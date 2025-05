Kinh tế

Sự cố sạt lở kinh hoàng tại công trường Thủy điện Tả Páo Hồ 1A (Lai Châu) khiến nhiều người mất tích và bị thương đang đặt ra câu hỏi lớn về công tác đảm bảo an toàn thi công. Đáng chú ý, từ tháng 3/2022, Bộ Xây dựng đã có văn bản chỉ rõ dự án này "có nhiều vấn đề khó cần xử lý để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và vận hành do đặc thù nằm trong khu vực đồi núi, trải dài theo địa hình"