Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng





Ông Zelensky thăm Nhà Trắng hồi tháng 2/2025 và khẩu chiến bùng nổ ngay trong cuộc gặp đó. Ảnh: GI.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã bác bỏ các điều kiện hòa bình mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra với Nga, ngay khi cả hai chuẩn bị bước vào cuộc gặp tại Phòng Bầu Dục.

Tối Chủ nhật 17/8, ông Trump đã nêu rõ yêu cầu: Ông Zelensky phải từ bỏ Crimea và từ bỏ mong muốn gia nhập NATO, trước cuộc gặp quan trọng tại Nhà Trắng vào thứ Hai. Đây là lần đầu tiên ông Zelensky quay lại Washington kể từ vụ tranh cãi nảy lửa hồi tháng Hai.

Khác với chuyến thăm trước, lần này ông Zelensky nhận được sự hậu thuẫn của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz - tất cả đều sẽ có mặt tại Washington. Ông Trump đăng một tuyên bố gây chú ý, khẳng định ông Zelensky có thể “kết thúc chiến tranh với Nga gần như ngay lập tức” - điều mà nhà lãnh đạo Ukraine đã phản bác trong vòng 90 phút.

“Zelensky, Tổng thống Ukraine, có thể chấm dứt chiến tranh với Nga gần như ngay lập tức, nếu ông ấy muốn, hoặc tiếp tục chiến đấu" - ông Trump viết trên Truth Social vào khoảng 9h20 tối.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Hãy nhớ cách mọi chuyện bắt đầu. Không có việc quay lại với Obama khi trao Crimea (12 năm trước, không cần nổ súng!), và KHÔNG CÓ CHUYỆN UKRAINE VÀO NATO. Có những điều sẽ không bao giờ thay đổi!!!”

Đáp lại, ông Zelensky viết trên X: “Nga phải chấm dứt cuộc chiến này - cuộc chiến mà chính họ đã khởi động” - đồng thời phản bác gợi ý của Trump rằng bản thân ông phải chịu trách nhiệm duy nhất trong việc kết thúc xung đột.

“Người Ukraine đang chiến đấu cho đất đai và độc lập của mình. Hiện nay, binh sĩ chúng tôi đang có những thành công ở Donetsk và Sumy” - ông viết.

Zelensky cũng nhấn mạnh ông sẽ không nhượng bộ về Crimea - vùng lãnh thổ Nga đã sáp nhập từ năm 2014 và liên tục bảo vệ suốt ba năm chiến tranh.

Có lo ngại rằng hôm nay tại Nhà Trắng, Zelensky có thể bị Tổng thống Trump gây sức ép buộc chấp nhận các điều kiện này, nếu không sẽ có nguy cơ mất đi sự ủng hộ của Mỹ.

“Chúng ta đều có chung khát vọng chấm dứt cuộc chiến này một cách nhanh chóng và bền vững. Và hòa bình phải lâu dài” - Zelensky viết.

“Không giống như những năm trước, khi Ukraine buộc phải từ bỏ Crimea và một phần miền Đông - vùng Donbass - để rồi ông Putin biến nó thành bàn đạp cho một cuộc tấn công mới. Tất nhiên, Crimea khi đó không nên bị bỏ lại, cũng như người Ukraine không hề từ bỏ Kiev, Odessa hay Kharkov sau năm 2022”.

Trong khi đối đáp với ông Trump, Zelensky chọn giọng điệu mềm mỏng, tránh chỉ trích trực diện tổng thống Mỹ: “Tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ bảo vệ Ukraine, bảo đảm hiệu quả an ninh, và người dân chúng tôi sẽ luôn biết ơn Tổng thống Trump, toàn thể nước Mỹ, cũng như mọi đối tác và đồng minh vì sự hỗ trợ và giúp đỡ vô giá” - ông nói thêm.



Tờ báo Đức Bild trích dẫn các nguồn tin cho biết, ông Trump sẽ gặp riêng ông Zelensky trước và sau đó mới gặp các nhà lãnh đạo châu Âu.

Hồi tháng 2/2025, ông Zelensky đã tới thăm Nhà Trắng và khẩu chiến đã nổ ra ngay tại đây trong cuộc gặp của Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ với nhà lãnh đạo Ukraine.