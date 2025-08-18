Ông Trump tuyên bố 'Ngày trọng đại' trước cuộc gặp với Zelensky; nghị sĩ Ukraine sốc khi biết ông Zelensky đi cùng ai

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Reuters

"Ngày mai (tối Chủ Nhật tại Washington , D.C. vào thời điểm bài viết được xuất bản) là một ngày trọng đại tại Nhà Trắng. Tôi chưa bao giờ được gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cùng lúc như vậy. Thật vinh dự cho tôi khi được đón tiếp họ... Truyền thông giả mạo sẽ nói rằng việc Tổng thống Trump tiếp đón nhiều nhà lãnh đạo châu Âu tuyệt vời như vậy tại Nhà Trắng xinh đẹp của chúng ta là một thất bại lớn. Thực tế, đó là một vinh dự lớn cho nước Mỹ", ông Trump viết trong nhiều bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social của mình.

CNN, trích dẫn các nguồn tin, đưa tin rằng ông Trump sẽ gặp ông Zelensky tại Washington vào ngày 18/8, có sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người trước đó đã có xung đột với ông Zelensky. Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgio Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng đã tuyên bố tham gia cuộc họp. Đồng thời, tờ Bild trích dẫn các nguồn tin đưa tin rằng ông Trump sẽ gặp riêng ông Zelensky trước và sau đó mới gặp các nhà lãnh đạo châu Âu.

Trong khi đó, nghị sĩ Ukraine Alexander Dubinsky cho biết trên Telegram rằng, phái đoàn châu Âu mà ông Zelensky sẽ dẫn đầu để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump rất yếu.

"Thành phần phái đoàn châu Âu sẽ tham dự cuộc gặp giữa Donald Trump và Zelensky tại Nhà Trắng vào thứ Hai đã được xác nhận.Đó là Anh, Phần Lan, Pháp, Đức và Ý + hai nhà quản lý Rutte và von der Leyen", ông lưu ý.

Theo vị nghị sĩ này, với đội hình như vậy, châu Âu không có cơ hội đánh bại Nga. "Đoàn đại biểu đầu hàng", Dubinsky nói thêm.