donbass định đoạt cục diện cuộc chiến Nga-Ukraine

Thế giới

Pokrovsk – thành phố tiền tiêu ở phía tây bắc Donetsk – đang trở thành tâm điểm của giao tranh ác liệt khi Nga đẩy mạnh tấn công. Chuyên gia địa chính trị Anh Alexander Mercouris nhận định, nếu “nút thắt” này bị phá vỡ, toàn bộ phòng tuyến của Ukraine tại Donbass có nguy cơ sụp đổ, mở đường cho bước ngoặt định đoạt cục diện cuộc chiến.

Cuộc thảm sát nào khiến Đường Thái Tông cả đời muốn che giấu?
Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc thảm sát nào khiến Đường Thái Tông cả đời muốn che giấu?

Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc Đường Thái Tông không chỉ là người tạo nên một giai đoạn phát triển cực thịnh mà ông còn từng trực tiếp cầm quân, giúp vua cha giành cơ nghiệp cho nhà Đường.

7 trường hợp bắt buộc phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất: Cụ thể là những loại đất nào?
Bạn đọc

7 trường hợp bắt buộc phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất: Cụ thể là những loại đất nào?

Bạn đọc

7 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo Luật Đất đai 2024. Trong đó, có nhiều tình huống người dân thường gặp như chuyển đất nông nghiệp sang đất ở hoặc đất công cộng sang mục đích kinh doanh.

TP.HCM mở rộng mạng lưới hiến máu cố định, tăng nguồn cung ổn định
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM mở rộng mạng lưới hiến máu cố định, tăng nguồn cung ổn định

Chuyển động Sài Gòn

Sở Y tế TP.HCM thông báo đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới hiến máu cố định nhằm đảm bảo nguồn máu an toàn và bền vững, đáp ứng nhu cầu điều trị và cấp cứu của thành phố cùng các tỉnh lân cận.

Hà Nội FC chia tay ngoại binh “xịn” người Croatia chỉ sau nửa mùa giải
Thể thao

Hà Nội FC chia tay ngoại binh “xịn” người Croatia chỉ sau nửa mùa giải

Thể thao

Hà Nội FC vừa đưa ra thông báo tạm biệt tiền vệ tấn công người Croatia là Luka Bobicanec dù cầu thủ này từng được đánh giá cao và mới gia nhập đội bóng cách đây hơn 6 tháng.

TP.HCM nghiên cứu phương án tính bảng giá đất trong năm 2026
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM nghiên cứu phương án tính bảng giá đất trong năm 2026

Chuyển động Sài Gòn

Cơ quan chức năng TP.HCM đang nghiên cứu 2 phương án áp dụng bảng giá đất từ năm 2026, gồm chỉ định thầu rút gọn hoặc giữ nguyên mức giá hiện hành.

'Các dì' hồn nhiên nhảy múa, gây ồn ào trên tàu, hành khách bất bình
Xã hội

"Các dì" hồn nhiên nhảy múa, gây ồn ào trên tàu, hành khách bất bình

Xã hội

Một nhóm phụ nữ trung niên Trung Quốc biểu diễn “vũ đạo quảng trường” ngay trên tàu hỏa, khiến nhiều hành khách bất bình.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Tiêm vaccine kết hợp với an toàn sinh học để khống chế hiệu quả dịch tả lợn châu Phi
Nhà nông

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Tiêm vaccine kết hợp với an toàn sinh học để khống chế hiệu quả dịch tả lợn châu Phi

Nhà nông

Đến kiểm qua công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại các trại ở Ninh Bình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định: Hiện nay, các trại cần phải tích cực tiêm phòng vaccine kết hợp với chăn nuôi an toàn sinh học mới có thể khống chế hiệu qua DTLCP.

Tổng Bí thư Tô Lâm là quốc khách đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm là quốc khách đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Thế giới

Khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt được mức độ cao nhất, là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, và tin cậy chính trị ở mức rất cao do hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết.

Tin tưởng chủ hụi gần 20 năm, hàng chục người dân Cà Mau mất trắng hơn 8 tỷ đồng
Pháp luật

Tin tưởng chủ hụi gần 20 năm, hàng chục người dân Cà Mau mất trắng hơn 8 tỷ đồng

Pháp luật

Trần Mỹ Tiên bị Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của những người tham gia chơi hụi do Tiên tổ chức.

Phá chuyên án HCM 725: Từ kẻ mua lẻ, BĐBP TP.HCM lần ra cả ổ ma túy ở phường Vũng Tàu
Chuyển động Sài Gòn

Phá chuyên án HCM 725: Từ kẻ mua lẻ, BĐBP TP.HCM lần ra cả ổ ma túy ở phường Vũng Tàu

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 9/8, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.HCM đã thông tin về việc triệt phá thành công chuyên án ma túy bí số HCM 725, bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 10,2 gam ma túy tổng hợp dạng đá và khay, cùng nhiều tang vật quan trọng khác.

