Trước khi diễn ra vòng 22 LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025), Thường trực BCH VFF đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các CLB tham dự giải, Ban Trọng tài VFF và lực lượng giám sát, trọng tài, chỉ đạo tăng cường công tác tổ chức các lượt trận cuối mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024/25.

Nắm bắt diễn biến của Giải theo từng vòng, Công ty VPF, BTC Giải trên thực tế đã chủ động xiết chặt công tác tổ chức các lượt trận mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024/2025 từ nhiều vòng đấu gần đây, khi cuộc đua vô địch và cuộc đua trụ hạng có dấu hiệu phân nhóm rõ rệt.

Vì thế, cho dù ở mùa bóng năm nay hệ thống VAR đã gần như phủ sóng 100% trận đấu ở LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025), nhưng VPF vẫn tiến hành mời trọng tài nước ngoài về làm việc ở những trận đấu có ý nghĩa quan trọng ở nhóm đua vô địch hoặc nhóm đua trụ hạng.

Ngay từ đầu VPF đã có chủ trương mỗi một trận đấu quan trọng ở chặng cuối mùa giải đều mời trọng tài nước ngoài (tham gia làm nhiệm vụ là Trọng tài chính và/hoặc Trọng tài VAR). Bên cạnh đó, việc phân công Trọng tài Việt Nam cùng phối hợp được chú trọng, và sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ VAR, nên dù các trận đấu diễn ra căng thẳng, quyết liệt, nhưng vẫn đảm bảo về công tác tổ chức, chuyên môn, cơ bản không có sự cố nào xảy ra.

Trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Đông Á Thanh Hoá ở vòng 22 LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) này là một ví dụ điển hình, khi 2 trọng tài FIFA người Malaysia là các ông Tuan Mohd Yaasin và Muhamad Izzul cùng các đồng nghiệp Việt Nam đã đưa trận đấu về đích an toàn trong sự hài lòng của cầu thủ 2 đội cùng 20.000 khán giả ngồi chật kín sân Thiên Trường.

Việc Thép Xanh Nam Định và CLB Hà Nội cùng giành chiến thắng ở vòng 22 LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) đã khiến cuộc đua vô địch tiếp tục là màn song tấu giữa 2 đội bóng từng xếp nhất nhì ở mùa giải năm ngoái, trong khi Thể Công Viettel và Công an Hà Nội tạm thời yên vị ở phía sau do không đội nào có được trọn vẹn 3 điểm ở vòng này (Công an Hà Nội hiện thi đấu ít hơn 1 trận).

Còn ở cuối bảng, chiến thắng của SHB Đà Nẵng trước Quy Nhơn Bình Định trong trận đấu coi như “chung kết ngược” của cuộc đua trụ hạng xứng đáng được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất mùa giải năm nay với bàn thắng tuyệt đẹp của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Nhờ chiến thắng này, SHB Đà Nẵng đã thu ngắn cách biệt điểm số với Quy Nhơn Bình Định và Sông Lam Nghệ An xếp ngay trên, thắp lên hy vọng cho chính mình trong cuộc đua trụ hạng ở LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025).

Vẫn còn 4 vòng đấu nữa thì LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) mới kết thúc và lúc này cả cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng đều đang bỏ ngỏ, khi bất cứ kết quả nào cũng có thể xảy ra trong chặng đường còn lại của mùa giải, và LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) rất cần một tinh thần chuyên nghiệp và nghiêm túc kiểu VPF của tất cả các thành phần tham gia giải đấu để giải vô địch chuyên nghiệp quốc gia có thể về đích đúng như mong muốn.