Cựu cầu thủ Trần Minh Chiến: “CLB Công an TP.HCM huy hoàng nay đã trở lại'
Thể thao

Cựu cầu thủ Trần Minh Chiến: “CLB Công an TP.HCM huy hoàng nay đã trở lại"

Thể thao

Cựu cầu thủ và là huyền thoại của CLB Công an TP.HCM - Trần Minh Chiến tràn đầy cảm xúc khi CLB Công an TP.HCM trở lại sân chơi V.League ở mùa giải 2025/2026.

Nông thôn Tây Bắc: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lai Châu Ngày Mới

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, do Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu tổ chức, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, ngành GD&ĐT tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nông thôn Tây Bắc: Thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai với vốn điều lệ hơn 66 tỷ đồng
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai với vốn điều lệ hơn 66 tỷ đồng

Lào Cai thi đua yêu nước

Với vốn điều lệ ban đầu lên tới 66,2 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai vừa được thành lập hứa hẹn sẽ trở thành "bà đỡ" vững chắc, tạo "vốn mồi" giúp hàng ngàn hộ nông dân vùng nông thôn Tây Bắc này, có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Năm 2025, TP.HCM dự kiến thu ngân sách bao nhiêu từ việc định giá đất?
Chuyển động Sài Gòn

Năm 2025, TP.HCM dự kiến thu ngân sách bao nhiêu từ việc định giá đất?

Chuyển động Sài Gòn

Trong năm 2025, TP.HCM sẽ tiến hành định giá đất của 153 công trình, dự án trên địa bàn. Qua đó, tổng nguồn thu dự kiến là khoảng hơn 86.000 tỷ đồng.

Ưu đãi thị thực Việt Nam: Nhiều khác biệt và tạo lợi thế mới trên đường đua toàn cầu thu hút nhân tài, nhà đầu tư
Thế giới

Ưu đãi thị thực Việt Nam: Nhiều khác biệt và tạo lợi thế mới trên đường đua toàn cầu thu hút nhân tài, nhà đầu tư

Thế giới

Với những điều khoản linh hoạt, chi phí tiếp cận thấp và gắn chặt với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, chính sách miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài theo Nghị định số 221/2025/NĐ-CPhứa hẹn tạo lợi thế riêng cho Việt Nam. Chính sách này có nhiều khác biệt so với các chương trình Golden Visa của châu Âu, Global Investor Programme của Singapore hay Thị thực Cư trú Dài hạn của Thái Lan.

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM không chấp nhận việc lùi thời gian tập kết thiết bị, nhân công thi công gói thầu XL-03 thuộc dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, từ ngày 10/8 sang 20/8 mà Trường Đại học Văn Lang yêu cầu.

Tây Ninh: Đột phá mới với dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa 3.000 tỷ đồng
Kinh tế

Tây Ninh: Đột phá mới với dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa 3.000 tỷ đồng

Kinh tế

Tỉnh Tây Ninh chính thức khởi công dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa (xã Thủ Thừa) với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp đầu tiên được triển khai kể từ khi Tây Ninh và Long An sáp nhập vào ngày 1/7, mở ra một chương mới cho sự phát triển kinh tế của toàn vùng.

Đại thần phò tá Ung Chính lên ngôi đã làm những việc gì, có cái kết ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Đại thần phò tá Ung Chính lên ngôi đã làm những việc gì, có cái kết ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Long Khoa Đa là một cận thần có đại công với Hoàng đế Ung Chính nhưng cũng là kẻ sủng thiếp diệt thê khiến ai ai cũng chê trách.

Châu Tinh Trì liên tiếp 'cặp kè' với gái trẻ đáng tuổi con?
Văn hóa - Giải trí

Châu Tinh Trì liên tiếp "cặp kè" với gái trẻ đáng tuổi con?

Văn hóa - Giải trí

Châu Tinh Trì vừa hoàn tất quá trình quay bộ phim “Đội bóng nữ Thiếu Lâm” và đang bước vào giai đoạn hậu kỳ.

Cặp vợ chồng tranh chấp 29 con gà khi ly hôn gây xôn xao mạng xã hội
Xã hội

Cặp vợ chồng tranh chấp 29 con gà khi ly hôn gây xôn xao mạng xã hội

Xã hội

Một cặp vợ chồng ly thân ở tây nam Trung Quốc đã khiến mạng xã hội xôn xao khi tranh chấp… 29 con gà trong quá trình làm thủ tục ly hôn.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

3

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

4

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

5

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng